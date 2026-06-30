Stampa: Il Tirreno ceduto al Gruppo Olivetti Rason

Firenze – L’Associazione Stampa Toscana, dopo aver appreso dalle agenzie la notizia della cessione de “Il Tirreno” dal Gruppo Sae al Gruppo Olivetti Rason, con closing entro il 30 settembre, “dichiara la sua disponibilità a sedersi al tavolo con la nuova proprietà, insieme al Comitato di redazione e d’intesa con la Federazione Nazionale della Stampa, per un vero rilancio della storica testata, centrale nell’informazione della Toscana”. Ne dà notizia un comunicato dell’AST.

“Da sempre al fianco dei colleghi de Il Tirreno, così come di tutti i giornalisti che operano nella regione, – prosegue il comunicato – Assostampa Toscana ha seguito passo passo i momenti difficili attraversati dalla testata e si augura che con la nuova proprietà si possa instaurare un rapporto che abbia come unico obiettivo la ripresa del giornale e una prospettiva di sereno lavoro per tutti coloro che, quotidianamente, s’impegnano a produrlo”.