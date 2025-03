Terra incognita, mostri e altre fiere tra mito e immaginario

Mostri e altre fiere tra mito e immaginario, tra realtà e fantasia, disegnate con una perfetta, antica, tecnica da Arianna Fioratti Loreto ed esposte, fino al 4 maggio 2025 al Museo della Specola, che quest’anno festeggia l’anniversario dei 250 anni di storia. “Terra incognita” presenta le ultime opere dell’artista, alla sua seconda esposizione in questo luogo speciale, e curata in collaborazione con Marco Masseti.

David Caramelli, presidente del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino, SMA, afferma: “La simbiosi fra arte e scienza caratterizza fin dall’inizio della loro storia le nostre collezioni e si sposa volentieri con espressioni artistiche che coniugano creatività e rappresentazione del mondo della natura, come appunto la mostra di Arianna Fioratti Loreto”.

Un viaggio in un mondo fantastico in cui convivono animali mitologici, mostri, figure mitiche rappresentati come protagonisti di un bestiario moderno, personaggi sopravvissuti su una terra lontana, misteriosa ed incerta. Un abile esercizio quello dell’artista che attraversa, come un itinerario poetico, arte, scienza, fantasia e preziosa manualità. Colte citazioni attinte dalla paleontologia, da antiche culture, dalla mitologia greca, centroamericana e asiatica sapientemente descritte da una rigorosa tecnica ad inchiostro.

Si trovano soggetti come l’Idra, il Drago, l’Ouroboros, Cipactli e Quetzalcoatl, insieme a soggetti di fantasia come l’ape-elefante, l’orso-calabrone, il pesce-cinghiale e la stella marina onniveggente. Tra le opere di Arianna Fioratti Loreto trovano spazio anche specie estinte come l’uccello del terrore, il Moa, il Ceratosaurus, Utahrapptor e il Velociraptos, in un teorico confronto con gli animali fossili presenti nella collezione del museo.

L’artista lavora incessantemente per settimane e mesi per ottenere una purezza rappresentativa precisa e lucida. Dalle storie del mondo animale e vegetale, Arianna Fioratti Loreto si abbandona alla liberta della fantasia che ha la dimensione dei sogni e realizza creature che nascono che sembrano vive o vissute. Prendono vita così 70 opere di medie e grandi dimensioni, che raccontano, incastonate come gemme uniche tra le ricche sale del Museo della Specola, un dettagliato manoscritto scientifico, con mostruose e insolite figure appena tracciate dalla penna di un esploratore o uno studioso viaggiatore.

La tecnica utilizzata è quella del disegno ad inchiostro su carta con il tratteggio incrociato. Le rappresentazioni, rigorosamente in bianco e nero, seppur aderenti ad una loro specificità animale diventano energia e forza vitale nel loro aspetto trasformato.

La stretta collaborazione con Marco Masseti ha dato la possibilità all’artista di creare con la sua fantasia un mondo popolato da animali incredibili con nomi bizzarri.

Giovanni Bettarini, assessore alla cultura sottolinea: “Un anniversario davvero eccezionale per il museo della Specola che per i suoi 250 anni organizza questa particolare esposizione di opere di Arianna Fioratti Loreto trasportandoci in un mondo fantastico popolato da mostri mai visti prima”.

La mostra è organizzata in collaborazione con il Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino e con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Arianna Fioratti Loreto vive da molti anni a Firenze, con qualche breve periodo nella sua città natale, New York. Si laurea ad Harvard nel 1989 in Studi Medievali e ottiene un Master in Storia dell’Arte nel 1992 alla Princeton University. Dopo aver disegnato tessuti per importanti aziende di New York, ha avviato una sua propria attività di designer di mobili e illustratrice di libri per ragazzi. Ha esposto tra New York e l’Europa. Ultimamente ha esposto alla Eerdmann’s di New York, alla Galerie Bassenge di Berlino, al Tefaf Maastricht e Tefaf New York, alla Stephen Ongpin di Londra, alla Boerner Galerie di New York.

Terra incognita

Arianna Fioratti Loreto

Museo La Specola

Firenze, via Romana 17

Info: +39 055 275644 – https://www.sma.unifi.it/vp-245-la-specola.html

www.ariannafiorattiloreto.com