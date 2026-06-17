Teatro della Toscana: festa di quartiere per la nuova stagione

Firenze – Ha avuto inizio con un grande successo di pubblico, presenti oltre 200 persone, il viaggio di presentazione della nuova stagione 2026/2027 del Teatro della Toscana approdata al Nuovo Rifredi Scena Aperta.
È toccato al direttore artistico Stefano Massini, lunedì sera 15 giugno, illustrare scelte e progetti di In Alt(r)o Mare, alla presenza del Direttore generale del Teatro della Toscana, Walter Zambaldi, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
La novità è stata quella di una formula promozionale d’eccezione: una vera e propria “festa di quartiere” all’aperto, nel giardino del Teatro, pensata per accogliere il pubblico in un’atmosfera conviviale, durante la quale a tutti è stata offerta una coppetta di gelato.
A Rifredi, come prima alla Pergola e a Era, chi ha partecipato non ha visto la classica elencazione del cartellone con la dicitura dei nomi degli attori e dei registi, bensì ha vissuto un’esperienza collettiva che ha inteso di fatto accorciare le distanze tra palcoscenico e cittadinanza, quasi a mostrare quel percorso creativo che anticipa la nascita della nuova stagione teatrale.
Stefano Massini ha,cioè, messo in campo il suo talento di narratore per raccontare la trama di In Alt(r)o Mare, perché il pubblico possa al fine comprendere il senso e la necessità di ogni singola scelta artistica. Lontano dalle consuete conferenze stampa di presentazione della stagione, Massini ha quasi preso per mano i presenti, trasformando il cartellone dei prossimi mesi in un unico grande racconto. Spiegando le motivazioni profonde, gli incastri a tema e le urgenze sociali che animano ciascun spettacolo in programma. E così l’incontro ha restituito al teatro la sua funzione primaria: uno specchio del nostro tempo in grado di parlare a tutti.
Il cartellone è sembrato prender vita perché concepito come termometro della contemporaneità, sospeso tra la forza storica dei classici e la modernità della nuova drammaturgia. Un’occasione più unica che rara ma ideale per comprendere non solo “cosa” andrà in scena, ma soprattutto “perché”. Nessuna rappresentazione infatti vive isolata e se essa c’è è perché collegata agli spettacoli e visioni di In Alt(r)o Mare.
E la risposta vitale del quartiere di Rifredi ha confermato l’originalità del nuovo progetto culturale del Teatro della Toscana,per il quale si sono spesi gli aggettivi “Inclusivo”, “autentico”, “necessario”, “partigiano”, “rivoluzionario”, espressi dai tanti presenti per definire il Nuovo Rifredi Scena Aperta.
L’atteso momento della Grande Estrazione ha premiato tre fortunati spettatori tra il pubblico, che si sono aggiudicati un abbonamento gratuito per la nuova stagione. I vincitori sono: Cristina Tassini, Andrea Borselli, Fabio Mazzanti.
Oltre ai tre abbonamenti omaggio, la serata ha registrato un boom per la campagna abbonamenti, grazie ai vantaggi esclusivi validi per la sola serata di ieri. In particolare, si sono contati: oltre 60 nuovi abbonamenti completi sottoscritti, altrettanti biglietti staccati per uno dei due spettacoli d’apertura dedicati al focus su Tindaro Granata (Antropolaroid il 4 novembre e Vorrei una voce il 7 novembre); oltre 60 nuovi iscritti all’Associazione Amici del Teatro della Toscana.
Inoltre previsto per chi acquista l’abbonamento il diritto a uno sconto del 50% sul secondo abbonamento acquistato e sarà iscritto gratuitamente all’Associazione Amici del Teatro della Toscana, che ha come presidenti onorari Corrado Augias, Ferruccio De Bortoli, Dacia Maraini, Roberto Vecchioni.
La stagione 2026/2027 ‘In Alt(r)o Mare’
Sono 21 gli spettacoli che compongono il cartellone del Nuovo Rifredi Scena Aperta per la stagione 2026/2027.
Una delle novità più importanti riguarda le radici. Il Teatro della Toscana ritorna al suo illustre passato quando cioè nel 1989 si interruppe la straordinaria esperienza della Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman,e che ora riapre i battenti sotto una luce nuova.
