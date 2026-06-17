Teatro della Toscana: festa di quartiere per la nuova stagione

Firenze – Ha avuto inizio con un grande successo di pubblico, presenti oltre 200 persone, il viaggio di presentazione della nuova stagione 2026/2027 del Teatro della Toscana approdata al Nuovo Rifredi Scena Aperta.

È toccato al direttore artistico Stefano Massini, lunedì sera 15 giugno, illustrare scelte e progetti di In Alt(r)o Mare, alla presenza del Direttore generale del Teatro della Toscana, Walter Zambaldi, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.

La novità è stata quella di una formula promozionale d’eccezione: una vera e propria “festa di quartiere” all’aperto, nel giardino del Teatro, pensata per accogliere il pubblico in un’atmosfera conviviale, durante la quale a tutti è stata offerta una coppetta di gelato.

A Rifredi, come prima alla Pergola e a Era, chi ha partecipato non ha visto la classica elencazione del cartellone con la dicitura dei nomi degli attori e dei registi, bensì ha vissuto un’esperienza collettiva che ha inteso di fatto accorciare le distanze tra palcoscenico e cittadinanza, quasi a mostrare quel percorso creativo che anticipa la nascita della nuova stagione teatrale.

Stefano Massini ha,cioè, messo in campo il suo talento di narratore per raccontare la trama di In Alt(r)o Mare, perché il pubblico possa al fine comprendere il senso e la necessità di ogni singola scelta artistica. Lontano dalle consuete conferenze stampa di presentazione della stagione, Massini ha quasi preso per mano i presenti, trasformando il cartellone dei prossimi mesi in un unico grande racconto. Spiegando le motivazioni profonde, gli incastri a tema e le urgenze sociali che animano ciascun spettacolo in programma. E così l’incontro ha restituito al teatro la sua funzione primaria: uno specchio del nostro tempo in grado di parlare a tutti.

Il cartellone è sembrato prender vita perché concepito come termometro della contemporaneità, sospeso tra la forza storica dei classici e la modernità della nuova drammaturgia. Un’occasione più unica che rara ma ideale per comprendere non solo “cosa” andrà in scena, ma soprattutto “perché”. Nessuna rappresentazione infatti vive isolata e se essa c’è è perché collegata agli spettacoli e visioni di In Alt(r)o Mare.

E la risposta vitale del quartiere di Rifredi ha confermato l’originalità del nuovo progetto culturale del Teatro della Toscana,per il quale si sono spesi gli aggettivi “Inclusivo”, “autentico”, “necessario”, “partigiano”, “rivoluzionario”, espressi dai tanti presenti per definire il Nuovo Rifredi Scena Aperta.

L’atteso momento della Grande Estrazione ha premiato tre fortunati spettatori tra il pubblico, che si sono aggiudicati un abbonamento gratuito per la nuova stagione. I vincitori sono: Cristina Tassini, Andrea Borselli, Fabio Mazzanti.

Oltre ai tre abbonamenti omaggio, la serata ha registrato un boom per la campagna abbonamenti, grazie ai vantaggi esclusivi validi per la sola serata di ieri. In particolare, si sono contati: oltre 60 nuovi abbonamenti completi sottoscritti, altrettanti biglietti staccati per uno dei due spettacoli d’apertura dedicati al focus su Tindaro Granata (Antropolaroid il 4 novembre e Vorrei una voce il 7 novembre); oltre 60 nuovi iscritti all’Associazione Amici del Teatro della Toscana.

Inoltre previsto per chi acquista l’abbonamento il diritto a uno sconto del 50% sul secondo abbonamento acquistato e sarà iscritto gratuitamente all’Associazione Amici del Teatro della Toscana, che ha come presidenti onorari Corrado Augias, Ferruccio De Bortoli, Dacia Maraini, Roberto Vecchioni.

La stagione 2026/2027 ‘In Alt(r)o Mare’

Sono 21 gli spettacoli che compongono il cartellone del Nuovo Rifredi Scena Aperta per la stagione 2026/2027.

