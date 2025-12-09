Stadio Franchi, il 16 febbraio termina la ristrutturazione del primo lotto

Firenze – I lavori strutturali del primo lotto della ristrutturazione dello stadio Franchi termineranno il 16 febbraio 2027. È quanto prevede il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo. Le altre date significative sono il 29 agosto 2026 con l’ultimazione delle strutture principali della copertura nord (Curva Fiesole, parte della Tribuna e della Maratona) e il 30 aprile 2027 con il completamento delle verifiche funzionali degli impianti e delle strutture e le correlate opere di finitura. È confermato che il termine dei lavori complessivi resta il 2029: lo stadio, completamente rinnovato, sarà fruibile per l’inizio della stagione calcistica 2029/30. La terza variante in corso d’opera al primo stralcio funzionale riallinea le previsioni progettuali con le lavorazioni. Infatti, in questa fase i lavori si concentrano sul lato nord dello stadio, includendo gli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura esistente e gli interventi di restauro, finitura e allestimento della gradinata della tribuna laterale esterna sinistra e le fondazioni e i supporti della copertura nord nel medesimo settore; il restauro della pensilina storica e della Torre di Maratona. Sono state anticipate al primo lotto la realizzazione della nuova copertura nord dello stadio (Curva Fiesole, Tribuna Laterale nord, Maratona nord), comprensiva dei nuovi sky box, e delle nuove centrali tecnologiche di servizio. A seguire, partirà il secondo lotto che riguarderà la nuova curva Ferrovia, la copertura sud dello stadio e la riqualificazione della tribuna centrale.

“Confermiamo la data finale dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi nel 2029, con la possibilità di iniziare qui la stagione sportiva 2029/30 – spiega la sindaca Sara Funaro -. Abbiamo presentato il cronoprogramma dettagliato del primo lotto, con il completamento previsto a febbraio 2027 per la parte strutturale e aprile dello stesso anno e per il completamento con le finiture e il collaudo. Come previsto da gara, potremo sfruttare gli strumenti di premialità resi possibili dai premi di accelerazione o, nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, ricorrere alle penali, come previsto da tutti i contratti. Ci confronteremo con il commissario Sessa per l’eventuale attivazione degli istituti commissariali: oltre alle lavorazioni serali che vengono già effettuate, potremo valutare di incrementare le turnazioni con quelle notturne per andare ad accorciare ulteriormente i tempi. Monitoreremo il cantiere: verrò qui ogni settimana personalmente per seguire l’avanzamento dei lavori”.

I lavori in corso d’esecuzione

Da giugno ad agosto 2025 sono state eseguite operazioni di restauro della pensilina della tribuna, con la realizzazione di rinforzi strutturali in fibra di carbonio, la posa di uno strato di isolante termico e l’aggiunta di una guaina impermeabilizzante. È stato poi rimosso l’intonaco deteriorato completando il rinforzo strutturale con fibre di carbonio. Sono stati realizzati i setti strutturali e i pilastri che andranno a sostenere la nuova gradinata della Curva Fiesole, con le relative predisposizioni impiantistiche. Si tratta di opere complesse che prevedono più fasi: approvvigionamento e posa delle armature in acciaio, getto del calcestruzzo e arrivo in cantiere dei primi elementi strutturali prefabbricati realizzati nello stabilimento esterno, ovvero le travi a sostegno della nuova gradinata della Curva Fiesole. Sono elementi metallici leggeri prefabbricati che una volta posati in cantiere, vengono completati in opera con un getto di calcestruzzo, dando vita a una struttura mista acciaio-calcestruzzo.

È stata, inoltre, demolita la ex-palestra interrata, con scavi e predisposizione delle opere di fondazione dei nuovi locali interrati in Maratona lato Fiesole con conseguenti modifiche all’anello dell’impianto antincendio. Sono state quindi realizzate opere propedeutiche per l’ampliamento dei locali interrati, la realizzazione delle nuove centrali impiantistiche, e le nuove gradinate di parterre della porzione nord di Maratona, che danno un’anticipazione visiva della struttura finale dello stadio che prevede i posti degli spettatori fino a bordo campo. Infine, si è proceduto con le demolizioni necessarie per predisporre le nuove pavimentazioni esterne. È in fase di completamento il restauro della Torre di Maratona.

Lavori di prossima esecuzione

Nel corso delle prossime settimane sono previsti il completamento dei setti in calcestruzzo armato, i test per validare le caratteristiche geotecniche e strutturali del sistema di fondazione previsto per la copertura, l’avvio della realizzazione dell’area palestra e il completamento del by-pass dell’anello antincendio. In questa fase sono previste la consegna e il montaggio delle strutture metalliche. Nel cantiere arriveranno e saranno montati gli elementi prefabbricati prodotti in stabilimento esterno.