Una visione che starà sotto il capitolo degli Artifici tra Nuovo Rifredi Scena Aperta e Teatro della Pergola. Nove percorsi formativi nel 2026/2027 rivolti a un pubblico che va dagli studenti delle scuole medie e superiori ai professionisti dello spettacolo, dalle persone con disabilità fino agli adulti over 60. Ci saranno artisti come Tindaro Granata; Fanny & Alexander; Federico Tiezzi e Fabrizio Sinisi con un percorso di alta formazione in preparazione diMetropolis, la nuova importante produzione del Teatro della Toscana per la stagione 2027/2028; Danio Manfredini; Davide Iodice; Babilonia Teatri; Massimiliano Civica, Massimo Popolizio, Compagnia Berardi Casolari.
Insieme alla Nuova Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman, ci sarà lo storico Corso di Drammaturgia di Eduardo che diventa la Nuova Scuola Teatrale Eduardo De Filippo. Prodotti in questo ambito dal Teatro della Toscana, in stagione al Nuovo Rifredi Scena Aperta:Gian Burrasca – Un monello in casa Stoppani di Angelo Savelli da Vamba con i diplomati delle scuole della Fondazione e Cronache di poveri amanti di Ugo Chiti da Vasco Pratolini, con gli allievi della Scuola per Attori ‘Orazio Costa’ del Teatro della Toscana e la partecipazione di Lucia Poli.
L’apertura della stagione 2026/2027 è affidata a Tindaro Granata con Antropolaroid il 4 e Vorrei una voce il 7 novembre 2026. Segue Massimo Salvianti che dà vita a Rifredi Premiata Ditta Cinema, narrazione che riprende la storia quasi dimenticata, di quando negli anni ‘20 del Novecento nel quartiere c’erano i più importanti studi cinematografici del cinema muto.
Antonella Questa mette in scena Letteratura – Femminile, singolare, conferenza-spettacolo sulle scrittrici rimosse dai manuali di letteratura.
Ugo Chiti torna ai suoi Racconti solo racconti, scritto e diretto nel 2006 proposto con gli stessi interpreti dell’allestimento originario, attori di quella che fu la compagnia Arca Azzurra: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Alessio Venturini.
Riflettori anche su Federica Fracassi che interpretaL’analfabeta di Ágota Kristóf, regia di Luigi Noah De Angelis, uno spettacolo di Fanny & Alexander, e su Valeria Solarino e Silvia Gallerano che portano in scena Guarda le luci amore miodi Annie Ernaux, regia di Michela Cescon. Danio Manfredini propone Cari spettatori con Vincenzo del Prete e Giuseppe Semeraro e Tre Studi per una crocifissione; Davide Iodice e il suo Pinocchio – che cos’è una persona? – con la sua compagnia progetto di arte e inclusione sociale. Babilonia Teatri propone due spettacoli:Abracadabra e The End. Matthias Martelli interpreta il Mistero buffo di Dario Fo e Franca Rame, regia di Eugenio Allegri. La Piccola Compagnia della Magnolia presenta Cenci – Rinascimento Contemporaneo, la Compagnia Berardi Casolari LidOdissea.
In stagione, poi, tre appuntamenti dedicati a figure simbolo di libertà democratica del Novecento. Ottavia Piccolo va in scena con due lavori di Stefano Massini: Matteotti – anatomia di un fascismo, regia di Sandra Mangini, eDonna non rieducabile, regia di Silvano Piccardi, dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja uccisa in un agguato sotto casa. Per terminare con Don Milani, il prete di Barbiana: Lettera a una professoressa, adattamento di Eugenio Nocciolini, con Don Alessandro Santoro, sacerdote profondo conoscitore delle periferie.
Proseguiranno fino al 19 giugno le repliche di Walking thérapie di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni, l’evento teatrale itinerante e interattivo con Gregory Eve e Luca Avagliano che ha come scenografia Firenze e i suoi abitanti. Il cammino iniziatico verso la felicità, che si trasforma in un’esilarante passeggiata dove si parla, si canta, si ride, torna anche nell’estate 2027, per il decimo anno consecutivo.
