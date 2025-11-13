Spesa alimentare alle stelle, le famiglie soffrono e tagliano sul cibo

Negli ultimi 4 anni spendere per mangiare è diventata una delle voci economiche più incidenti sul reddito delle famiglie italiane di estrazione sociale più fragile. Questo perché, dal 2021 a oggi, i prezzi dei beni alimentari sono saliti quasi del 25%. E’ ciò che emerge dalla nota di aggiornamento mensile del l’Istat, che calcola un incremento, del 24,9%, superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).

Lo shock sui listini dell’energia dovuto alla crescita del 2022-2023 ha colpito in misura significativa il settore degli alimentari in particolare i non lavorati, in due modi: a livello diretto visto il peso importante degli input energetici del settore, ma anche in modo indiretto, con l’incremento del prezzo di importanti prodotti intermedi, come i fertilizzanti. Una crescita che d’altro canto è stata più contenuta negli ultimi due anni, sostenuta in parte dal recupero dei margini di profitto delle imprese del settore agricolo. Un elemento di resilienza da parte del settore agroalimentare proviene dai dati diffusi da CREA nel secondo trimestre del 2025, che vede il settore dinamico, in particolare per l’export, in crescita del +6,5% verso tutti i principali mercati esteri.

Un dato senz’altro incoraggiante ma che non mette in ombra il problema vero delle famiglie italiane, ovvero la spesa quotidiana. Guardando nel dettaglio, i rincari più alti sono quelli registrati dagli alimentari freschi o non lavorati, che sono aumentati di un +26,2% rispetto al +24,3% di quelli conservati o lavorati, mentre il prezzo del cibo, a settembre 2025, è cresciuto del 26,8% rispetto ad ottobre 2021. Anche in questo caso, i prezzi si sono alzati di più per i prodotti vegetali +32,7%, ma anche per latte, formaggi e uova ,+28,1%. Pane e cereali , altri alimenti indispensabili per la dieta nazionale, hanno conosciuto un incremento del +25,5%. Dalle associazioni dei consumatori giungono altre notizia allarmanti: ‘Unione nazionale consumatori calcola che nel mese di ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Un rialzo che su base annua arriva al 2,7%, ovvero, come spiega il presidente Massimiliano Dona, che dice “fare la spesa è ormai da ricchi”, significa che per mangiare e bere “una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media”. Codacons, che aveva suonato l’allarme per tempo, prospettando da da settembre alla fine dell’anno una stangata di 416 euro in più per nucleo familiare rispetto allo stesso periodo del 2024, ora chiede l’intervento di Antitrust e Mister Prezzi perché si dia inizio a una approfondita indagine sull’andamento dei listini alimentari in Italia, “volta ad individuare possibili anomalie nella formazione dei prezzi a danno dei consumatori italiani”. Assoutenti, da parte sua, spiega che una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la spesa per cibi e bevande. L’allarme “della spesa” era stato lanciato già a fine ottobre, quando il presidente Gabriele Melluso, a fronte del precedente report Istat sui prezzi alimentari, aveva dichiarato: “Prima l’emergenza Covid, poi la guerra in Ucraina, hanno spinto al rialzo i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti. A tutto ciò si aggiungono la crisi delle materie prime causata dai cambiamenti climatici e fenomeni speculativi che danneggiano le tasche dei consumatori. I rincari alimentari dell’ultimo periodo pesano per 6,2 miliardi di euro sugli italiani, con una maggiore spesa solo per l’acquisto di cibi e bevande pari a +343 per una famiglia con due figli rispetto allo scorso anno”. Dieci giorni fa era stata Federconsumatori a lanciare l’allarme, segnalando che le rinunce operate dalle famiglie per far quadrare i conti sono alte anche nel settore alimentare, tant’è vero che l’’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, come si legge in una nota, ” ha rilevato una riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); l’incremento della tendenza a ricercare offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini); l’aumento della spesa presso i discount (+12,1%)”.