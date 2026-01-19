Strade scolastiche, avviato il confronto fra genitori, insegnanti e residenti

Grazie alla mozione “Zone scolastiche come volano per la trasformazione della mobilità urbana quale fattore strategico della transizione ecologica e della qualità della vita” approvata in Consiglio comunale, ha preso avvio un processo di confronto che porterà alla sperimentazione di strade scolastiche anche nel Quartiere 1.

Questo primo incontro, lunedì 19 gennaio ore 18 Sala Mazzei, Giardino dell’Ardiglione, vuole essere un’occasione di dialogo tra genitori, insegnanti, residenti e il Quartiere 1 per immaginare insieme uno spazio adiacente alla Scuola Agnesi che sia a misura di chi lo vive. Le strade scolastiche sono tratti di strada o piazzali adiacenti alle scuole in cui il traffico degli autoveicoli viene vietato, in modo temporaneo o permanente, per garantire un accesso sicuro agli edifici scolastici. È una iniziativa che favorisce l’autonomia dei bambini, incentiva la mobilità attiva, promuove la socializzazione e il gioco, migliora la qualità dell’aria e riduce il rischio di incidenti stradali davanti alle scuole.

Questo modello è già ampiamente diffuso in molti Paesi esteri. In Italia, la Legge n. 120/2020 ha introdotto nel Codice della Strada la definizione di “zona scolastica”, affidando ai Comuni la possibilità di istituirla tramite ordinanza, con limitazioni alla circolazione e alla sosta in determinati orari.