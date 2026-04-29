Smascheramento e verità, l’esercizio critico del saggio di Bucci e Corbellini

Pistoia – Si terrà a Pistoia, domani 30 aprile, presso la sala soci della Coop di viale Adua angolo via Macallè, la presentazione del libro di Enrico Bucci e Gilberto Corbellini “Lessico del pensiero critico. Un rimedio contro le pseudoscienze”, edito da Bollati Boringhieri. A introdurre il saggio, il professor Alessandro Pagnini della Fondazione Francis Bacon. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “Educare/Scienza”, a cura di Stefano Ruffo, fisico, ex-Direttore della Sissa di Trieste e di Armando Massarenti, giornalista scientifico, ex-responsabile del supplemento culturale de IlSole24ore-Domenica.

La mission del libro è messa in chiaro dalla riflessione che dà il la all’incontro, di pugno dei due autori:

“Questo libro non è un’enciclopedia né un manuale tecnico, ma una bussola. Ogni voce è un piccolo esercizio di smascheramento e di igiene concettuale; l’insieme è un addestramento a riconoscere i segnali d’allarme, a chiedere definizioni e contesti, a pretendere prove adeguate alla forza delle affermazioni. Se il lettore, passando di lemma in lemma, svilupperà l’abitudine a interrogare le parole e a vigilare sui propri automatismi, avremo raggiunto lo scopo”.