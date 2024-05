Sondaggi SWG, Cenni (centrodestra) avanti di un punto rispetto a Bugetti

Prato -U na settimana fa Ilaria Bugetti la candidata sindaca del centrosinistra pratese aveva mostrato un sondaggio commissionato a Winpoll che la dava in vantaggio di oltre 9 punti sul candidato del centrodestra Gianni Cenni.

Oggi in una conferenza stampa convocata dallo stesso Cenni sono stati ha resi noti i risultati di un sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia a SWG, primo istituto di ricerca in Italia,che hanno completamente ribaltato i numeri del sondaggio precedentemente pubblicato la scorsa settimana dal Pd. Cenni è avanti di un punto sulla candidata sindaca Bugetti con un risultato tra il 41 e il 45%, mentre Bugetti si ferma al 40-44%, Mario Daneri di “Prato Merita”al 5-7%, Jonathan Targetti di Targettopoli al 3-5%, Fulvio Castellani del Pci all’1-3% e Paola Battaglieri al 2-4%. Nell’ultimo giorno utile per la loro pubblicazione, è dunque iniziata la guerra dei sondaggi elettorali. “Mi aspettavo questo risultato: la nostra è una campagna elettorale con la gente e tra la gente, non sono sorpreso perché il feedback mi aveva già dato questa sensazione – il commento di Gianni Cenni – e ho deciso di intraprendere un’operazione verità con questo sondaggio e ho scelto SWG, istituto che non ha bisogno di presentazioni”.

Un risultato che sicuramente farà discutere e soprattutto vivacizzare la campagna elettorale pratese dai toni non certo concilianti anche perché non sfugge che il 10% dell’elettorato ha cambiato idea in meno di sette giorni. L’indagine SWG è stata condotta su un campione di 700 soggetti maggiorenni residenti a Prato (2.987 non rispondenti) tra il 17 e il 22 maggio. Il campione prevede quote per età e sesso con un margine d’errore statistico dei dati riportati del 3,7 per cento e un intervallo di confidenza del 95. Intanto entro stasera verrà reso noto un ulteriore sondaggio Emg Different di Fabrizio Masia. E c’è da scommettere che ci saranno altre sorprese