Una delle novità più importanti riguarda le radici. Il Teatro della Toscana ritorna al suo illustre passato quando cioè nel 1989 si interruppe la straordinaria esperienza della Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman,e che ora riapre i battenti sotto una luce nuova.

Una visione che starà sotto il capitolo degli Artifici tra Nuovo Rifredi Scena Aperta e Teatro della Pergola. Nove percorsi formativi nel 2026/2027 rivolti a un pubblico che va dagli studenti delle scuole medie e superiori ai professionisti dello spettacolo, dalle persone con disabilità fino agli adulti over 60. Ci saranno artisti come Tindaro Granata; Fanny & Alexander; Federico Tiezzi e Fabrizio Sinisi con un percorso di alta formazione in preparazione diMetropolis, la nuova importante produzione del Teatro della Toscana per la stagione 2027/2028; Danio Manfredini; Davide Iodice; Babilonia Teatri; Massimiliano Civica, Massimo Popolizio, Compagnia Berardi Casolari.

Insieme alla Nuova Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman, ci sarà lo storico Corso di Drammaturgia di Eduardo che diventa la Nuova Scuola Teatrale Eduardo De Filippo. Prodotti in questo ambito dal Teatro della Toscana, in stagione al Nuovo Rifredi Scena Aperta:Gian Burrasca – Un monello in casa Stoppani di Angelo Savelli da Vamba con i diplomati delle scuole della Fondazione e Cronache di poveri amanti di Ugo Chiti da Vasco Pratolini, con gli allievi della Scuola per Attori ‘Orazio Costa’ del Teatro della Toscana e la partecipazione di Lucia Poli.

L’apertura della stagione 2026/2027 è affidata a Tindaro Granata con Antropolaroid il 4 e Vorrei una voce il 7 novembre 2026. Segue Massimo Salvianti che dà vita a Rifredi Premiata Ditta Cinema, narrazione che riprende la storia quasi dimenticata, di quando negli anni ‘20 del Novecento nel quartiere c’erano i più importanti studi cinematografici del cinema muto.

Antonella Questa mette in scena Letteratura – Femminile, singolare, conferenza-spettacolo sulle scrittrici rimosse dai manuali di letteratura.

Ugo Chiti torna ai suoi Racconti solo racconti, scritto e diretto nel 2006 proposto con gli stessi interpreti dell’allestimento originario, attori di quella che fu la compagnia Arca Azzurra: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Alessio Venturini.

Riflettori anche su Federica Fracassi che interpretaL’analfabeta di Ágota Kristóf, regia di Luigi Noah De Angelis, uno spettacolo di Fanny & Alexander, e su Valeria Solarino e Silvia Gallerano che portano in scena Guarda le luci amore miodi Annie Ernaux, regia di Michela Cescon. Danio Manfredini propone Cari spettatori con Vincenzo del Prete e Giuseppe Semeraro e Tre Studi per una crocifissione; Davide Iodice e il suo Pinocchio – che cos’è una persona? – con la sua compagnia progetto di arte e inclusione sociale. Babilonia Teatri propone due spettacoli:Abracadabra e The End. Matthias Martelli interpreta il Mistero buffo di Dario Fo e Franca Rame, regia di Eugenio Allegri. La Piccola Compagnia della Magnolia presenta Cenci – Rinascimento Contemporaneo, la Compagnia Berardi Casolari LidOdissea.

In stagione, poi, tre appuntamenti dedicati a figure simbolo di libertà democratica del Novecento. Ottavia Piccolo va in scena con due lavori di Stefano Massini: Matteotti – anatomia di un fascismo, regia di Sandra Mangini, eDonna non rieducabile, regia di Silvano Piccardi, dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja uccisa in un agguato sotto casa. Per terminare con Don Milani, il prete di Barbiana: Lettera a una professoressa, adattamento di Eugenio Nocciolini, con Don Alessandro Santoro, sacerdote profondo conoscitore delle periferie.

Proseguiranno fino al 19 giugno le repliche di Walking thérapie di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni, l’evento teatrale itinerante e interattivo con Gregory Eve e Luca Avagliano che ha come scenografia Firenze e i suoi abitanti. Il cammino iniziatico verso la felicità, che si trasforma in un’esilarante passeggiata dove si parla, si canta, si ride, torna anche nell’estate 2027, per il decimo anno consecutivo.

