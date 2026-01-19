Solidarietà della Regione Toscana al procuratore Tescaroli

Firenze -Il ritrovamento di un proiettile in occasione dell’evento di presentazione del libro del procuratore di Prato Luca Tescaroli ha messo in allarme non solo gli ospiti, ma l’intero mondo giudiziario. In particolare, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta: “Preoccupa e inquieta quanto avvenuto in Puglia. Al procuratore Tescaroli va la mia piena solidarietà”. Il ritrovamento del proiettile è avvenuto ieri davanti a Palazzo di Città di Fasano in Puglia, dove si è tenuta la presentazione del libro del magistrato “Il biennio di sangue”.



“L’episodio necessita di chiarezza e confido nel lavoro delle autorità competente”, prosegue il presidente, che aggiunge: “La decisione di Tescaroli di non farsi intimidire e di tenere comunque l’evento merita grande apprezzamento e costituisce esempio di impegno civile, che onora la Toscana. Minacce e gesti intimidatori – sottolinea Giani – non fermeranno chi si batte per la legalità e il futuro dei nostri territori”.



A esprimere ferma e sentita solidarietà al procuratore di Prato anche la vicepresidente Mia Bintou Diop.



“In attesa che venga chiarito quanto accaduto, è indubbio che si tratta di un episodio grave e inaccettabile, teso a minacciare le istituzioni e la libertà di espressione”, dichiara Diop, a cui nella giunta regionale è affidata la delega alla cultura della legalità. “Tescaroli – osserva la vicepresidente per evidenziare la determinazione del magistrato – ha scelto di non fermarsi. Ha mantenuto l’impegno senza farsi intimidire, dando un segnale importante per la verità e la giustizia”.



“Tescaroli – ricorda – è un magistrato che ha dedicato la sua carriera alla lotta senza compromessi alla mafia, dalle indagini sulle stragi del 1993 al contrasto dell’economia illegale nel pratese”.



“Chi, senza cedimenti, si impegna con tanto coraggio per la legalità e il bene della comunità merita piena tutela da parte di tutte le istituzioni e vicinanza da parte dei cittadini”, afferma Diop, che in chiusura dice: “La Regione Toscana è al suo fianco, convinta che non ci si piega davanti a simili intimidazioni”.