Sirat, il rave nel deserto. Quella lama sottile tra Inferno e Paradiso

Sirat , prodotto da El Deseo dei fratelli Almodovar oltre al Gran Premio della Giuria a Cannes 2025, è entrato tra i candidati all’Oscar Internazionale del 2026 , con una sua particolare energia e scompiglio.

L’ autore è il 43enne franco-spagnolo , Oliver Laxe , nato a Parigi da emigranti della Galizia. Ha vissuto alcuni anni dell’adolescenza ai margini del deserto marocchino. Le sue particolari radici multietniche si fanno sentire, senza mai enfatizzarle, già nelle sue tre precedenti realizzazioni, e così una successiva formazione alla religiosità sufista, che all’interno dell’islamismo esprime una filosofia esoterica e mistica, non ortodossa e laica, in dialogo anche con correnti mistiche del cristianesimo: tra gli altri, pensatori e artisti come Rumi, Gurdjieff, Mandel, Battiato.

Sirat è un film inquietante e potente che trascina in un’esperienza polisensoriale che non lascia indenni. Forse è troppo presto per sedimentare il valore reale di questa realizzazione dal punto di vista cinematografico e culturale. Alcuni hanno evocato la serie australiana Mad Max che ha visto in tre dei quattro film Mel Gibson come protagonista, e anche Il Salario della paura , a sua volta remake di Vite vendute con Ives Montand. E hanno azzardato una comparazione tra Sirat e l’ irraggiungibile perfezione tecnica e spettacolare della serie di Miller e la convincente crescita dell’inferno interiore dei personaggi e dello sviluppo drammatico nel Salario della paura/ Vite vendute. Ma – se l’ambientazione è simile per Mad Max ( il deserto e la dimensione distopica) ed è vero che nel film di Clouzot, e poi nel remake di Friedkin, si tratta similmente di un percorso accidentato di due camion di cui uno esplode– il film di Laxe non li scimmiotta affatto . Niente effetti speciali e un’intenzionalità totalmente non mainstream rispetto alle due citazioni. Non si tratta di un film d’azione con supereroi (Mad Max) né di non-eroi maledetti (Vite vendute). Qui i personaggi, eccetto uno, sono non attori che interpretano su una traccia registica il loro vissuto . Sirat , nel suo deserto e nei due camion che lo attraversano, batte territori tematici completamente diversi , è un percorso di iniziazione opposto a prefigurazioni di azioni eclatanti e di suspense artificiose tra il thriller e l’avventuroso. E la disvelazione del significato di Sirat si avrà compiutamente solo alla fine .

L’unico attore professionista, presente nel film, il 61enne catalano Sergi Lopez, è quanto di più lontano dall’immagine di eroe, né bello né dannato. E – a iniziare dal film per cui vinse a Venezia nel 1999 il premio per il miglior attore in Una relazione privata– non ancora 35 enne appariva già pingue e pacioso, l’opposto del cliché attore simil-erotico di “una relazione privata” che infatti non era mai rivelata e comunque senza pruderie. Cosi in Harry un amico vero (altro suo ruolo premiato con un Cesar nel 2001) il dato principale era la sua bonomia da uomo qualunque. In Sirat è Luis, un padre disperato che ha perso la figlia problematica Mar, inghiottita in un rave ; Luis col figlioletto minore Esteban (il dodicenne Bruno Nunez) distribuisce tra la folla del rave foto della scomparsa nel vano tentativo di trovarla. Questo padre e questa storia danno il tono all’intero film perché non magnetizzano alcuna azione eroica o eclatante, ma la solidarietà – dapprima assai tiepida , poi crescente e fortemente empatica nel cuore della storia- di uno strano quintetto di raver : sono tutti feriti dalla vita e un po’ drop out, che proiettano nel rito della tecno stordente (spesso accompagnata da Lsd) ognuno a suo modo il bisogno di sciogliere tensioni e nodi, certo una momentanea fuga dalla realtà . E ancora prima dell’antieroe Sergi Lopez sono loro stessi i personaggi vividi. Destinati a rimanere.

