Sud, Conte: “Deve essere area di investimenti non di assistenza”

Carmelo Conte, un politico italiano, un cilentano doc, nato a Piaggine, in provincia di Salerno, esponente del PSI, già ministro per i Problemi delle Aree Urbane nei governi Andreotti VI-VII e Amato I. Una lunga carriera che l’ha visto sulle scene a sostegno del Mezzogiorno. Negli ultimi anni si è speso per una politica più condivisa e rigenerativa. Reduce dalla sua ultima stesura il romanzo storico “Il Brigante e il Maestro”, che descrive lo spirito ribelle del Mezzogiorno. “Il brigante Giuseppe Tardio però era un soggetto particolare: lontano sia dallo stereotipo del fuorilegge spietato sia da quello dell’eroe romantico, era un convinto patriota in guerra contro il nuovo Stato, per il riscatto della sua gente. È dunque una causa politica – l’agognata rivoluzione meridionale – a spingerlo ad arruolarsi e a combattere le forze militari del nuovo Stato unitario italiano…”.

Avvocato Conte, Lei è un politico con una lunga carriera alle spalle. Un ministro della Prima Repubblica che ha sempre sostenuto politiche a favore del Mezzogiorno. Prendendo ad esempio importanti leggi quali: la “n. 219 del 1981 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980”, la “64 del 1986 per lo sviluppo del Mezzogiorno”, la “142 del 1990 per la riforma degli Enti locali e per l’istituzione delle aree metropolitane”. A distanza di circa 40 anni cosa è cambiato per il Sud?

“La questione meridionale è figlia degli squilibri sociali e territoriali che si determinarono con l’unità d’Italia. Ne portano la responsabilità le “Case regnanti”, quella dei Borboni per la sua arretratezza e quella dei Savoia per la sua ansia egemonica. Le prime risposte strutturali e significative per affrontare la questione meridionale sono venute dopo l’avvento della Repubblica. Con la Cassa per il mezzogiorno, nel primo dopo guerra, e le leggi da lei citate, negli anni ottanta, di cui sono stato tra i promotori. Poi, con la fine della Prima repubblica, il Mezzogiorno è sostanzialmente scomparso dall’agenda politica” nazionale e sì posta, di converso, la questione settentrionale, sia sul piano politico-istituzionale con la riforma del titolo V della costituzione sia sul piano operativo, con lo spostamento verso il Centro Nord della programmazione nazionale ed europea”.

In relazione ai fatti che sono accaduti post Covid con la “fotografia positiva” che emerge del Sud e della politica territoriale e Regionale, crede che sia merito anche del buon uso che si sta facendo dei fondi del PNRR oppure è legato ad un cambiamento socio-economico e socio-culturale?

“Effettivamente il Mezzogiorno ha mostrato, dopo il Covid, una vivacità produttiva percentualmente superiore a quella del Nord, ma non dovuta agli interventi finanziati dal PNRR, peraltro ancora in via di realizzazione, ma a fattori congiunturali che sono prova delle potenzialità inespresse del Sud nelle nuove economie di scala. Non si può dire, purtroppo, altrettanto della Campania che occupa, a livello Nazionale, gli ultimi posti dei dati che misurano lo sviluppo, i servizi e la qualità della vita”.

Nell’ultimo anno l’“Autonomia differenziata” è divenuta argomento di discussione in tutti tavoli politici e talk show; secondo la sua esperienza potrebbe essere un beneficio o un danno per il Mezzogiorno? La stessa “legge di bilancio” che questo governo di destra ha messo in atto, penalizzerà le Regioni del Sud?