CALENDARI, ABBONAMENTI E BIGLIETTI

NUOVO RIFREDI SCENA APERTA

IN ABBONAMENTO

28 > 29 NOVEMBRE

Fanny & Alexander

L’ANALFABETA

di Ágota Kristóf

con Federica Fracassi

9 > 10 GENNAIO

MISTERO BUFFO

di Dario Fo, Franca Rame

con Matthias Martelli

regia Eugenio Allegri

6 > 7 FEBBRAIO

PINOCCHIO

che cos’è una persona?

uno spettacolo di Davide Iodice

18 > 19 FEBBRAIO

GUARDA LE LUCI, AMORE MIO

dall’omonimo libro di Annie Ernaux

con Valeria Solarino, Silvia Gallerano

regia Michela Cescon

26 > 27 FEBBRAIO

Babilonia Teatri

ABRACADABRA

6 > 7 MARZO

Piccola Compagnia della Magnolia

CENCI

Rinascimento contemporaneo

16 > 21 MARZO

GIAN BURRASCA

Un monello in casa Stoppani

da Vamba

regia Angelo Savelli

3 > 4 APRILE

Compagnia Berardi Casolari

LIDODISSEA

8 > 11 APRILE

RACCONTI, SOLO RACCONTI

testo e regia Ugo Chiti

14 > 16 MAGGIO

CRONACHE DI POVERI AMANTI

adattamento da Vasco Pratolini e regia di Ugo Chiti

con gli allievi della Scuola per Attori “Orazio Costa”

e la partecipazione di Lucia Poli

FUORI ABBONAMENTO

4 NOVEMBRE

ANTROPOLAROID

di e con Tindaro Granata

7 NOVEMBRE

VORREI UNA VOCE

di e con Tindaro Granata

con le canzoni di Mina

12 NOVEMBRE

RIFREDI PREMIATA DITTA CINEMA

di e con Massimo Salvianti

9 DICEMBRE

MATTEOTTI

anatomia di un fascismo

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo

e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

10 DICEMBRE

DONNA NON RIEDUCABILE

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo

21 > 22 GENNAIO

LETTERATURA

Femminile, singolare

conferenza spettacolo di e con Antonella Questa

27 GENNAIO

CARI SPETTATORI

di e regia Danio Manfredini

con Vincenzo Del Prete, Giuseppe Semeraro

29 GENNAIO

TRE STUDI PER UNA CROCIFISSIONE

di e con Danio Manfredini

28 FEBBRAIO

Babilonia Teatri

THE END

EVENTI SPECIALI

18 APRILE | Nuovo Rifredi Scena Aperta

LETTERA A UNA PROFESSORESSA

da Don Lorenzo Milani

con Don Alessandro Santoro

25 MAGGIO > 9 GIUGNO | Centro Storico di Firenze

WALKING THÉRAPIE

testo e regia Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni

con Gregory Eve, Luca Avagliano

NUOVA BOTTEGA TEATRALE DI FIRENZE DI VITTORIO GASSMAN

2 > 7 NOVEMBRE | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Tindaro Granata

CON UNA VOCE VORREI…

… farmi sentire!

23 > 26 NOVEMBRE | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Fanny & Alexander

SHAHRAZAD

30 NOVEMBRE > 5 DICEMBRE | Teatro della Pergola

Federico Tiezzi e Fabrizio Sinisi

METROPOLIS

30 GENNAIO > 1 FEBBRAIO | Teatro della Pergola

Danio Manfredini

2 > 4 FEBBRAIO | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Davide Iodice

ENCICLOPEDIA DELLE EMOZIONI

22 > 25 FEBBRAIO | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Babilonia Teatri

ROMEO E GIULIETTA

9 > 13 MARZO | Teatro della Pergola

Massimiliano Civica

IL MESTIERE DELLA RECITAZIONE

15 MARZO | Teatro della Pergola

Massimo Popolizio

31 MARZO > 2 APRILE | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Compagnia Berardi Casolari