Fin dai primi piani e movimenti di ciascun di loro si capisce perché Laxe li abbia scelti e come ognuno porti nel viso e nel corpo una sua cicatrice intima , più rivelatrice di tatuaggi sapienti. Fortemente tatuata fino alle dita delle mani è comunque Jade, fotografa free lance , con una zazzera mora, avrà una quarantina d’ anni e si presenta nella foggia e nel soma come una farfalla della notte che a volte allarga ad ali il velo sottile con cui si avvolge nel suo logoro top scuro. Ha l’aria sbattuta di già danneggiata dalla vita. Anche gli altri tre uomini sono coetanei di Jade : Tonin è un artista di strada che ha perso una gamba in un incidente stradale, e sembra un soldato in fuga tipo citazione di Laborit in Mediterraneo, già nel motivo antimilitarista che ironicamente strimpella. Bigui ha invece un moncherino per mano, persa in un’esplosione fortuita, e Stefi , la più grande , una cinquantenne, allevatrice di bovini , scoperta e immessa a viva forza nel cast , ha un viso tragico e segnato ed è quella che riverserà poi tra il gruppo la maternalità autentica di cui è stata privata. Infine c’è Josh che sembra il più quieto di questa “sporca (semi)dozzina”. In realtà il sestetto (con Luis più figliolo e cagnolino) non ha missioni da compiere ( (ecco perché ancora più fuorvianti i paragoni con altri film che si erano fatti). Anzi il plot prende forma proprio dalla smobilitazione forzata del rave in cui si sono incontrati. E che è ripreso da Laxe in modo antropologicamente suggestivo. Arriva l’esercito marocchino con varie autoblinde e camion e dice alle centinaia di partecipanti che avevano cominciato a danzare , di dover sgombrare l’area perché nel frattempo è scoppiata una guerra (terza mondiale? unico elemento distopico, ma oggi purtroppo futuribile) e la zona è divenuta sotto attacco.

E La colonna militare deve scortare l’evacuazione dei vari van. I due automezzi del quintetto (in uno Jade ,Tonin, Stefi, nell’altro Josh e Bigui) decidono di raggiungere un altro rave nel deserto e deviano improvvisamente dalla colonna dei caravan sorvegliata dall’esercito. Luis, aggrappandosi a un altro disperato tentativo di trovare Mar (che ha il destino nel nome) sterza anche lui e con la sua auto da città, inadatta al deserto e altri luoghi impervi, prova a seguire il quintetto che lo aveva comunque dissuaso. Giunti a un corso d’acqua infatti il mezzo di Luis si blocca e gli altri due caravan sembrano proseguire oltre . Luis impreca all’indifferenza dei cinque raver che lo hanno abbandonato così col figlio . E questa sembra la prospettiva mediamente probabile, in un mondo crudele, in una circostanza crudele, nel deserto dove il mors tua vita mea è ancora più dilatato a norma. E invece no. Dopo qualche minuto i due camion tornano indietro e con una corda-cavo lunga e sicura traghettano la scassatissima macchina di Luis. Qui scatta il primo simbolismo del film , senza schiamazzi. Sirat infatti nell’Islam è il ponte sopra l’Inferno che ogni musulmano deve attraversare dopo la morte, nel Giorno del Giudizio – “largo per i meritevoli e strettissimo per i peccatori” – e che lo condurrà alla vita eterna o alla dannazione. L’epigrafe al film che inizia veramente da questa cesura coi titoli di testa solo dopo questa prima mezz’ora dominata dal rave interrotto , dice che questo passaggio è “più sottile di una ciocca di capelli e più affilato di una spada”.

Ma assieme a questo rituale forse c’è un elemento nel film che non è stato mai rilevato dai vari commenti, e che senza strombazzamenti e dichiarazioni di sacri principi o leggi morali, circola nel film più copioso dell’acqua e del cibo che scarseggiano sempre più : la linfa della solidarietà , dell’empatia tra “sfigati” (direbbe la Holly della Porcaroli) . Appare come cosa ruvida scontrosa ma calda e genuina, in un mondo dove è scoppiata una (terza) guerra mondiale, e i disperati e drop out sono spesso “brutti sporchi e cattivi”: questo refolo circola da ora in poi in tutte le fasi drammatiche del film. Se lo abbiamo visto prima alitare nel traghettamento del corso d’acqua, poi riappare in un episodio che è l’unico tragicomico del film. La piccola cagnetta Pipa sembra al disperato Esteban ormai morente, immota : nell’usuale ingordigia dei cani, ha assaggiato le feci di uno dei raver. E queste contenevano residui di Lsd , per cui era collassata. La tenerezza del gruppo nel rianimare l’animaletto e nel consolare il ragazzino supera la comicità del caso . Ma in realtà il dramma viene solo rimandato. Arriva quando i tre mezzi, inoltratisi per molti tornanti lungo il Massiccio del Saghro che domina il Sahara marocchino , si fermano in uno spiazzo per fare il punto della direzione di marcia, mappa alla mano .

