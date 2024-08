Torna la festa di San Lorenzo, cocomero e musica sotto le stelle

Firenze – Torna la tradizionale Festa di San Lorenzo, il 10 agosto, organizzata dal Centro Commerciale naturale di San Lorenzo, grazie agli operatori del Mercato Centrale, dei tanti volontari e degli ambulanti, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Firenze.



La Festa del 10 agosto, assieme alle celebrazioni per San Giovanni del 24 giugno ed alla Rificolona di Settembre, ha un posto privilegiato nel cuore di tutti i fiorentini.

La festa di San Lorenzo, co-patrono di Firenze, infatti, è una delle più antiche e sentite dai fiorentini, che ogni anno si riversano davanti all’omonima basilica, non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per la tradizionale distribuzione di pasta al ragù, yogurt e panna e cocomero a volontà.

“Questa festa – spiega il presidente del CCN di San Lorenzo Riccardo Bartoloni – non è solo un omaggio alla storia di questa città. E’ un momento di coesione, collaborazione incontro di tutta la comunità, dalle varie associazioni di categoria, ai cittadini alle istituzioni, senza nessuna bandiera e colore. Uniti per festeggiare il co-patrono cittadino e apprezzare una volta di più la bellezza che quotidianamente ci circonda”.

L’evento inizierà il tardo pomeriggio con la sistemazione dei tavoli e i preparativi per la serata. Dalle 21,00 in poi inizierà la festa, con pasta asciutta, yogurt e cocomero per tutti. Quest’anno è prevista la partecipazione anche della Misercordia di Firenze.

Per il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano “Questa festa è un modo per restituire alla città un po’ di quanto ci regala ogni giorno e per esprimere l’orgoglio di chi, come noi, ha la fortuna di vivere questo quartiere così ricco di sfumature e di differenze e dove nessuno è straniero, perché siamo tutti uniti e riconosciuti in un luogo che non è solo un perimetro geografico ma un modello di convivenza che per tradizione ci appartiene”.



“E’ un appuntamento ormai fisso – spiega Massimo Manetti presidente del Consorzio Mercato Centrale – che porta molto lavoro e prende molto tempo, ma che come fiorentini e soprattutto commercianti ci riempie di orgoglio e soddisfazione. E’ la festa della nostra città, del nostro quartiere per ricordare la nostra storia, le nostre radici. Da sempre, il Consorzio, anche quest’anno, offre 2 tonnellate di cocomeri ”.

Una serata che non prevede solo buon cibo, ma anche un accompagnamento musicale e le stelle

cadenti.