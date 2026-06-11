Sotto il sole d’Algeria gli spari indifferenti de “lo straniero” di Camus

Lo straniero di Albert Camus ( Nobel 1957) edito nel 1942, e divenuto – assieme a La nausea (1938) di J.P. Sartre ( Nobel 1964)- il romanzo dell’”assurdo” esistenzialista – di sicuro un classico letto e riletto da più generazioni fino a giorni nostri- rimane comunque un testo assai ostico a essere tradotto in film. Anche il prolifico François Ozon si è cimentato ora nell’impresa con la sua versione presentata a Cannes 2025, con risultati interessanti nell’ evidenziazione assai opportuna del contesto storico- culturale in cui è nato, ma gli è sfuggito, nella sua elegante operazione estetica, la pregnanza di uno dei fattori decisivi per cogliere il senso delle estreme conseguenze cui giunge il protagonista. E che in realtà nel testo Camus ha più volte sottolineato, quasi ossessivamente, senza che sia stato mai preso in considerazione: il caldo opprimente, feroce che annulla i freni inibitori di Meursault verso l’assassinio di un arabo , considerato allora , da un pied noir come lui, una cosa senza importanza.

A trasporre in film Lo straniero ci aveva già provato nel 1967 Luchino Visconti e ne è risultata la realizzazione meno memorabile del regista che pur si era da sempre confrontato ad alti livelli con opere di Verga ( I vinti), Cain (Ossessione), Boito (Senso), Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo), Mann ( Morte a Venezia), D’Annunzio (L’innocente), Testori (Rocco e i suoi fratelli). Arduo per Visconti anche perché la vedova Camus impose al film un’assoluta rigidità al testo, per cui la struttura originaria del regista si è dovuta stravolgere. E perché Alan Delon non era disponibile, e per età, temperamento, e antropologicamente era la scelta ideale di Visconti, rispetto all’insopprimibile indole calorosa e bonaria di Mastroianni che non poteva certo essere l’algido anaffettivo Meursault. Ma comunque l’aristocratico “conte rosso” non riuscì a cogliere la grana del terreno acre e ardente della storia di Camus , pied-noir d’Algeria, di umile famiglia, sotto il suprematismo del colonialismo francese , con cui la Francia non ha mai finito di fare i conti anche come cattiva falsa coscienza.

Lo straniero , basato costantemente sul monologo interiore del protagonista, nell’ asciuttezza inesorabile di Camus -che non rinuncia però a improvvisi evocativi lampi letterari – ci mette di fronte a un’autentica corazza caratteriale che non si può penetrare , tanto più rendere in immagini in movimento al cinema . Meursault è un trentenne che, se si adoperassero i criteri odierni del DSM , potrebbe rivelare tratti persino autistici – ma lucidissimo e conseguente nella sua estraneità al sentimento e senza empatia per niente e nessuno. Anche Il suo atteggiamento verso Maria è solo quello di un desiderio forte, ma a ripetute richieste della ragazza (“mi ami?”) risponde “credo di no”; e alla di lei proposta di sposarla le dice: “ se ti fa piacere, ma non significa nulla”. Forse l’unico esempio di simile anaffettività è reso da Daniel Auteuil in un Cuore in inverno di Claude Sautet. Ma lì alla fine il protagonista ha un senso struggente di rimpianto.

Qui ci sono solo pulsioni di desiderio. Mai il minimo progetto di vita. Meursault è la traduzione dell’uomo disincantato dalla morte di Dio, che sperimenta la dimensione dell’assurdo, dell’inutilità , privo anche di minime velleità. E’ il tipo di uomo che precede in Camus la sua concezione dell’uomo in rivolta e del “Sisifo felice” e che scopre e sviluppa un senso alla sua esistenza come valore in sé e dell’uomo in rivolta contro tutte le ingiustizie e i poteri autocratici . Ci sono comunque allo statu nascenti bagliori di questa coscienza nello stesso Meursault alla fine del libro nel confronto violento e appassionato col cappellano che lo vuole convertire a espiare una colpa che lui non sente, nemmeno per quella mamma lasciata in ospizio (“non avevamo più niente da dirci” è il suo commento laconico).

