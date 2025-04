Sit-in di Salviamo Firenze dà il benvenuto a Santanchè

Firenze – Arriva Santanchè a Firenze e puntuali gli attivisti del comitato Salviamo Firenze le preparano l’accoglienza, con un bel presidio che, manca ancora qualcosa alle 9, si sistema davanti al cantiere che delimita l’area dell’ex ospedale militare San Gallo, in via Cavour. Un cantiere simbolo, fanno sapere dal presidio, in quanto rappresenta bene quella Firenze mangiata dalla speculazione che viene messa in ombra dalla “Toscana da cartolina”. Quella, per intendersi, che viene sbandierata, secondo gli attivisti, nel corso del Forum internazionale del turismo italiano organizzato a Firenze dal Sole 24 Ore. E’ Massimo Torelli, portavoce del movimento cittadino, a spiegare che i numeri e le percentuali rese note nel corso dell’evento vanno nella direzione di “un’idea, sbagliata e nociva, della bellezza delle nostre città come il nostro petrolio. E con Firenze che sta pagando tutto questo, strangolata tra svendita di patrimonio pubblico, speculazione, quartieri vip da una parte e overtourism dall’altra”. Per questo, proseguono gli attivisti, “stamattina siamo qui dove sta sorgendo un quartiere dell’ultra lusso, con un albergo vip e case in vendita a 20.000 euro al metro quadrato”.

La storia dell’ex ospedale militare San Gallo è del resto tristemente comune. La struttura è stata venduta dal Demanio nel 2016, come ricorda Torelli. “Nel 2022 il Consiglio comunale approva il progetto con questa descrizione: “Un intero isolato del centro storico che ha ospitato dal 1200 un convento e l’ospedale di Santa Maria a San Gallo, poi i militari, rinasce ridisegnando un’area di oltre 16.000 metri quadrati”. Infine, nel 2024, “la proprietà passa a un gruppo finanziario di Singapore che lo destina al mercato orientale e lo marca ancora di più come cittadella dell’ultra lusso”. Ecco, “ci viene detto che tutto questo porta ricchezza, ma non è vero. Cosa resta alla città? Opere per una cifra inferiore alla vendita di 32 metri quadrati del complesso: 630.000 euro, poco più di niente”. Ma la speculazione della città non è solo questo, perché tracima anche sugli immobili circostanti e pesa, col suo nuovo carico di persone, ancora di più sulla fragile struttura di una città delicata come Firenze. Ricordando che Firenze ha stipendi medi pari a 1.600 euro al mese, a fronte di una delle medie più alte per quanto riguarda canoni d’affitto e compravendita di abitazioni. La fuga del fiorentino da Firenze è aperta.

Fra piccole aperture e curiosità, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, non appena arrivata a villa Vittoria, chiede se sia ancora in corso il presidio. “Avrei voluto ascoltare le loro istanze e dirgli che il ministero è disponibile a fare un tavolo per capire le loro esigenze, perché è giusto dialogare con tutti e, quindi, capire i problemi che sentono e che mi piacerebbe spiegassero”. E persino il tema dell’eccessiva turistificazione, che con premura i giornalisti le fanno presente essere il tema principale delle proteste di Salviamo Firenze, si merita un commento possibilista: “Non è che hanno tutti i torti. Qua bisogna mettere delle azioni in atto, sono assolutamente d’accordo”.

E quindi che fare, e soprattutto, chi lo può fare? Santanchè non rimane senza parole, anzi, va sicura: “Il sindaco può fare molto, bisogna capire la mappatura commerciale di questa città. Il tema è cambiare paradigma. L’Italia è una piccola nazione, Firenze è una piccola città. Siamo per un turismo di qualità e non di quantità: è l’esatto contrario di quello che avviene a Firenze, andiamo a vedere la spesa pro-capite di ogni turista che viene qua”. E per quanto riguarda le sollecitazioni della sindaca di Firenze, Sara Funaro, che chiede un intervento nazionale per intervenire sugli affitti brevi, la ministra svicola, ricordando che l’overtourism “non è il turismo che fa bene e fa crescere la ricchezza in termini di posti di lavoro e di sviluppo del settore, è un po’ un turismo predatorio che ci toglie quello che abbiamo, non dà alle comunità locali”. Tuttavia, “la gestione dei flussi turistici è un sistema complesso. Ci dobbiamo mettere a ragionare, perché ogni tanto sento da qualche amministratore delle soluzioni che mi fanno saltare sulla sedia. Dobbiamo imparare anche a mettere a reddito il nostro patrimonio culturale, penso all’intelligenza artificiale che può venirci incontro nella gestione di questi flussi”. Su una cosa, Santanchè è d’accordo con Funaro, ed è sulla battaglia contro le keybox.

Nota brusca quella della CGIL sul tema affitti brevi, oggetto di commento da parte del ministro Santanchè. “Sugli affitti brevi noi siamo l’unico governo che ci ha messo la testa e che ha regolamentato”, ha detto stamani a Firenze la ministra Santanchè al Forum internazionale del turismo Italiano – si legge nella nota del sindacato – A noi piuttosto risulta che il Governo abbia impugnato la legge regionale toscana sul turismo, arrivata dopo un lungo confronto tra politica e forze sociali e che segna un importante passo avanti sulla regolamentazione degli affitti brevi turistici e sulla gestione dei problemi legati all’overtourism, nel nome della sostenibilità per le città, i turisti e i residenti, strozzati dal carovita e dai costi dell’abitare. Quindi, cara Ministra, anziché osteggiarlo, prenda ispirazione dal modello toscano sulla regolamentazione degli affitti brevi. Sul fronte dell’abitare, inoltre, il Governo si è segnalato per la carenza di politiche abitative, un irresponsabile taglio al fondo di sostegno per gli affitti, uno scarso finanziamento all’edilizia pubblica. Qui il bilancio è pesante e il Governo dovrebbe cambiare totalmente rotta, perché troppe persone bisognose sono senza sostegni”.