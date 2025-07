Social e giornalismo: Meta dovrà pagare milioni al Gruppo Gedi

Per la prima volta in Italia un social network viene obbligato a pagare a un editore i contenuti giornalistici, fissandone anche i criteri di valutazione. È quanto ha deciso il Consiglio dell’AGCOM pochi giorni fa, non senza contrasti interni, visto il voto negativo della consigliera Elisa Giomi. L’Autorità ha infatti approvato il provvedimento relativo all’equo compenso dovuto da Meta per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico del Gruppo editoriali GEDI (tra cui, Repubblica e La Stampa) su Facebook. La questione andava avanti da tempo senza che le parti in causa riuscissero a trovare un accordo. All’AGCOM è arrivato un dossier con le proposte economiche delle controparti, ma nessuna, secondo L’Autorità, rispettava quanto disciplinato nel Regolamento approvato fin dal 19 gennaio 2023. Così, applicando l’articolo 4 del “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico”, l’Agcom ha determinato l’equo compenso spettante a GEDI.

Complicato il meccanismo della quantificazione, che giova però riprodurre quantomeno perché rappresenta un precedente. L’Autorità riassume così i criteri adottati: “Come base di calcolo sono stati assunti i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi di GEDI attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online da Meta. A tale base di calcolo è stata applicata un’aliquota fino al 70% determinata secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento. Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto del modello di business di Meta e dei meccanismi di funzionamento dei relativi servizi, definendo altresì il perimetro entro cui l’equo compenso deve essere calcolato. Tale passaggio ha comportato la definizione dei servizi di Meta che fanno un utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, l’analisi delle pubblicazioni di GEDI ammissibili e dei contenuti diffusi da Meta che si configurano come pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore e in base al Regolamento.

Alla base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:



a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni sui servizi del prestatore;

b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line);

c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria;

d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;

e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;

f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;

g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

Per ciascuno dei menzionati criteri sono state applicate delle percentuali calcolate in base a quanto previsto dal Regolamento e dalla Nota metodologica elaborata dall’Autorità, che fornisce indicazioni di dettaglio sui diversi elementi che compongono il modello di calcolo cui si attiene Agcom per la valutazione della conformità delle proposte economiche delle parti o per la definizione dell’ammontare dell’equo compenso”.

Una dinamica soppesata a fondo dall’AGCOM presieduta da Giacomo Lasorella. Secondo “Il Sole 24 ore” la cifra che Meta dovrà pagare è di oltre 9 milioni di euro e si riferisce solo al 2022. La decisione non esclude ulteriori controversie legali, vista la possibilità del ricorso e la propensione di Meta ad utilizzare ogni cavillo pur di evitare salassi economici. D’altronde, con il ruolo sempre più preponderante delle big tech per la diffusione di notizie via social e modelli di IA, il ruolo di AGCOM assume sempre maggiore rilevanza, come evidenziato anche nella relazione annuale presentata il 16 luglio. L’AGCOM è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. E quanto sia sempre più invasiva la presenza degli strumenti in mano alle Big Tech, è sempre più evidente e rende ancora più pregnante il ruolo di AGCOM a tutela dei diritti dei cittadini.

Un importante supporto alla decisione dell’Autorità è arrivato nello stesso giorno – il 10 luglio – in cui AGCOM stabiliva l’equo compenso per Gedi da parte di Meta. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti pubblicato il parere favorevole dell’Avvocatura Generale della stessa Corte al Regolamento emanato da Agcom il 19 gennaio 2023 e utilizzato per dirimere la controversia Meta-Gedi. Era stata proprio Meta a rivolgersi al Tar del Lazio per impugnare il Regolamento. Di grado in grado, si è giunti di fronte alla Corte europea, la cui Avvocatura ha sancito principi importanti, così riassunti dal pronunciamento dell’avvocato Maciej Szpunar: “Le norme europee prese in esame «non ostano» alle disposizioni interne di uno Stato membro che:



– prevedono, per gli editori di giornali, il diritto di ottenere un’equa remunerazione quale corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

– impongono ai prestatori di servizi della società dell’informazione che intendano utilizzare simili pubblicazioni taluni obblighi in materia di trattative con gli editori, di divulgazione di informazioni e di buona fede nelle trattative;

– attribuiscono a un ente pubblico il potere di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorio, inclusa la possibilità di proporre criteri per determinare la remunerazione dovuta agli editori o l’importo di tale remunerazione”.