CALENDARI, ABBONAMENTI E BIGLIETTI
NUOVO RIFREDI SCENA APERTA
IN ABBONAMENTO
28 > 29 NOVEMBRE
Fanny & Alexander
L’ANALFABETA
di Ágota Kristóf
con Federica Fracassi
9 > 10 GENNAIO
MISTERO BUFFO
di Dario Fo, Franca Rame
con Matthias Martelli
regia Eugenio Allegri
6 > 7 FEBBRAIO
PINOCCHIO
che cos’è una persona?
uno spettacolo di Davide Iodice
18 > 19 FEBBRAIO
GUARDA LE LUCI, AMORE MIO
dall’omonimo libro di Annie Ernaux
con Valeria Solarino, Silvia Gallerano
regia Michela Cescon
26 > 27 FEBBRAIO
Babilonia Teatri
ABRACADABRA
6 > 7 MARZO
Piccola Compagnia della Magnolia
CENCI
Rinascimento contemporaneo
16 > 21 MARZO
GIAN BURRASCA
Un monello in casa Stoppani
da Vamba
regia Angelo Savelli
3 > 4 APRILE
Compagnia Berardi Casolari
LIDODISSEA
8 > 11 APRILE
RACCONTI, SOLO RACCONTI
testo e regia Ugo Chiti
14 > 16 MAGGIO
CRONACHE DI POVERI AMANTI
adattamento da Vasco Pratolini e regia di Ugo Chiti
con gli allievi della Scuola per Attori “Orazio Costa”
e la partecipazione di Lucia Poli
FUORI ABBONAMENTO
4 NOVEMBRE
ANTROPOLAROID
di e con Tindaro Granata
7 NOVEMBRE
VORREI UNA VOCE
di e con Tindaro Granata
con le canzoni di Mina
12 NOVEMBRE
RIFREDI PREMIATA DITTA CINEMA
di e con Massimo Salvianti
9 DICEMBRE
MATTEOTTI
anatomia di un fascismo
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo
10 DICEMBRE
DONNA NON RIEDUCABILE
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
21 > 22 GENNAIO
LETTERATURA
Femminile, singolare
conferenza spettacolo di e con Antonella Questa
27 GENNAIO
CARI SPETTATORI
di e regia Danio Manfredini
con Vincenzo Del Prete, Giuseppe Semeraro
29 GENNAIO
TRE STUDI PER UNA CROCIFISSIONE
di e con Danio Manfredini
28 FEBBRAIO
Babilonia Teatri
THE END
EVENTI SPECIALI
18 APRILE | Nuovo Rifredi Scena Aperta
LETTERA A UNA PROFESSORESSA
da Don Lorenzo Milani
con Don Alessandro Santoro
25 MAGGIO > 9 GIUGNO | Centro Storico di Firenze
WALKING THÉRAPIE
testo e regia Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni
con Gregory Eve, Luca Avagliano
NUOVA BOTTEGA TEATRALE DI FIRENZE DI VITTORIO GASSMAN
2 > 7 NOVEMBRE | Nuovo Rifredi Scena Aperta
Tindaro Granata
CON UNA VOCE VORREI…
… farmi sentire!
23 > 26 NOVEMBRE | Nuovo Rifredi Scena Aperta
Fanny & Alexander
SHAHRAZAD
30 NOVEMBRE > 5 DICEMBRE | Teatro della Pergola
Federico Tiezzi e Fabrizio Sinisi
METROPOLIS
30 GENNAIO > 1 FEBBRAIO | Teatro della Pergola
Danio Manfredini
2 > 4 FEBBRAIO | Nuovo Rifredi Scena Aperta
Davide Iodice
ENCICLOPEDIA DELLE EMOZIONI
22 > 25 FEBBRAIO | Nuovo Rifredi Scena Aperta
Babilonia Teatri
ROMEO E GIULIETTA
9 > 13 MARZO | Teatro della Pergola
Massimiliano Civica
IL MESTIERE DELLA RECITAZIONE
15 MARZO | Teatro della Pergola
Massimo Popolizio
31 MARZO > 2 APRILE | Nuovo Rifredi Scena Aperta
Compagnia Berardi Casolari