Col freno a mano ben tirato scendono un attimo a terra. Ma evidentemente nell’auto di Luis il congegno non regge e l’uomo, sceso assieme agli altri guidatori ,vede l’auto con Esteban e Pipa a bordo scivolare repentinamente all’indietro, ormai inarrestabile, eprecipitare nell’enorme strapiombo sottostante . Luis /Sergi Lopez esprime una disperazione senza parole , annichilente come è quella di un padre che ha perso la figlia Mar e ora perde , in un lampo, l’unico altro figlio pulsante con lui fino a pochi secondi prima . A fermarlo e abbracciarlo Jade allarga le ali del suo velo a proteggerlo come un sudario, e anche Stefi da grande mater che il giorno prima aveva modellato all’aria aperta i capelli al ragazzino, con amorevole cura, con un taglio giovanile , ma romantico, inseguendo arabeschi delicati e silenziosi sulla sua testolina. Una pietas materna e sorella di due raver donne , vestali improvvisate dalla voce roca, una pietas scolpita nei gesti essenziali della mani e delle braccia. Bastano poche secche inquadrature a Laxe per trasmetterci il dolore cosmico che attraversa il gruppo. Divenuto ora grumo. Che poi va a recuperare Luis che si era allontanato a vagare nel deserto , inoltratosi nelle dune più in profondità , quasi a voler sparire , annullarsi in esse. E crollato poi nel pieno di una tempesta di sabbia. E quando ormai è divenuto una forma confusa con la sabbia , soccorrevoli mani e braccia di Tonin, Josh, Bigui gli porgono una bottiglia d’acqua .

Alla fine arrivano in una distesa ai piedi del massiccio. Scendono e piazzano intanto le casse ad altissimo volume. Se è quello il luogo giusto o no, intanto in pieno sole cominciano a ballare prima Jade , poi Tonin e Luis. Il quale ancora sotto shock muove come bradipo mani e braccia, come ad articolare il corpo alla mente in cui ha paura di rientrare , nell’orrore che gli è capitato. Anche Jade balla , ispirata e sinuosa , allarga ancora le ali del suo velo che le fascia il fisico snello, sembra proprio la farfalla della canzone di Battisti che “cerca sempre il sole, ecco che si è posata”… E Jade invece esplode. Un botto, una fiammata la dissolve. Sul terreno fumosi indistinti resti grigiastri. Tonin , a una decina di metri , arranca col suo moncone di legno verso quei resti istintivamente. Ma anche lui scompare subito in una vampa rossastra . E’ un campo minato. Ma forse è un sogno. E’ iniziato il trasmigrare di quelle sei anime vaganti e spiegazzate lungo il loro Sirat per conquistarsi il paradiso o l’inferno. E veniamo tutti immersi in un rito inaspettato e sconosciuto. Tra la veglia e l’onirico si consuma anche il seguito di tale percorso. I quattro superstiti intuiscono che, essendo il campo minato ai margini delle rocce del massiccio , raggiunte queste , la disseminazione di ordigni è impossibile. Mettono in moto allora uno dei due camion e lo fanno partire per attraversare da solo la cinquantina di metri che li separa dalle rocce della salvezza. Il primo esplode. Stanno così monitorando per esclusione la giusta via. Parte il secondo camion per il percorso parallelo. Anche questo esplode. Rimane una sottilissima striscia, “più sottile di una ciocca di capelli”. Agitando il suo moncherino di mano ci prova ora Bigui. Procede passo dopo passo cauto. Ma a venti metri dalle rocce una lingua di fuoco lo dissolve. Ora sono in tre . E allora si muove l’inetto, pingue, anonimo Luis. Ripercorre i passi di Bigui, orma su orma, e arriva incolume allo spezzone di roccia su cui si siede.

Perché l’inferno di fuoco non l’ha lambito? Eppure è il percorso esatto dove è saltato Bigui. Forse , attraversato da ogni possibile perdita di affetti e cose , ha raggiunto una stato di annullamento dell’ego e si è fuso col mistero del deserto della vita e della morte. Ora attende da lì i suoi due compagni superstiti, Josh e Stefi. L’ultima immagine è sul primo piano di Stefi, la grande mater. Sul suo volto trascorrono sgomento, incredulità e poi concentrazione feroce di chi ad alta voce ripercorre mentalmente il percorso di salvezza “più affilato di una spada” e “più sottile delle ciocche di capelli” che aveva acconciato al bimbo di Luis. La lasciamo in quell’attesa incantata, sembra aver raggiunto l’ispirazione per il balzo. Questo è il cinema di Laxe fatto da una pellicola sgranata a 16 mm di Mauro Hence , che afferra la ruvidezza e la luce onirica del deserto tra le tinte ocra delle sue dune e la potenza rossastra e magnificente del massiccio che lo orla . E dei suoni, ipnoticamente resi nelle variazioni tecno da un mago del genere come Kangding Ray, che cattura poi ogni altra sonorità , dal vento al cigolio di ogni congegno meccanico , fino al gemito ossessivo delle gomme in panne nel crepitio del terreno. Alla fine si esce dalla sala pervasi e vibranti autenticamente, come il pavimento del cinema, nella percezione di non essere stati a vedere un film, ma immessi a sorpresa dentro un rito di iniziazione, una danza, noi che non abbiamo mai amato i rave, né la musica tecno, con nelle orecchie le parole di Bigui a Luis : “vedi qui non c’è niente da capire, l’importante è il ballo, non la musica”.