Il braccio di ferro tra Meta e AGCOM in sede europea non è però terminato: il pronunciamento dell’Avvocatura passa ora al vaglio della Corte che successivamente pronuncerà la sentenza definitiva.

È solo uno dei tanti episodi di quella battaglia tra editori tradizionali e attori dell’informazione digitale che con l’entrata in scena dell’Intelligenza Artificiale ha reso ancora più incandescenti le relazioni all’interno di quell’ecosistema mediatico completamente stravolto prima dai social e adesso dalle “macchine” dell’IA. In poche settimane davanti ai giudici delle varie Corti americane interessate dalle controversie sono giunti pronunciamenti importanti ma anche contrastanti. Il casus belli è sempre quello che aveva ispirato il New York Times nella prima causa del genere contro Open AI, avviata nel dicembre 2023 e ancora aperta: l’utilizzo degli archivi giornalistici per l’addestramento dei modelli linguistici, senza il riconoscimento del copyright. Ebbene, il giudice federale William Alsup ha ritenuto che l’addestramento di Claude, il modello di IA di Anthropic, non sfociasse in meri contenuti “copiaeincollati”, ma fosse in grado di procedere con una modalità trasformativa, generando contenuti nuovi senza sostituirsi all’opera originale. Alsup ha chiosato così la sua decisione “Questa tecnologia è tra le più trasformative che molti di noi vedranno nella loro vita “. E così, con il principio dell’intervento trasformativo sul contenuto originale, Anthropic se l’è cavata. Ma restano ancora aperte una quarantina di cause. In una di queste Meta ha avuto ragione, ma nel suo pronunciamento il giudice Vince Chabria sostiene che il “fair use non può prescindere dall’analisi del mercato. La domanda chiave è se questo comportamento riduce o meno significativamente il valore dell’opera originale “.

Questioni complicate rese ancora più intricate dalla normativa americana stretta tra i diritti di copyright e il fair use (il libero utilizzo di ciò che circola sul web) in un equilibrio reso ancora più difficile dalle tecniche sempre più sofisticate di scraping (letteralmente, raschiamento) gestite da algoritmi ormai in grado di aggirare ogni meccanismo di protezione di contenuti di proprietà, per metterli al servizio dei modelli di AI.

Un’altra causa decisamente rilevante è quella degli editori indipendenti riuniti nell’associazione Independent Publishers Alliance, contro Google. L’accusa è così sintetizzata: “Il servizio di ricerca principale di Google sta abusando dei contenuti web per alimentare gli AI Overviews, causando danni significativi agli editori, in termini di traffico, lettori e ricavi.” In pratica da qualche tempo i risultati delle ricerche sono introdotti da una risposta sintetica dell’AI di Google. Contenuto che, in gran parte, è sufficiente per soddisfare la richiesta dell’utente, che non scrolla più in cerca di ulteriori notizie nei link dei siti giornalistici. Era, del resto, questione già sostenuta da più parti: il motore di ricerca trasformato in motore di risposta sposta gli equilibri dei contenuti disponibili sul web.

Se le diatribe giudiziarie all’interno dell’ecosistema mediatico non accennano a placarsi, pare cambiata la strategia del primo artefice di una causa contro i produttori di IA: il New York Times ha infatti deciso di concedere alcuni dei propri contenuti per l’addestramento dei modelli di IA di Amazon. Anche Alexa potrà così corrobare i propri servizi con materiale dell’autorevolissimo quotidiano, anche se l’accordo pare limitato a ricette ed esercizi di allenamento fisico. Ha commentato l’amministratrice delegata del New York Times, Meredith Kopit Levien: “L’accordo con Amazon è coerente con il nostro principio di lunga data secondo cui il giornalismo di qualità ha un valore ed è giusto pagarlo. Il nostro lavoro deve essere valorizzato in modo appropriato, sia attraverso accordi commerciali, sia tramite la tutela dei diritti di proprietà intellettuale”.