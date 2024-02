Studenti caricati dalla polizia, la Cgil Firenze apre una bacheca virtuale

Firenze – Gli episodi di violenza da parte delle forze dell’ordine contro studentesse e studenti scesi in piazza in modo pacifico hanno provocatoun movimento di protesta da parte di sindacati forze politiche associazioni e cittadini.” Non è la prima volta che accade e a maggior ragione è necessaria un’immediata reazione a difesa del diritto di manifestare pacificamente il proprio pensiero afferma un comunicato della Flc Cgil di Firenze- . Vogliamo far crescere un’ondata democratica di reazione, che parta innanzi tutto proprio dalle scuole e da studentesse e studenti, cui deve essere restituita immediatamente la voce e il protagonismo che meritano”.



Per far questo il sindacato lancia la campagna “Un padlet per la democrazia” a difesa degli articoli costituzionali 17 (I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi) e 21 (Tutti hanno diritto liberamente di manifestare il proprio pensiero): “In poche ore abbiamo aperto una bacheca virtuale – prosegue il comunicato – utilizzando uno dei principali strumenti didattici utilizzati nelle scuole per la condivisione online dei contenuti – che mettiamo a disposizione per raccogliere voci, pensieri, elaborazioni e riflessioni di studentesse e studenti, ma anche di docenti, genitori e quanti, nell’opinione pubblica, vogliano dire la loro contro una gestione repressiva delle manifestazioni studentesche.

Invitiamo quindi a inondarla di messaggi, così che poi, fin dalla prossima settimana, possiamo farne un coro di indignazione e protesta da indirizzare al Ministro dell’Interno e a quello dell’Istruzione”.