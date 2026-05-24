Toscana al voto, venti comuni alle urne

Prato – Sono venti, i comuni che si recheranno al voto a partire da oggi, domenica 24, fino alle 15 di domani, lunedì 25, seggi aperti dalle 7. Una tornata amministrativa importante, una sorta di sondaggio per il centrodestra, in una delle regioni meno nere d’Italia. Per ora, l’unico dato che emerge è l’avanzare dell’astensionismo, che ha visto un tonfo clamoroso di partecipazione in particolare a Prato, dove alle 12 si sfiorava quasi il 10 per cento in meno rispetto al 2024, dato ridimensionato in serata, con un calo intorno al 2,5 per cento. Astensione significativa anche a Pistoia, che alle 19 si manteneva sul 6 per cento, e ad Arezzo, -3 per cento . Il fenomeno dell’astensionismo è confermato in tutto il Paese, mentre è in controtendenza la Campania. In Toscana i Comuni che vanno al voto sono Arezzo, Calci, Capraia Isola, Cascina, Coreglia Antelminelli, Fauglia, Figline e Incisa Valdarno, Lucignano, Montignoso, Orciano Pisano, Pieve Fosciana, Pistoia, Pontremoli, Prato, Sesto Fiorentino, Sillano Giuncugnano, Sorano, Uzzano, Viareggio e Villafranca in Lunigiana. Le operazioni di scrutinio inizieranno domani, subito dopo la chiusura delle urne.