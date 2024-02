Sit-in per la sicurezza, oltre 20 comitati sott0 la Prefettura

Firenze – Residenti e commercianti, pensionati e giovani, quelli che sul territorio ci vivono e cominciano (in realtà da qualche tempo), ad avere paura. O meglio, a non sentirsi più al sicuro nella loro città, quella dove sono nati, cresciuti, dove per generazioni sono usciti la sera senza doversi guardare le spalle. E, per quanto riguarda i commercianti, senza dover dormire con un occhio solo perché potrebbe arrivare la maledetta telefonata e bisogna correre, nella notte, per la nuova spaccata. Sono loro, oggi, in presidio sotto la Prefettura fiorentina, organizzati in oltre 20 comitati, con la richiesta di un presidio notturno continuo e in particolare dalle 23 alle 6, quando la città comincia a svuotarsi e l’attenzione cala. Un papier di richieste è stato consegnato al vicecapo di gabinetto Eugenio Di Agosta.

Le voci sono tante, la rabbia pure. C’è voluto essere Aldo Cursano, presidente di Confcommercio, in solidarietà ai colleghi, con alle spalle anch’egli una storia di spaccata, ma soprattutto furente per la mancata efficacia dei provvedimenti di polizia, “bisogna aggiustare il tiro – dice – rendendo più efficaci i provvedimenti delle forze dell’ordine, dal momento che non è possibile che i delinquenti presi il giorno prima siano già fuori il giorno dopo”. Efficace è l’elenco dei fatti della settimana che illustra Salvatore Calleri, della Fondazione Caponnetto: “Dalle risse fra baby gang all’aggressione brutale a un taxista, dall’attentato al Consolato americano all’operazione antidroga di rilevanza internazionale di cui nei giorni scorsi, protagonista Firenze, qualcosa è sfuggito di mano. Il punto è che bisogna trovare una sinergia fra amministrazione locale e governo. La sicurezza è di tutti”.

Simone Ganfaldoni, del comitato cittadino San Jacopino, “si spera di avere una risposta. Non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro dalla Prefettura al documento presentato 20 giorni fa. Il sit-in di oggi ha anche lo scopo di sollecitare risposte”.

Non solo. Nelle proposte stese dai comitati, anche quella di utilizzare droni notturni, dal momento che, dice il presidente TNI Toscana Raffaele Madeo, la preoccupazione è anche per i clienti e per i dipendenti, costretti a fare le ore piccole. Chiudere prima e accorciare agli orari, non solo un danno, ma anche una resa, che nessuno vuole accettare. Fa capolino anche un altro, generale problema, quello del costo dell’abitare a Firenze, che terrebbe lontano dalla città anche agenti e militari che preferiscono altre piazze meno dispendiose. Infine, la richiesta riguarda anche la creazione del Cpr, “rispettoso dei diritti umani”. E su tutto, aleggia una grande amarezza: “Avevamo avvertito, ma nessuno ha voluto ascoltarci”.