E al cappellano che gli chiede se qualora avesse la possibilità di un’altra vita cosa vorrebbe, risponde “ una che mi ricordasse questa, rifarei le stesse cose”. Alla fine , nell’imminenza della fine conclude che “sono stato a volte felice” e si rifà al titolo del suo inedito concluso nel 1936 , La morte felice”(uscito postumo nel 1971), in cui il suo omonimo Meursault non esita a dare un autentico suicidio assistito all’anziano che in cambio gli lasciava i suoi averi. Non è senso di colpa il suo, non vuole espiare nulla, vorrebbe solo ostinatamente, sensualmente, vivere ; ma, non difendendosi mai dall’accusa di insensibilità che il sistema gli vuole addossare, paradossalmente Meursault compie su di sé invece un autentico “suicidio”, nel lucidissimo orgoglio di essere sempre stato sincero con sé stesso e con gli altri, senza mai compromessi. A costo della vita. Sono i primi segni dell’”uomo in rivolta” che muore fiero e placato della coerenza della sua esistenza come “Sisifo felice”.

Non si può sfuggire alla inesorabilità del testo di Camus e infatti lo stesso Ozon non lo fa , ma contemporaneamente introduce il contesto che lo toccava direttamente nella biografia della sua famiglia.

Come si è già scritto,“per un pied noir, in sostanza “gli arabi , erano come trasparenti, fondamentalmente esclusi dal tuo orizzonte emozionale e significante , lo sguardo li attraversava come elementi di un paesaggio scontato e familiare – come le palme, gli eucalipti, i cammelli , la sabbia, il mare per rituffarsi in un mondo in cui gli occupanti europei d’Algeria erano considerati dagli autoctoni come ‘rumi’, come tutti gli occidentali estranei ,intoccabili , stranieri gli uni agli altri”. È questo il cuore , il contesto storico-culturale in cui Camus scrive nel 1940 il suo romanzo, è questo il background emozionale di Meursault.

Il nonno di Ozon era stato un alto magistrato francese in Algeria, al tempo della guerra d’indipendenza, e prese posizione in quegli anni contro il suprematismo colonialista dell’OAS, e ne subì attentati, riparando con la famiglia poi in Francia.

Ozon nel suo film integra lodevolmente tale contesto storico-culturale con filmati documentari dell’Algeria dell’epoca e della retorica colonialista degli anni 30. E nel finale inserisce come figura significativa un personaggio che nel libro di Camus appare solo come l’amante semi- prostituta di Armando, il vicino di Mersault, e presunto lenone : è la sorella dell’arabo ucciso. Che è anche la causa occasionale del delitto. Durante il processo rimane muta, come un convitato di pietra, e , dopo la sentenza viene alla fine sollecitata dalla donna di Meursault, Maria, a dire la sua. Lei che si chiama Zohra ( Fiore) risponde laconicamente, ma terribilmente: “Non posso dire nulla. Perché noi non contiamo nulla. Siamo come non esistenti. Stranieri in terra nostra”.

