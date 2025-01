Siria, cronaca di una caduta annunciata

La caduta della Siria ha creato non poco sconcerto nell’opinione pubblica, sia per la rapidità dell’evento che per la relativa tranquillità con cui si è compiuto. Ma cosa si è mosso sotto l’apparente facilità con cui si è proceduto all’eliminazione della dinastia siriana? A far cadere Assad sono stati gli USA, con le sanzioni e con l’occupazione delle zone agricole e dei campi petroliferi, ambedue situati nella regione dell’Eufrate sul confine siro-irarcheno.

Gli USA occuparono quell’area venendo dall’Iraq durante l’espansione dell’ISIS, che aveva preso il controllo della regione. In questo contesto Barack Obama lanciò l’operazione chiamata Timber Sycamore, con le linee guida di far cadere il governo tramite lo strangolamento economico. Quindi dalla regione dell’Eufrate gli USA non se ne andarono più, lasciando la Siria senza raccolti cerealicoli e senza fonti petrolifere. Né la Russia, né la Cina potevano pienamente rimpiazzare questi prodotti. Quel poco d’aiuto di questo genere che venne dall’Iran rimase del tutto insufficiente. Pertanto, dopo aver sconfitto nel 2015 la guerra interna con l’aiuto militare della Russia e di Hetzbollah, il governo di Assad non fu in grado di ricostruire il paese. Inoltre, la guerra continuò ad un ritmo decrescente fino al 2019. Venne chiusa nel 2020 con gli Accordi di Astana, capitale del Khazakistan, in cui parteciparono come firmatari e garanti Russia e Turchia. Questi accordi avevano un punto molto debole: non restauravano la sovranità della Siria su tutto il territorio nazionale, bensì lasciavano delle regioni in mano ai gruppi ribelli.

Il governo di Damasco si riprese la sovranità nel sud del Paese, la città di Deraa menzionata anche nel film Lawrence of Arabia, nonché sulle tre città ubicate in fila ad ovest ed a nord di Damasco: Hama, Homs, Aleppo. La zona a nord di Aleppo confinante con la Turchia, con la città di Idlib, rimase in mano alle milizie jihadiste. Analogamente, le zone che si estendono da occidente ad oriente lungo il confine turco-siriano fino a raggiungere l’Iraq, rimasero in mano curda. In questo contesto l’esercito turco, che appoggia i jihadisti , effettuava regolari incursioni nelle zone curde dando il pretesto agli USA di aumentare la loro presenza in Siria, con la scusa di difendere i curdi. Era chiaro che gli accordi di Astana non funzionavano. Ma la Russia, avendo deciso di non intervenire ulteriormente, si limitava ad osservare. Atteggiamento condiviso dall’Iran.

A conti fatti, il governo di Damasco poteva solo contare sull’intervento aereo russo, oltre che su quello terrestre di Heztbollah. Senza petrolio l’esercito siriano non disponeva di diesel e benzina. Quando venne decisa la tregua nel Libano, Turchia, USA ed Israele si ritrovarono d’accordo nel far cadere Assad al più presto, per impedire che Hetzbollah si riprendesse e trasferisse le sue forze in Siria, in appoggio proprio ad Assad. Fu la Turchia a dare il via all’operazione militare, aprendo il confine tra Idlib e la Turchia stessa per spingere in Siria circa 15000 jihadisti addestrati nel suo territorio, invadendo la zona di Aleppo e, via via, arrivare fino a Damasco.