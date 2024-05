Silvano Piovanelli, “Vescovo del Dialogo”: un documentario a cento anni dalla nascita

Firenze – Il cardinale Silvano Piovanelli è stato un vescovo molto amato. In tanti, a Firenze e non solo, lo ricordano con affetto. Per molti è stato un padre, un fratello, un amico. Nato a Ronta di Mugello nel 1924 entrò in Seminario a Firenze nel 1935 dove sarebbe diventato compagno, tra gli altri, di Lorenzo Milani. Ordinato nel 1947, Piovanelli, come diceva il poeta Mario Luzi, è sempre rimasto «un prete vicino al suo popolo anche nella dignità a cui era stato elevato». Si sentiva soprattutto un parroco.

Ed è proprio a partire da un ricordo inedito di don Milani dalla viva voce di Piovanelli e dalla testimonianza del giornalista Marcello Mancini e di don Alessandro Lombardi, attuale parroco di Castelfiorentino dove il futuro arcivescovo di Firenze è stato pievano per quasi vent’anni, che prende le mosse il documentario di Andrea Fagioli con la regia di Leonardo Guerrieri, «Silvano Piovanelli, vescovo del dialogo», realizzato in occasione del centenario della nascita a cura di Arcton (Archivi di cristiani nella Toscana del Novecento), in collaborazione con la Facoltà teologica dell’Italia Centrale e l’Archivio storico diocesano di Firenze, che sarà presentato giovedì 23 maggio alle 17 nella sede stessa della Facoltà teologica a Firenze, in piazza Tasso, con gli interventi del cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, e di Vannino Chiti, già ministro, senatore e presidente della Regione Toscana. Nell’occasione porteranno il loro saluto il cardinale Giuseppe Betori, Gran cancelliere della Facoltà teologica dell’Italia Centrale, don Stefano Tarocchi, preside della Facoltà, Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio la Pira e Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente della Fondazione CR Firenze. Introduce e coordina Pier Luigi Meucci, presidente di Arcton.

Piovanelli è stato eletto vescovo il 28 maggio 1982 ed è stato ordinato in Santa Maria del fiore il 24 giugno, festa del patrono San Giovanni Battista. Dopo la prematura scomparsa del cardinale Giovanni Benelli, avvenuta il 26 ottobre 1982, Giovanni Paolo II nomina Piovanelli arcivescovo di Firenze. È il 22 marzo 1983. Sarà creato cardinale nel maggio 1985. Lascerà la diocesi per raggiunti limiti di età nel marzo 2001. Durante il lungo episcopato, Piovanelli ha realizzato molte cose, promuovendo anche il primo Sinodo della Chiesa fiorentina dopo il Concilio sul quale si concentra la parte centrale del documentario di Fagioli e Guerrieri con numerose immagini di repertorio e le testimonianze di Renato Burigana, Anna Scattigno, don Gilberto Aranci, Serena Noceti e Mario Primicerio.

Nella Chiesa fiorentina Piovanelli è stato un uomo di dialogo e perciò di riconciliazione. Il sinodo e le assemblee ecclesiali volute e attuate da Piovanelli hanno dato luogo a esperienze di partecipazione ecclesiale e di ascolto delle istanze dei credenti tra le più significative della Chiesa italiana degli ultimi 40 anni.

Da qui la testimonianza dell’attuale parroco dell’Isolotto, don Luca Niccheri, e del direttore del Centro missionario diocesano, don Roberto Tempestini. Per arrivare poi al racconto del ruolo fondamentale che ebbe Piovanelli nella nascita della Facoltà teologica dell’Italia Centrale attraverso le parole del preside don Stefano Tarocchi registrate nella Biblioteca di facoltà non a caso intitolata a «Silvano Piovanelli».

Don Luigi Innocenti, che fu per molti anni il segretario particolare, ripercorre con commozione gli ultimi momenti della lunga vita del Cardinale morto a Firenze il 9 luglio 2016. Mentre il ricordo conclusivo è affidato al cardinale Giuseppe Betori, che ha parole belle e precise per descrivere la fede e la spiritualità del suo predecessore.