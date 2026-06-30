Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
30 Giugno 2026

Stampa: Il Tirreno ceduto al Gruppo Olivetti Rason
La dichiarazione dell’Associazione Stampa Toscana
diRedazione
1 minuto di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – L’Associazione Stampa Toscana, dopo aver appreso dalle agenzie la notizia della cessione de “Il Tirreno” dal Gruppo Sae al Gruppo Olivetti Rason, con closing entro il 30 settembre, “dichiara la sua disponibilità a sedersi al tavolo con la nuova proprietà, insieme al Comitato di redazione e d’intesa con la Federazione Nazionale della Stampa, per un vero rilancio della storica testata, centrale nell’informazione della Toscana”. Ne dà notizia un comunicato dell’AST.

“Da sempre al fianco dei colleghi de Il Tirreno, così come di tutti i giornalisti che operano nella regione, – prosegue il comunicato – Assostampa Toscana ha seguito passo passo i momenti difficili attraversati dalla testata e si augura che con la nuova proprietà si possa instaurare un rapporto che abbia come unico obiettivo la ripresa del giornale e una prospettiva di sereno lavoro per tutti coloro che, quotidianamente, s’impegnano a produrlo”.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
L’epidemia di Ebola sintomo della fine delle politiche per lo sviluppo

L’epidemia di Ebola sintomo della fine delle politiche per lo sviluppo

Mauro Campus: all'origine c'è la crisi delle organizzazioni multilaterali
Succ.
SOS Pini domestici, una “vergognosa mattanza di specie”

SOS Pini domestici, una “vergognosa mattanza di specie”

"Per l'intero Paese sono un bene culturale, ambientale e paesaggistico
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0