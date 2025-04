Torneo di calcio intitolato a Giovanni Custodero, il Guerriero Sorridente

Pistoia – “C’è un Guerriero che sorride ogni volta in cui si parla di lui con gioia, e chi più dei bambini vive la gioia quando si divertono! Meglio ancora se giocano a calcio, lo sport più amato in Italia, riferimento anche di coesione sociale, comunità, solidarietà. Oppure quando si sorride a una riunione conviviale per sostenere la Stanza sospesa.”

Cogliendo questa prospettiva e facendo proprio il messaggio di Giovanni Custodero, il Guerriero Sorridente, la scuola calcio Giovani Rossoneri di Mollungo agli Olmi di Quarrata ha istituito il torneo che porta il nome del Guerriero, di cui il prossimo 1° maggio si tiene la seconda edizione.

È un torneo molto speciale, una giornata in cui alla spensieratezza del gioco si unirà la consapevolezza dello scopo per il quale è stato organizzato, ovvero il progetto “La stanza sospesa”, che l’Associazione Giovanni Custodero-Guerriero Sorridente ha voluto per sostenere le famiglie che a Firenze devono soggiornare per lunghi periodi per le curare ai loro piccoli, purtroppo anche recentemente a lungo utilizzata.

L’Associazione che porta il nome di Giovanni è nata dalla sua forza, che ogni volta si rinnova nelle attività che svolge “affinché il dolore possa trasformarsi in Amore”: la Stanza Sospesa è soltanto uno dei progetti che impegnano la famiglia Custodero con la stessa passione con cui Giovanni ha vissuto. Anzi, continua a vivere attraverso chiunque ne sostenga la missione che ha affidato: la vita è un dono prezioso, lottate per vivere e fatelo sorridendo. Qualunque cosa accada. Lui ne è stato esempio, Mamma Elena, la sorella Miriana e la cugina Maria, gli amici ne sono testimonianza viva.

Mantenere la promessa fatta a Giovanni richiede che siano organizzate attività per raccogliere i fondi che servono per farle essere operative, per questo gli amici pistoiesi hanno pensato al torneo di calcio a lui intitolato, ma anche a una cena solidale che si terrà la sera del 30 aprile al ristorante Il Signorino: partecipare a questi appuntamenti vuol dire incontrare Giovanni attraverso chi lo ha conosciuto, capire il suo pensiero che aiuta a svelare la preziosità della vita attraverso le difficoltà. Non è certo un caso che abbia scelto Leonida quando preparò il logo per la sua associazione, e che continua a essere stampato sulle magliette a sostegno delle attività.

I Giovani Rossoneri danno appuntamento giovedì 1 maggio dalle ore 9 al campo di calcio del Mollungo – via Case Gori, Olmi di Quarrata – per il torneo. Il Guerriero Sorridente, insieme al Club Juventus Pistoia vi aspetta il 30 aprile alla cena solidale (per info e prenotazioni chiamare 348 7846190, 0573 475293).