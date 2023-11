Stadio Franchi, al via le procedure di gara

Firenze – Al via le procedure di gara per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Il progetto esecutivo del corpo principale dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi è stato approvato.

Il bando di gara è stato inviato oggi alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e nelle prossime ore alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si prevede quindi che da venerdì 10 novembre i documenti di gara possano essere pubblici e accessibili a chi vorrà partecipare.

La scadenza per la presentazione delle offerte è lunedì 11 dicembre.

Il bando prevederà l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Su un punteggio complessivo di 100, il prezzo varrà 10 punti, il tempo 10 punti e l’offerta tecnica 80 punti.

I requisiti per partecipare alla procedura di gara saranno particolarmente elevati e per molte categorie di lavorazione sarà necessario possedere la classifica connessa ai massimi importi (ad esempio, la categoria OG1 classe 8 che equivale a edifici civili e industriali con classifica per importi superiore a 15 milioni di euro), oltre a un volume di affari superiore a 180 milioni di euro in 5 anni.

Sarà nominata una commissione giudicatrice che dovrà assegnare i punteggi sull’offerta tecnica e completare la propria attività in maniera tale da consentire le verifiche amministrative e aggiudicare entro il 31 dicembre.

Sulla base delle milestone previste dal PNC (Piano Nazionale Complementare), i lavori devono iniziare entro marzo 2024, ma l’amministrazione comunale intende partire in anticipo rispetto alla scadenza.

Già nel mese di gennaio 2024 sono previsti i lavori propedeutici all’appalto principale, a partire dalla Curva Ferrovia, con la demolizione delle strutture realizzate in occasione della coppa del mondo Italia ‘90.

Il quadro economico ad oggi approvato è di 151.308.000 euro. Con queste risorse, l’amministrazione comunale prevede di realizzare: tutti gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, compresi la pensilina storica, la palazzina d’onore, la torre Maratona e le scale elicoidali; tutte le opere di realizzazione delle nuove gradinate per Curva Fiesole e Curva Ferrovia, comprese le fondazioni delle cosiddette quattro mega colonne a supporto della copertura; tutte le opere volte a realizzare i nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radio-televisivi (interventi di ampliamento degli interrati dell’attuale Tribuna coperta); tutti i nuovi servizi igienici in linea coi requisiti normativi; la riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi ordine e tipo, con eccezione di quelle sulla tribuna Maratona; la copertura dello stadio a partire dal lato curva Fiesole.

Qualora vengano ripristinati i finanziamenti complessivi previsti per lo stadio, la ditta che si aggiudicherà il presente appalto potrà proseguire nella realizzazione dell’opera senza necessità di bandire ulteriori gare. Il modello è analogo a quello già adottato a Firenze per la costruzione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e delle nuove linee tramviarie (ad esempio la linea 4 per Campi Bisenzio).

I cantieri per la realizzazione del restyling dello stadio saranno ubicati nell’area attualmente occupata dal campo sportivo “Cerreti 1”, in parte della struttura del centro sportivo “Davide Astori” e in una porzione del parcheggio prospicente al campo “Cerreti 1”

I cantieri non interesseranno in alcun modo l’area del mercato lato Curva Fiesole, né lo skatepark, né i giardini “Niccolò Galli”, né i campini del centro sportivo “Davide Astori”.

Il progetto esecutivo è stato realizzato dal gruppo di progettazione vincitore del concorso internazionale di progettazione e costituito da:

Ove Arup & Partners International Ltd, Arup Italia srl, Mario Cucinella Architects surl, Cupelloni Architettura srl, InPRO srl.