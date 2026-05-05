Tramvia e progetto salva-alberi, Bencivenni: “Sembra un gioco di prestigio”

Firenze – Fra le tante questioni che la maggioranza cittadina sta tentando di sbrogliare con alterne fortune, una è salita agli onori delle cronache qualche settimana fa, prontamente rimessa nell’oscurità da altre preponderanti questioni. Ci riferiamo alle dichiarazioni dell’assessore alla tramvia e viabilità Andrea Giorgio, che , a proposito degli abbattimenti di alberi previsti nei viali Fanti, Malta e Mamiani, rivela che è in atto un progetto di scavi per la sede tranviaria che potrebbe salvare decine di alberi, almeno il 28% delle centinaia di abbattimenti previsti. La soluzione, alzare la sede tramviaria di 20-30 cm, in modo da risagomare diversamente la pendenza trasversale della strada e permettere scavi meno invasivi e meno profondi per le radici. L’uovo di Colombo? Abbiamo chiesto a un noto esperto di alberi, il docente universitario Mario Bencivenni, che più volte è intervenuto su queste pagine.

“In queste settimane, il Comune di Firenze, attraverso l’assessore Giorgio e Tram Firenze, ha annunciato un affinamento ulteriore del progetto della linea tramviaria che collegherà piazza della Libertà a Rovezzano e che era stata approvata in via definitiva alla fine del 2025. Questo tracciato, ricordiamo di soli 6,1 km, prevedeva l’abbattimento di 1527 alberature ornamentali di prima grandezza, in gran parte sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale”. Le reazioni, ricorda il professor Bencivenni, non si erano fatte attendere, ed erano state molto vivaci, in particolare da Italia Nostra, altre associazioni e comitati dei cittadini. Di fronte a questo, e di fronte ai danni ambientali denunciati, che avevano portato anche ad un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica ancora in corso di esame, “si è cercato evidentemente di rassicurare i cittadini e in generale l’opinione pubblica – dice Bencivenni – con la notizia che una nuova soluzione progettuale garantirebbe la riduzione del numero degli abbattimenti delle alberature solo al 28%”.

Le criticità, secondo il professore, sono evidenti. Intanto si tratta delle modalità con cui vengono presentati i dati: intanto, questo 28% corrisponde a 428 alberi di prima grandezza, che svolgono un ruolo importantissimo di natura ornamentale ed eco-sistemica. “Quattrocento ventotto piante, sono comunque una cifra, su 6,21 km, enorme. Soprattutto, è una cifra enorme in corso di cambiamento climatico, mentre si sbandiera quotidianamente, ad esempio anche col recente Piano del Verde, un impegno prioritario per combattere gli aumenti di calore, la criticità climatica, le isole di calore. “Le dichiarazioni – continua Bencivenni – somigliano più all’ennesimo colpo di scena fatto per mascherare una carenza progettuale, tipica ormai dalla realizzazione di queste opere infrastrutturali importanti, dispendiosissime, che da tempo vengono portate avanti a Firenze. Già con la linea 1 Scandicci – Firenze, il vero criteri o progettuale adottato è quello della navigazione a vista; vale a dire, ciò che non si dovrebbe fare in base a una seria cultura del progetto”.

La soluzione miracolosa, sarebbe quella dell’innalzamento della sede dei binari tramviari di circa 30 centimetri, e con questo innalzamento “si garantirebbe un risparmio di abbattimenti al 28%, cioè a solo 428 alberature – dice il professore – in realtà, non c’è nessuna garanzia”. Ovvero, dice il docente, si tratta di una previsione ipotetica, l’innalzamento del sedime tramviario “che risparmierebbe alberi”, è presentata a parole, con “qualche rendering, ma nella più completa assenza di dati progettuali certi”. Ed è proprio questo, dice il professore, il problema primario da sollevare: “Quando si annuncia un ritrovato di questo genere, per essere credibili bisognerebbe fornire non qualche rendering che può essere fatto ad arte, ma, in base alla cultura del progetto, devono essere forniti tavole con misure al sedime della tramvia e soprattutto che riproducano, in pianta e in sezione, l’area interessata al sedime della tramvia e alla presenza di alberature, in maniera che si possa comprendere, passando dal progetto originario che si riteneva dovesse abbattere 1500 e passa alberi al nuovo progetto, i dati, le novità e tutto quello che deve essere verificato sulla base di misure certe. Tutto questo non lo conosciamo, siamo ancora in presenza del vecchio progetto del dicembre 2025 che si dice modificato; allora sarebbe bene che, prima di fare grandi annunci, questi dati fossero misurabili e certi prima di essere forniti”. In realtà, dai comitati, da Italia Nostra e da singoli cittadini, , la richiesta, avanzata da molto tempo, è che “questi lavori del braccio 3.2.2, abbiano una moratoria, in modo che i lavori non partino a luglio, in attesa che queste promesse, per non restare solo promesse, vengano messe nero su bianco su disegni verificabili, che impegnino chi li redige e chi li approva, a portarle a compimento e, una volta terminati i lavori, siano verificabili”. Verba volant scripta manent, insomma.

Un’altra cosa che dovrebbe, per il professor Bencivenni, portare a una moratoria se non venisse ottenuta, è “che si smetta di dare, per le alberature, solo i dati numerici degli alberi: “ne abbattiamo 428 ma ne ripiantiamo di più” e magari anche nelle zone vicine. “Un dato che è completamente insufficiente – dice Bencivenni – dopo i dati numerici delle piante da abbattere, si dovrebbe almeno fornire il dato del corrispettivo volume della chioma e dei tronchi delle alberature che si abbattono, e che si ripiantano. Vale a dire, fornire un dato verificabile della situazione esistente, ovvero, fornire il numero del volume delle chiome e dei tronchi che verranno abbattuti e qual è il volume delle chiome e dei tronchi con l’ipotesi prefigurata dal progetto, ad abbattimenti avvenuti e con le nuove piante che si intendono mettere a dimore. In assenza di questo dato – prosegue Bencivenni – tutti i discorsi sul deficit o sul miglioramento della situazione in termini di valori eco-sistemici sono boutade”.

Purtroppo, “nel trionfante presentismo dei nostri giorni, non stupisce che come le parole o i numeri, anche i progetti non dicono più niente”. Basti pensare alla distruzione del corridoio ecologico di Viale Redi, disperso senza neppure rispondere alle richieste di confronto dei cittadini, e sostituito “con una costosa soluzione che ha arrecato un impoverimento rispetto alla situazione garantita dalla sistemazione precedente”.