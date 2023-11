Spc: “Servizi alla Strada, al Direttore Generale riconosciuti 48mila euro oltre lo stipendio”

Firenze – Il Direttore Generale di Servizi alla Strada si è visto, nel 2022, riconoscere un’indennità annuale di 28mila euro, con parere contrario del socio unico Comune di Firenze, causa la sostituzione di un dipendente licenziato con cui c’è un contenzioso aperto, motivando la decisione con un presunto risparmio. In sintesi, invece di assumere una persona, si è affidato l’incarico al dirigente.

La questione è stata portata in consiglio comunale dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, che hanno ricostruito la vicenda, evidenziandone le contraddizioni e ponendola all’assessore.



.”Nel 2018 – ricordano i consiglieri – la stessa persona era stata sostituita da un altro collega, per 140 euro al mese. Da una parte oltre 2.300 euro, dall’altra 140 euro, se abbiamo ascoltato bene le risposte. Non solo, la persona che poi è stata assunta, in sostituzione ci risulta prendere poco più di quella indennità. Dove è quindi il grande risparmio? Ci è stato detto che nel 2018 era meno difficile sostituire un responsabile amministrativo, perché era una fase meno delicata. Ci sembra incredibile che l’Assessore si limiti a riportare il parere della società e non voglia approfondire”.



Ecco altri dettagli sulla questione. Nel 2021 al Direttore Generale si sono riconosciuti 16.000 euro come premio di produzione, per il raggiungimento dell’80% degli obiettivi. Nel 2022 il premio di produzione è stato di 20.000 euro per il 100% degli obiettivi raggiunti. “Per raggiungerli, nel 2022, era prevista anche un’indennità di 28.000 euro. Sono 48.000 euro annuali aggiuntivi rispetto allo stipendio. Mentre il personale è dovuto stare anche in cassa integrazione”.



Concludono sulla questione Palagi e Bundu: “Sembra che la situazione sia del tutto inopportuna e richieda un intervento urgente di Palazzo Vecchio”.