In effetti nel libro di Camus fino a pag. 42 lei esiste solo nei cenni di Armando come una donna di facili costumi che lui “mantiene” e che non si accontenta, e che lui percuote a volte. Fino a pag. 42 è solo la donna che lui colpisce e per cui la polizia interviene per violenza dell’uomo. Solo allora viene nominata come “araba” ed è la prima volta che questa parola appare. Innominato come lei è l’uomo che Armando giorni prima ha colpito : era il fratello della donna che gli chiedeva conto dei maltrattamenti alla sorella. Era poi la vittima di Meursault da lui ucciso sulla spiaggia con cinque colpi di pistola. La parola “arabo” appare solo altre 10 volte, nelle sequenze precedenti e dirette nel delitto, ma senza connotazione alcuna. Semplici cose. Cui poi sparare, come tiro al bersaglio. Senza sensi di colpa. Altre 7 volte “gli arabi “appaiono nel parlatorio durante la visita di Maria, come carcerati che dialogano coi parenti. Meursault infine, al processo e ai giudici ,“intontito dal caldo” … “ho detto un po’ a caso che non avevo avuto l’intenzione di uccidere l’arabo”…”che era stato a causa del sole”. E, anche se questa affermazione era stata giudicata in quella sede “del tutto gratuita”, M. la specifica invece meglio nell’istruttoria al giudice : “avevo una natura tale che il mio fisico influenzava spesso i miei sentimenti”, inserendosi nella spiegazione spinoziana dei conati emotivi, che presiedono a molte nostre azioni e che Freud poi approfondì nel concetto di pulsioni.

E nella scena finale Ozon riprende Zohra sulla tomba del fratello che , orlata solo da nude pietre come nel costume islamico, è sulla riva del mare rivolta ad occidente, con solo una scritta sulla lapide: Moussa Ould El Assasse , un individuo che in tutto il romanzo di Camus non ha nemmeno avuto la dignità diritto di essere nominato per nome e cognome. Semplicemente “l’arabo”. Con questa suggestiva scena finale , aggiunta al testo originale di Camus, termina il film di Ozon. E il suo tributo a dare il giusto contesto storico culturale a Lo straniero, e ad onorare la memoria della sua famiglia nella figura del nonno magistrato allora perseguitato dall’OAS.

Ma purtroppo non è sufficiente a salvarlo da un estetismo di narrazione filmica nell’abbagliante sfolgorante fotografia in bianco e nero realizzata da Manuel Dacosse.

Questa fotografia , che avrebbe dovuto esprimere la grana di un’epoca in bianco e nero come gli anni quaranta del romanzo nella ex colonia perla d’Oltremare della Francia, finisce per darci alla fine immagini patinate e sfavillanti che sembrano uscite da un servizio su Vogue di Dolce&Gabbana. La bellezza sensuale dei corpi snelli e pieni di energia dei due protagonisti -maschile e femminile- in scene , pur contenute, e mai sovrabbondanti di particolari erotici, fa premio suggestivo sui personaggi di Benjamin Voisin (Meursault) e di Rebecca Marder (Maria). Anche se il registro espressivo dei due è pur notevole nel ruolo, la risultante nelle pose , soprattutto sul mare e sulla spiaggia, richiama la mera plasticità di due modelli, e ci portano a immagini che non rappresentano la scabra laconicità e l’indifferenza esistenzialista di Arthur Meursault né, a volte, anche la pur palpitante e ingenua /Rebecca Marder/Maria sorta dalle pagine di Camus si sottrae a questo gioco di pose e luci.

E persino tutta la sequenza del fronteggiarsi tra Meursault e l’arabo , allo zenit dell’ incandescente magma di calore estenuante sulla spiaggia in cui esplodono due vite in bilico , è incellofanata da un estetismo dissonante: sia quella dell’operaio arabo Moussa trafitto a sorpresa da cinque colpi , che l’altra di M. che spara quei colpi . Nella suggestiva fotografia del b/n di Dacosse non ci rimane quindi nella retina, al di là delle intenzioni, e nelle parole di Camus, che “l’infuocata pioggia dal cielo” e il “rimontare dal mare di un soffio denso e bruciante”, come invece riprodotto sensorialmente nell’inferno rosso fuoco a colori di Sirat, nella pellicola super16 trattata da Mauro Herce.

