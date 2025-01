Spacex, Rapetto “accordo con Musk implica schiavitù tecnologica”

“Sono preoccupato dalla possibilità di finire in una schiavitù di carattere tecnologico. Noi come paese non ci rendiamo conto, ma rischiamo di essere messi in catene. Già lo eravamo parzialmente avendo lasciato le reti convenzionali in mano ai cinesi, ma ora scegliamo di legarci anche dal punto di vista delle comunicazioni satellitari. Stiamo lasciando completamente il timone a Musk, che diventerà l’unico erogatore del servizio”.

Lo ha dichiarato il Generale della Guardia di Finanza in congedo Umberto Rapetto ai microfoni di Radio Cusano, durante il programma ‘5 Notizie’ condotto da Gianluca Fabi, in merito al presunto accordo stipulato dal Governo italiano con l’azienda Spacex di Elon Musk per la sicurezza delle comunicazioni satellitari. Il Generale ha proseguito “vero è che questo accordo permetterebbe una copertura di linea anche per le zone rurali, che a oggi non hanno accesso a una copertura di internet veloce né tantomeno alla fibra, ma tutto sarebbe in mani straniere senza alcun controllo. Siamo ormai completamente assoggettati a Cina e USA -chiosa Rapetto- qui c’è in gioco la democrazia”.

Il generale ha terminato il proprio intervento analizzando le possibili problematiche che deriverebbero dal monopolio di Musk sulle comunicazioni italiane “abbiamo già avuto modo di vedere come opera Musk con le sue aziende quando ha il monopolio. Basta pensare alla censura massiva operata su X, che ha portato molte persone ad abbandonare la piattaforma. Se diventasse l’unico erogatore del servizio satellitare-spiega- potrebbe da un giorno all’altro chiudere l’erogazione dei servizi e lasciarci completamente al buio sulle telecomunicazioni. D’altronde bisogna pur dire che questo problema è presente anche ora che l’accordo non è stato stipulato-conclude Rapetto- perché oggi i router che gestiscono le nostre comunicazioni cellulari e non, sono completamente in mano al colosso cinese Huawuei. Questo la dice lunga sulla nostra capacità di guardare al futuro”.

In foto il generale Umberto Rapetto