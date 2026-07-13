Sportività e altruismo, da Pistoia a Wimbeldon il tennis che unisce

Pistoia – C’è qualche legame fra il più antico – e pure più prestigioso – evento tennistico a livello mondiale, e un più semplice torneo in una piccola città di provincia? Sinceramente… sì, ci sono affinità che fanno palpitare per la potenza con cui mantengono vivi il senso della sportività, dell’amicizia, del ricordo, dando allo stesso tempo spazio alle nuove generazioni, affinché questi valori li raccolgano facendoli propri secondo modalità che, senza snaturarli, possano però renderli comprensibili a rinnovati codici di dialogo.

Senza voler esagerare, consapevoli che gli scenari fra la nota Wimbledon e la piccola Pistoia sono senza dubbio molto diversi – basta pensare che il sobborgo londinese conta un numero di abitanti di poco inferiore alla città toscana –, consideriamo però che certe emozioni non si misurano a suon di superfici urbane e numero di abitanti, piuttosto si accomunano per valori condivisibili a qualunque coordinata geografica.

Questo si è percepito a Pistoia domenica 12 luglio (dove nel frattempo si tengono gli European Gym For Life Challenge, più semplicemente conosciuta come Eurogym) durante la finale per la seconda edizione del Torneo Regionale FITP – Memorial Luca Mugelli, che per oltre due settimane ha portato sui campi del DLF Tennis Pistoia 119 atleti iscritti (93 maschi, 26 femmine), soprattutto giovani e provenienti da società non solo della provincia.

Nato su iniziativa di Emiliano Sessa e Giacomo Breschi per ricordare un amico strappato troppo presto alla vita, il Memorial si è da subito dimostrato nella sua più ampia prospettiva di manifestazione in cui oltre a conservarlo, l’affetto del ricordo prende forma di visione verso un futuro in cui le società sportive diventano strumenti per trasmettere valori sani di sportività e amicizia, che si cominciano a coltivare sin dalla più tenera età: per il compito di raccattapalle, il DLF Tennis Pistoia ha impegnato sui campi bambine e bambini che ne frequentano la scuola.

Il Memorial ne è manifestazione palese, una celebrazione che attraverso la figura dell’amico Luca mette in luce tutto questo, consolidando allo stesso tempo la vocazione alla generosità che a lui veniva spontanea: «Questo torneo, realizzato grazie all’impegno di tante persone e sponsor, è non solo un evento sportivo ma un gesto di altruismo, amore e solidarietà. Un modo per sentire Luca ancora qui con noi», ha dichiarato sua moglie Antonella, durante la cerimonia di premiazione.

A vincere il torneo femminile sono Ambra Menichetti (USD Tennis Cerbaia) e Jessica Stefania Cristei (Circolo Tennis Montecatini ASD), primi in classifica maschile Jacopo Bertini (Tennis Club Casalguidi), Marco Finamore (Tennis Club Bisenzio ASD).

La predisposizione all’altruismo del Memorial si concretizza con la scelta di devolvere in beneficienza, a una associazione del territorio considerata meritevole, il contributo dei tanti sponsor che – già in numero fortemente in crescita rispetto alla prima edizione – partecipano generosamente alla raccolta fondi: per l’edizione 2026 è stata scelta Matilde Capecchi Margherita Silenziosa OdV, l’associazione impegnata nel sostenere la ricerca in oncologia pediatrica. Matilde se n’è andata all’età di 19 anni, ma – come ama ricordare sua mamma Silvia – mai ha perso il sorriso durante l’intero periodo della malattia: un esempio di coraggio che ha dato la spinta al fratello e ai genitori per istituire l’associazione e impegnarsi nel sostegno alla ricerca oncologica pediatrica. “Ringraziamo di cuore per questa donazione, e per aver vissuto con voi momenti intensi di emozioni – hanno dichiarato i genitori di Matilde – ci auguriamo che questo bel team continui a lavorare ricordando la figura di Luca, e il suo sorriso che lo unisce alla nostra Matilde”.

Ma c’è di più: sempre Silvia ha raccontato di essere stata avvicinata da una signora del pubblico, che ha espresso il proprio apprezzamento perché per la prima volta, è stata felice della propria donazione, sapendo con esattezza dove e come i soldi raccolti vengono spesi. Vogliamo leggerlo come l’occasione per rivalutare un “fare rete” che va oltre il virtuale, a dimostrazione che lo stare insieme delle persone, in presenza, scambiare i propri sguardi con gli occhi arrossati per la commozione, è un altro dei valori da rivalutare per sentirsi umani.

Tornando a Margherita Silenziosa, al momento sta raccogliendo fondi da donare come sempre alla FPS-Fondazione Pisana per la Scienza, ma questa volta saranno usati non genericamente per l’oncologia pediatrica, bensì per la borsa di studio a un/una giovane che voglia approfondire la ricerca sui sarcomi: questo, con la convinzione che un tale gesto porterà beneficio nel tempo a molti. Soprattutto ai giovani, affinché sempre di più abbiano l’opportunità di sorridere alla vita, come i tanti che ieri hanno disputato il torneo ricordando Luca e Matilde. E tutto ciò avveniva mentre… a Wimbledon si disputava un’altra finale, il cui risultato è stato annunciato al DLF Tennis Pistoia durante la premiazione del Memorial. Grazie al nostro Jannik!

Foto: Bernardo e Silvia Capecchi, genitori di Matilde, ricevono da Emiliano Sessa la somma raccolta per la donazione