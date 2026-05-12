Teatro: la Vespa Piaggio e l’epica della metalmeccanica

Il “made in italy” trova nelle due ruote della Piaggio (che sia Vespa, Ciao o Sì) una delle sue più acclamate rappresentazioni. E’ sulle macerie dell’immediato dopoguerra, con la fabbrica che da Pontedera era stata decentrata a Biella per poi ritornare in Toscana, nel suo alveo naturale, che nel 1946 vede la luce il mitico scooter che avrebbe cambiato, se non il mondo, di certo la mobilità del Belpaese.

La storia è nota. Il marchio fa il giro del mondo. Sarebbe diventato un’icona, un brand diremmo oggi, con la Vespa a fare da apripista e vessillifero. Della Piaggio, ma non in termini cronologici o di sviluppo industriale, si occupa Stefano Massini, da sempre attento “osservatore narratore” del mondo che ci circonda: la cronaca della Storia filtrata dall’epica del teatro, quello spazio cioè, tutto enigma e metafisica, dove l’umanità confligge coi suoi desideri e le sue aspettative, coi suoi sogni e le sue fantasie, le sue credenziali e le sue sconfitte, le sue acrobazie e le sue defezioni, le sue paure e i suoi sacrifici.

Sabato prossimo 16 maggio alle ore 2, al Teatro Era Stefano Massini compone per il pubblico la sua ultima partitura drammatica, una sorta di carrellata sensibile, emotivamente appassionante e densamente popolata, che circumnaviga il Sistema Piaggio, una dimensione “città fabbrica lavoro comunità” che fa di Pontedera per decenni un circuito virtuoso di vivibilità condivisa e partecipata.

“La fabbrica – dice Massini – è un organismo vivente, un incrocio di vari fatti e di varia umanità, non è soltanto un luogo in cui si produce qualcosa. La fabbrica vive di occhi, di mani, di respiri, di teste. Anche di battaglie sindacali, di passioni politiche e di amori”. E allora la storia di uno può valere per tutti. Le aggrega tutte perché tutte nascono dallo stesso ceppo. Da lì, da quella catena di montaggio, si irradiano e diventano specchio di esistenze multiformi che sanno però di avere un centro. Anche quando il conflitto recita duro ben sapendo che la classe operaia non andrà mai in paradiso.

I “Materiali per un’epica della Metalmeccanica” messi a punto da Massini incrociano il nome di Marcello Montagnani, uno che alla Piaggio, lui che in quanto orfano di guerra godeva di una corsia privilegiata, ci entra nel 1945 e ci esce dopo 44 anni nel 1989. Il tempo di una vita che è la sua (la moglie, un figlio, un nipote, tre generazioni tutte confluite alla Piaggio) ma anche quella del Paese Italia che fa da fondale e cartina di tornasole.

“C’è una storia che mi ha colpito – rivela Massini – che è quasi un paradosso dell’orgoglio: quella del bambino di Pontedera che, entrando in classe il primo giorno di scuola, dichiara fiero alla maestra: ‘Il mio babbo e la mia mamma fanno le Vespe’. In quella frase non c’è solo il lavoro, c’è un’identità. In quella classe, ventisette bambini su ventotto rispondevano allo stesso modo. Non ho voluto raccontare la cronaca di una fabbrica ma la storia di un sistema e di una città che ha letteralmente messo le ruote all’Italia. La storia di un Paese che ha avuto una gloriosa tradizione meccanica e umana, nata dalla Resistenza e cresciuta con il lavoro. Era ora che questa epopea arrivasse a teatro, perché conoscere cosa è accaduto dentro quegli stabilimenti significa capire chi siamo stati e chi, forse, potremmo ancora essere”.

E’ una sequenza di volti, episodi, interferenze e terremoti, nomenclature pubbliche e private, un imprinting proletario in cammino come Pellizza da Volpedo sui binari del Terzo Stato fra cartigli geografici e sigle sindacali, un crocevia di aneddoti e sentenze, una segnaletica di leggendarie rivendicazioni come i “72 giorni 72” di sciopero tutti di fila imbracciati nel 1962 (una cosa così in Italia non s’era mai vista), un paesaggio di conquiste e mutamenti, un patrimonio di sacrifici, orgoglio, risorse, esperienze, opportunità e schieramenti, un perimetro di sfruttamento, di rabbie, di prese di posizione, di difesa e di grandi battaglie civili.

Un vero romanzo popolare che come tale non poteva non essere solfeggiato da note e motivetti, refrain e ritornelli. Redatta dal vivo da Saverio Zacchei e Luca Roccia Baldini la colonna sonora segue l’evoluzione dei tempi, spaziando tra generi e suggestioni diverse: dalle note di Amado mio al canto di lotta e speranza di Fischia il Vento fino alle ballate hit parade di Vasco Rossi e Lucio Battisti.

In foto Stefano Massini: Ape disse alla Vespa (ph. Filippo Manzini)