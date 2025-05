Terapia forestale, il sentiero che fa bene al corpo e all’anima

Firenze – Andar per foreste è qualcosa di più di uno svago, pur bellissimo e salutare per l’impegno fisico. A dirlo, sono i risultati emersi durante il convegno che si è tenuto il 29 aprile a Pontassieve, in cui sono state tirate le fila di un importante progetto, innovativo per l’Italia, denominato FOR-SA (Foreste e Salute), coordinato dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana attraverso il GAL Start.

Il CNR – Istituto per la Bioeconomia, partner del progetto, ha testato quattro percorsi di Terapia Forestale realizzati nei comuni di Rufina, Londa, Reggello e San Godenzo, nelle Montagne Fiorentine. I risultati hanno evidenziato l’idoneità ambientale di tutti i percorsi e l’efficacia di alcuni di essi nel promuovere il benessere generale e nel supportare pazienti affetti da dipendenze.

FOR.SA, allo scopo di valorizzare i territori montani di Valdisieve e Valdarno, ha creato luoghi dedicati alle pratiche di “Terapia Forestale”, una disciplina in crescita a livello mondiale. Sono stati realizzati quattro itinerari accessibili e con segnaletica informativa utili anche per la pratica autonoma della terapia forestale, che permetteranno ai fruitori di conoscere e testare gli esercizi di concentrazione sui sensi.

Durante sessioni terapeutiche guidate da psicologi e psicoterapeuti, il CNR ha valutato l’efficacia della terapia forestale su ansia e disturbi dell’umore, misurando anche la presenza

di monoterpeni (sostanze prodotte dalle piante che hanno benefici diretti sulla salute umana) e i livelli di inquinamento. I ricercatori Federica Zabini e Francesco Meneguzzo hanno presentato i risultati, mostrando basse concentrazioni di inquinanti e livelli positivi di monoterpeni, variabili a seconda della stagione.

I risultati hanno mostrato un beneficio concreto delle pratiche di terapia forestale, con le sessioni guidate che si sono rivelate più efficaci di quelle autogestite. Questi risultati si aggiungono a un crescente corpo di evidenze scientifiche internazionali che supportano gli effetti positivi della terapia forestale su ansia, depressione, stress, sonno, ipercortisolismo, e, negli anziani, su ipertensione, infiammazione, scompenso cardiaco cronico e declino cognitivo. Uno studio a Misurina (BL) ha anche evidenziato benefici per l’asma in bambini e adolescenti.

I ricercatori sottolineano l’importanza di proseguire verso il riconoscimento della Terapia Forestale da parte del Sistema Sanitario Nazionale come pratica di medicina preventiva e complementare. Ciò richiede la definizione di uno standard unico nazionale e la creazione di una rete di stazioni qualificate.

Il convegno ha evidenziato la necessità di un impegno continuo a tutti i livelli per consolidare la terapia forestale come realtà, con benefici non solo per i pazienti ma anche per i territori rurali e montani.