Cronoprogramma delle lavorazioni

1. Marzo 2024: consegna cantiere

2. Marzo 2024-novembre 2025: demolizioni strutture di Italia ’90:

3. Giugno 2024-agosto 2024: modifiche impiantistiche strutturali per consentire la riapertura parziale dello stadio:

4. Agosto 2024-settembre 2024: scavi e movimentazioni terra Curva Fiesole

5. Giugno 2025-agosto 2025: restauro e rinforzo Pensilina Nervi

6. Novembre 2024-giugno 2025: realizzazione fondazioni Curva Fiesole

Lavorazioni in corso di realizzazione e future:

1. In corso-febbraio 2026: realizzazione diaframmi e opere di fondazione delle nuove centrali tecnologiche

2. In corso-marzo 2026: strutture in elevazione gettate in opera della nuova Curva Fiesole

3. In corso-febbraio 2027: restauro e rinforzo delle strutture esistenti

4. In corso-gennaio 2026: allargamento del cantiere verso il mercato su viale Fanti

5. Gennaio 2026-marzo 2025: montaggio della carpenteria metallica della nuova curva Fiesole

6. Febbraio 2026-agosto 2026: montaggio dei gradoni prefabbricati (eccetto i primi 20 per consentire la movimentazione dei mezzi di cantiere)

7. Febbraio 2026-agosto 2026: realizzazione delle fondazioni della Copertura nord

8. Febbraio 2026-febbraio 2027: opere esterne lato curva Fiesole

9. Febbraio 2026-aprile 2026: completamento delle opere di finitura edili ed impiantistiche

10. Marzo 2026-agosto 2026: montaggio delle strutture principali della copertura Nord

11. Giugno 2026-febbraio 2027: impianti, rivestimenti, controsoffitti della copertura Nord

12. Luglio 2026-febbraio 2027: opere esterne lato tribuna Maratona

13. 29 agosto 2026: nuova gradinata Curva Fiesole completata e strutture principali di copertura lato nord realizzate. Possibilità di organizzare visite guidate nel cantiere e visite virtuali dello stadio nella sua configurazione finale

14. Ottobre 2026-febbraio 2027: realizzazione dei primi 20 gradoni e completamento degli spalti della nuova curva Fiesole

15. Ottobre 2026-febbraio 2027: facciate, involucri e impianti della Curva Fiesole e della Maratona Nord

16. Febbraio 2027-aprile 2027: prove e verifiche di funzionalità dello stadio

Tempi di realizzazione

L’inserimento di lavorazioni inizialmente non previste nella prima fase e il verificarsi di criticità impreviste e imprevedibili hanno determinato il verificarsi di maggiori tempi di realizzazione delle opere del primo lotto. Sono state individuate soluzioni per recuperare parte dei maggiori tempi che si sono resi necessari per l’esecuzione del primo lotto sfruttando l’applicazione di una serie di istituti già previsti a suo tempo nella gara, a cominciare dagli strumenti di premialità, ad esempio il premio di accelerazione di cui all’articolo 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel secondo lotto, il recupero si evince dalla conferma della tempistica già definita dal cronoprogramma. Allo scopo, sono stati incrementati i turni di lavoro con inserimento della turnazione serale già in corso e potrà essere oggetto di valutazione anche quella notturna, attivando, se possibile e ove necessario, l’utilizzazione degli strumenti commissariali di cui al decreto-legge 96/2025 detto anche “decreto sport”.

Elenco lavori del secondo lotto

Ribaltamento del cantiere nella porzione Sud

• Restauro e riqualificazione della parte sud della Maratona ed hospitality (lotto 1.1)

• Demolizioni in curva Ferrovia e Settore Ospiti delle strutture di Italia ’90 (parterre, scale e curvini metallici di collegamento)

• Scavi, movimentazione terra e realizzazione opere di fondazione della nuova Curva Ferrovia

• Realizzazione strutture di elevazione della nuova curva Ferrovia

• Realizzazione della copertura della porzione sud

• Interventi di restauro delle strutture esistenti del settore Ferrovia e Ospiti

• Interventi impiantistici e di finitura nei settori Ferrovia e Ospiti

• Sistemazioni esterne relative alla porzione sud.

• Interventi di restauro della Tribuna d’Onore

• Opere di rifunzionalizzazione dei locali sottostanti le tribune laterali

• Interventi impiantistici nel settore Tribuna d’Onore

• Riqualificazione skybox attuali

• Riqualificazione degli spalti della Tribuna d’Onore.