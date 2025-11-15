Tramvia, abbattuti due platani adulti davanti all’Archivio di Stato

dal professor Mario Bencivenni

Firenze – L’abbattimento di due Platani adulti avvenuto una settimana fa e che facevano parte dell’alberata storica realizzata dal celebre tecnico giardiniere Attilio Pucci per i viali circondari progettati da Giuseppe Poggi per Firenze Capitale (1865-1870), necessita di alcune riflessioni. I due Platani facevano parte del del tratto del Viale della Giovine Italia lato d’ingresso dell’Archivio di Stato di Firenze. Un istituto che per ironia della sorte conserva fra il suo imponente materiale documentario anche le carte dell’ufficio del Poggi relative al suo incarico di redigere e dirigere il nuovo piano di ingrandimento per Firenze Capitale dove sono conservati anche i progetti della sistemazione a boulevard dei viali circondari. Da circa 20 anni per la realizzazione delle nuove tramvie la storica sistemazione a verde dei viali è stata profondamente manomessa e vandalizzata. A partire dal Piazzale Vittorio Veneto, che con la realizzazione della linea T1 si prometteva sarebbe stato restituito al suo aspetto originario e che invece oggi è diventato un grande parcheggio di superfice per autoveicoli e per pullman; per proseguire poi con la manomissione di Viale Fratelli Rosselli e di Viale Belfiore; e ai nostri giorni tutto il restante arco dei viali circondari dalla Fortezza da Basso a Piazza della Libertà, a Piazza Beccaria fino all’Arno per limitarsi al perimetro del centro antico della città.

Le carcasse dei due Platani abbattuti davanti all’Archivio di Stato riporta a galla anche le modalità con cui vengono realizzate importanti infrastrutture cittadine. Un sistema progettuale dove nulla è definitivo ma tutto può cambiare in corso d’opera secondo il principio del “navigare a vista”, principio che ha dato prova di sé nella realizzazione della linea T1. Nel progetto definitivo della linea per Bagno a Ripoli, nel tratto dei Viali del Poggi , erano previsti degli abbattimenti di alberature solo per le fermate. Nel Viale della Giovine Italia la fermata prevista era all’altezza del Montedomini: come mai si sono abbattuti questi due Platani in prossimità dell’ingresso dell’Archivio di stato? Quest’alberata poggiana che era sopravvissuta nel ‘900 prima alla realizzazione del complesso della GIL e poi della nuova sede dell’Archivio di Stato oggi viene vandalizzata per la realizzazione del nuovo braccio della Tramvia.

Dall’attuale amministrazione come da quelle precedenti, si giustifica promettendo che il sistema tramviario è opera di modernizzazione e soprattutto che contribuirà anche a salvare l’ambiente. Vero in teoria (forse), ma nella realizzazione pratica di questa rete tramviaria vale a introdurre una distruzione dell’ambiente urbano e, nel caso dei filari dei viali storici, anche di beni culturali monumentali.

Un grande storico dell’arte e responsabile del patrimonio monumentale dell’Impero Austro Ungarico, Max Dvořák nel 1916 (ovvero nel momento di grande affermazione in Occidente della città dell’era industriale) aveva redatto per gli uffici di tutela del patrimonio monumentale del suo Paese un “Catechismo per la tutela dei monumenti”. Un testo fondamentale per la moderna tutela monumentale la cui importanza e attualità sono state riscoperte da Roberto Longhi che nel 1971 lo aveva fatto tradurre in italiano da Mina Bacci e pubblicare sulla prestigiosa rivista «Paragone Arte»; l’anno successivo quel testo fu ulteriormente divulgato dal presidente di Italia Nostra Giorgio Bassani, ristampandolo come supplemento del Bollettino dell’Associazione.

In quel “Catechismo” Dvořák indicava fra i vandalismi al patrimonio monumentale anche quelli perpetrati per presunte opere di abbellimento e modernizzazione. Queste ultime qualora prevedessero la distruzione di monumenti, dovevano essere qualificate non come modernità ma come vandalismi e vandali gli amministratori pubblici che le promuovevano.

Il vero problema, tirando le fila, è l’assenza di controllo di chi è preposto a tale compito. Se il controllo non funziona, almeno ci sia concesso ancora il diritto all’indignazione e al giudizio morale sulla distruzione di un bene comune qual’ è il verde urbano. Del resto, le segnalazioni che giungono quotidianamente dai cittadini a Italia Nostra si sono intensificate, segnale che la coscienza civica non si spegne.