Ne Lo straniero di Ozon invece Dacosse ha pensato di riflettere visivamente l’apatia e l’isolamento del protagonista. Ma il suo b/n volutamente desaturato finisce poi per mangiarsi la pregnanza bruciante del sole pervadente ed ossessivo su M. (“non sentivo più altro che il risuonare del sole sulla mia fronte”) e i bagliori controluce diventano bellissimo effetto visivo compiaciuto che si concentra solo su “la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello” (appena balenato dall’arabo, a riposo, da terra): ma anche qui si richiama alla fine una plasticità da modello per la vittima sacrificale, divenuto un soggetto di D&G: “Era solo. Riposava supino, le mani sotto la nuca, la fronte nell’ombra della roccia e tutto il corpo al sole”. In questa plasticità prevale e colpisce solo un torpido sensuale abbandono e quanto di meno affine a un nemico in agguato e pronto a sguainare il coltello per colpire, ma piuttosto il lavorio delle pose e delle luci che il fotografo fa sul soggetto. C’è chi ha voluto scorgervi , data la vis queer del regista, un latente filo attrattivo omoerotico tra la vittima e M. E un ambiguo gioco di sguardi tra i due nella scena cruciale può forse suggerirlo.

Alla fine Ozon ha compiuto un’onesta lettura del testo di Camus, con gli strumenti della sua arte e una personale sensibilità di sguardo , che danno un fascino particolare a questa operazione, ma gli sfugge la grana densa e inquietante che per tutto il testo Camus ha voluto squadernarci nelle più varie forme aggettivazioni e immagini : il vitalismo di Meursault, il feroce ostinato attaccamento sensuale alla vita esposto a tutti gli stimoli e sollecitazioni naturali :“avevo una natura tale che il mio fisico influenzava spesso i miei sentimenti”. Il testo di Camus è nello stesso tempo semplice e meraviglioso nell’ asciutta bellezza delle immagini, colori e sensazioni che ci regala, ma che in fondo alla fine sconcerta il lettore e la critica da più di ottant’anni della sua uscita.

Che sono, gli uni e gli altri, recalcitranti nella valutazione e della ricerca del senso profondo e rimuovono lo scandalo che l’autore ci ha fatto balenare nelle sue 150 pagine : “ho detto un po’ a caso che non avevo avuto l’intenzione di uccidere l’arabo. ..”che era stato a causa del sole”. Pare di udire il mormorio dell’aula del tribunale, e i lazzi del pubblico rispetto a un’affermazione che appare una bagatella “del tutto gratuita”. Eppure in tutte le sue varie raffigurazioni questo elemento di “quel rosso sfolgorio” (“sentivo la mia fronte gonfiarsi sotto il sole”… “Ad ogni sciabolata di luce sprizzata dalla sabbia, da una conchiglia o da un frammento di vetro, mi si contraevano le mascelle”) pervade tutte le pagine 40 volte dall’inizio e nelle 8 pagine che descrivono l’episodio sulla spiaggia che culminerà con cinque colpi di pistola sull’arabo supino e su di lui “ conficcati come un sacco” sono ben 26 le frasi che si riferiscono “al calore torrido che montava dalla terra”… “il sole cadeva quasi a piombo. Lo sfolgorio sul mare era accecante”…”l’aria infuocata”… “ Era quello stesso sole che per due ore aveva gettato l’ancora in un oceano di metallo fuso”.. “tutte le vene mi battevano sotto la pelle a causa di quel bruciore che non potevo più sopportare”…” ho fatto un movimento in avanti.. Ho fatto un solo passo in avanti. E questa volta, senza alzarsi l’arabo ha estratto il coltello e me l’ha presentato nel sole. E fu come se una lama scintillante mi colpisse alla fronte”.

Camus ci dice che il pied-noir Meursault , dai freni inibitori ora obnubilati, diventa ossessivamente un cane feroce sotto il magma fuso del sole e vede l’arabo come semplice cosa da attraversare come un sacco, e infatti , dopo il primo “gli altri quattro colpi sopra un corpo inerte si insaccavano senza lasciare traccia”.