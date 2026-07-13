Tecnologia, impresa, memoria e cinema: i nuovi volumi di Edizioni TheDotCompany

Una casa editrice costruisce la propria identità nel tempo. Ogni nuovo libro amplia il catalogo, ma contribuisce anche a definire una visione, indicando i temi sui quali vale la pena soffermarsi e le domande alle quali cercare una risposta.

Le prossime pubblicazioni di Edizioni TheDotCompany si inseriscono in questo percorso. Tra volumi già disponibili e nuove uscite previste nei prossimi mesi, il catalogo si arricchisce di opere dedicate alla tecnologia, all’innovazione, al dialogo, alla storia, al cinema e all’energia, confermando una linea editoriale che mette al centro la conoscenza e l’approfondimento.

Cloud Computing: comprendere le infrastrutture del mondo digitale

Tra le novità già disponibili figura Cloud Computing, pubblicato nella collana A tu per tu.

Il volume è scritto da Alessandro Cucci e Giovacchino Tesi, professionisti che affiancano all’attività nelle imprese una significativa esperienza nell’insegnamento universitario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nato anche dall’esperienza maturata in aula, il libro affronta con un linguaggio chiaro uno dei temi più importanti della trasformazione digitale.

Oggi il cloud computing rappresenta l’infrastruttura sulla quale si basano servizi online, piattaforme digitali, sistemi informativi aziendali e applicazioni di intelligenza artificiale. Comprenderne il funzionamento significa comprendere una parte fondamentale dell’economia contemporanea. Il volume si propone quindi come uno strumento utile sia per gli studenti sia per professionisti e manager che desiderano approfondire una tecnologia destinata a diventare sempre più centrale.

Confronto creativo: quando il dialogo diventa metodo

La collana Uomini. Scienze. Tecnologie si arricchisce con Confronto creativo, firmato da Marianella Sclavi e Lawrence E. Susskind.

Marianella Sclavi è una delle più autorevoli studiose italiane dei processi partecipativi e della gestione dei conflitti. Lawrence E. Susskind, docente del MIT di Boston, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esperti di negoziazione e mediazione.

Il loro lavoro parte da una domanda semplice ma quanto mai attuale: come affrontare problemi complessi quando le persone hanno idee, interessi e punti di vista differenti?

Il libro propone strumenti concreti per trasformare il confronto in un’opportunità di crescita, mostrando come ascolto, dialogo e collaborazione possano diventare fattori decisivi per innovare organizzazioni, imprese e istituzioni.

The Infinity Machine: la storia di DeepMind

Tra le uscite più attese dell’estate figura The Infinity Machine, di Sebastian Mallaby, che entrerà a far parte della collana Global Business.

La collana è dedicata alle imprese e agli imprenditori che hanno cambiato il modo di fare economia e innovazione.

Il libro racconta la nascita e la crescita di Google DeepMind, uno dei laboratori di ricerca più avanzati nel campo dell’intelligenza artificiale, seguendo il percorso del suo fondatore, Demis Hassabis, e del gruppo di ricercatori che ha contribuito a trasformare una startup in uno dei protagonisti della rivoluzione dell’IA.

È la storia di un’impresa, ma anche il racconto di come ricerca scientifica, capacità imprenditoriale e investimenti possano dare origine a tecnologie destinate a influenzare il futuro.

Giano: scienza e filosofia al cinema

Tra le pubblicazioni previste per la fine di luglio trova spazio Giano. Scienza e filosofia al cinema, scritto da Armando Sternieri e dal critico cinematografico Fabio Canessa, che arricchisce l’omonima collana.

Il volume racconta i primi tre anni del Festival del Cinema Giano di Castelnuovo Monti, ma non si limita a documentarne l’attività.

Pagina dopo pagina vengono ripercorsi i film proiettati durante le diverse edizioni, i temi affrontati, gli incontri con gli ospiti e i dibattiti che hanno seguito ogni proiezione.

Il libro mostra come il cinema possa diventare uno strumento di divulgazione culturale, capace di mettere in relazione scienza, filosofia, storia, arte e società. Ogni film diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia, nella quale il linguaggio cinematografico si trasforma in occasione di confronto e approfondimento. Ne emerge il racconto di un festival che ha fatto del dialogo tra discipline diverse la propria cifra distintiva.

Più che il semplice resoconto di una manifestazione culturale, Giano. Scienza e filosofia al cinema rappresenta la memoria di un progetto che continua a crescere e che dimostra come il cinema possa essere uno straordinario strumento di conoscenza.

Triangolo Rosso: una testimonianza per il futuro

All’inizio di agosto la collana Democratica accoglierà Triangolo Rosso, di Paolo Liggeri.

Il volume racconta la drammatica esperienza vissuta dall’autore nel campo di concentramento di Dachau, restituendo una testimonianza diretta di straordinario valore storico e umano.

Attraverso il ricordo della deportazione, il libro invita a riflettere sul significato della libertà, della democrazia e della responsabilità della memoria. In un’epoca nella quale i testimoni diretti di quella stagione stanno progressivamente scomparendo, opere come questa assumono un’importanza ancora maggiore, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni una parte fondamentale della storia europea.

Digital r_evolution Vol. 10: l’energia al centro dell’innovazione

Il mese di settembre vedrà infine l’uscita di Digital r_evolution Vol. 10, nuovo appuntamento della collana Live, curato da Armando Sternieri.

Come nelle precedenti edizioni, il volume raccoglie contributi, interviste e analisi dedicate ai protagonisti della trasformazione digitale.

Questa nuova edizione sarà incentrata sul settore dell’energia, uno degli ambiti nei quali convergono oggi innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Attraverso il contributo di imprese, manager ed esperti, il libro offrirà una panoramica sulle sfide e sulle opportunità che attendono uno dei comparti strategici per lo sviluppo economico del Paese.

Un catalogo che continua a crescere

I nuovi volumi confermano la vocazione di Edizioni TheDotCompany a costruire un catalogo capace di mettere in dialogo discipline diverse.

Tecnologia, impresa, università, memoria storica, cinema e innovazione industriale non vengono affrontati come temi separati, ma come aspetti complementari di una realtà sempre più complessa.

Ogni libro aggiunge un tassello a questo percorso, offrendo strumenti per comprendere il cambiamento attraverso il contributo di studiosi, professionisti, ricercatori, giornalisti e testimoni diretti.

Più che una semplice successione di pubblicazioni, il catalogo di Edizioni TheDotCompany continua così a svilupparsi come un progetto culturale nel quale ogni nuovo volume contribuisce ad arricchire un patrimonio di conoscenze dedicato ai grandi temi del nostro tempo.