“Alla legge di bilancio del 1962, quando nacque il Centro sinistra, fu allegata una Nota aggiuntiva, un documento scritto dal repubblicano Giorgio La Malfa, dai socialisti Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti, prevedeva riforme di struttura quali la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma della scuola, l’integrazione territoriale poi effettivamente avviate mentre invece la Nota aggiuntiva del bilancio 2025 prevede il Premierato e l’Autonomia differenziata, che pone di fatto una questione settentrionale a discapito del Mezzogiorno. Il Bilancio triennale 2025-2027 risponde a questa logica, il Sud vi compare come area di assistenza e risparmio non di investimenti e segnerà, se realizzata, la divisione dell’Italia a danno dei cittadini meridionali”.

Ministro, il Sud da sempre è terra di cultura e tradizioni; un territorio con un potenziale enorme ma inespresso. In relazione al suo impegno politico, cosa secondo Lei si potrebbe fare per incentivare il turismo al Sud e ridurre la questione dello spopolamento soprattutto nelle aree interne?

“Il Sud è ricco di storia, cultura e “ambiente”, ma non è riuscito a diventare, politicamente, artefice del suo destino. Negli ultimi 30 anni ha perduto la rappresentanza in Parlamento e nel Governo, che aveva conquistato negli anni precedenti. Il turismo resta un’opzione da curare, ma non quello di massa, bensì quello di nicchia. Lo spopolamento è un fenomeno complesso che meriterebbe di essere contrastato, rendendo “zone franche” le aree più colpite, per attrarre investimenti e fa ritornare gli emigrati a godersi la pensione”.

Uno dei dibattiti più accesi del momento è la questione del “Terzo mandato per i Presidenti delle Regioni”. Cosa ne pensa? Inoltre, se non sarà applicato, comporterà un disagio per le amministrazioni locali e Regionali privarli di una continuità politica-amministrativa?

“Il progresso è cambiamento più che non continuità. È crescita collettiva, formazione di gruppi dirigenti all’altezza dei tempi e dei cambiamenti. L’eclissi della politica è avvenuta con la crescita del potere personale. Dieci anni di potere in testa a una sola persona sono un’eternità, un medioevo dell’uomo solo al comando, nell’epoca dell’interconnessione mediatica e dell’intelligenza artificiale”.

Nell’era della disintermediazione dove tutti sono raggiungibili sulle piattaforme social; tutti possono interagire “direttamente” con un politico, secondo Lei, è migliorata l’opinione pubblica sui politici oppure era meglio la vecchia “Comunicazione politica ingessata”, fatta di ideologie e contenuti mirati?

“La politica è “pensare, elaborare, progettare e fare. La comunicazione è “informare, scambiare opinioni”. Sono due momenti entrambi utili ed essenziali. Non bisogna, tuttavia, sottovalutare il pericolo che il rapporto individuale con la “piattaforma” ovvero con l’alto riduca o annulli l’esigenza del rapporto con l’altro, tra i cittadini nella società vissuta che è vita, interessi, tradizione. Il locale è l’altra faccia del globale, il suo riferimento e la sua ricaduta. La sintesi è il glocal.”

Sono trascorsi 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha detto: “E’ stata una personalità rilevante degli ultimi decenni del Novecento italiano”. Lei che è stato un volto di punta del Partito Socialista, cosa ricorda di quel periodo?

“Craxi è stato uno dei pochi statisti italiani, come ormai tutti riconoscono, e merita per questo un posto nella storia. Come uomo di partito contrastò, sul piano ideologico, l’egemonia del Pci, e sul piano istituzionale, l’egemonia della Dc. A livello internazionale difese l’Europa e il Patto atlantico, ma non si inchinò mai agli Stati Uniti, è stato uno dei primi a fare della causa dei palestinesi un dovere dell’occidente. Mi piace ricordare, a suo merito, che, pur essendo io, all’interno del partito, un lombardiano e non autonomista come lui, ha, da segretario, aperto tutte le campagne elettorali, quelle politiche e quelle regionali, a Salerno, la mia federazione. Considerava la nostra politica, per i successi sociali ed elettorali, un modello da seguire, una via meridionale al socialismo.”



Anna Ferry – Ferrentino

In foto Carmelo Conte