Targetti annuncia: Biffoni è ineleggibile

Prato – La campagna elettorale pratese si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo l’insolito ritardo delle candidature nel centro destra e nel centro sinistra, che hanno tenuto la città con il fiato sospeso, è arrivata la dichiarazione choc di Jonathan Targetti, candidato sindaco per la lista civica “L’alternativa c’è”, anticipata il giorno prima via social, “Domani oltre a presentare la lista faremo un grande annuncio. Una cosa che cambierà per sempre il corso di queste elezioni”.

E stamane presentando i suoi 32 candidati con un evento organizzato al Capanno di via Genova a Prato, ha dichiarato che Matteo Biffoni, il candidato sindaco del Pd , “è a rischio ineleggibilità”. Motivazione che troverebbe riscontro,sempre secondo Targetti, in “un’ampia giurisprudenza che lo certifica” e nel caso in cui Biffoni fosse eletto sindaco, sarebbe pronto a ricorrere al Tar e al Consiglio di Stato.

Tutto nascerebbe, come spiegato dallo stesso Targetti, dal mancato rispetto del tempo di due anni, sei mesi e un giorno di distanza dalla fine del secondo mandato di Biffoni per poterne svolgere un terzo. E dunque contestato al candidato sindaco del centro sinistra il mancato “stacco” temporale necessario per ricandidarsi.

Nel conteggio non sarebbe stato considerato il periodo di Commissariamento del Comune di Prato, ma qualora fosse stato preso in considerazione il termine di due anni e mezzo,dal maggio del 2024 quando è terminata la seconda esperienza di Biffoni come sindaco,ugualmente non sarebbe stato superato.

A stretto giro è arrivata a mezzo stampa la risposta del Pd pratese che rimarcando la eleggibilità dell’ex Sindaco ha citato una nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali risalente al 2010 nella quale il Dipartimento chiarisce che ai sensi dell’articolo 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuoel) qualora la sequenzialità dei mandati si interrompesse anche per un solo anno, come è nel caso di Prato, un ex sindaco può ripresentarsi e correre per il terzo mandato.

E se c’è chi nel partito fa quadrato sulla eleggibilità di Biffoni, non manca tra i Dem chi fa notare che, nel caso in cui toccasse decidere al Tar, potrebbe accadere “anche diversamente”, nel senso che spesso le sentenze possono variare in base ai fatti , all’interpretazione delle norme e alle prove contingenti, portando a esiti diversi su casi apparentemente simili.