Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
29 Novembre 2025

Sicurezza urbana, lunedì l’incontro fra associazioni, cittadini ed esponenti delle forze dell’ordine
Prevista la partecipazione del questore Lamparelli, della sindaca Funaro e dell’assessore Giorgio
diStefania Valbonesi
2 minuti di lettura
edf
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Un incontro per parlare di Sicurezza urbana si terrà lunedì prossimo, 1° dicembre, al Circolo ARCI Le Panche – Il Campino, organizzato dall’associazione “La piazza per Schierarsi” con il patrocinio del Consorzio Ambulanti-Storico Mercato di San Lorenzo. L’incontro, pubblico, vedrà un confronto con magistrati, forze dell’ordine, amministratori, esperti e rappresentanti della società civile.

La sicurezza urbana torna così al centro del dibattito pubblico fiorentino con iil convegno segnalato, il cui titolo è “SICUREZZA URBANA DELL’AREA FIORENTINA – Criticità, buone pratiche e prospettive”, in Via Giulio Caccini 13B, Firenze..
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare il tema della sicurezza fuori dagli slogan e dalle polarizzazioni politiche, mettendo al centro coesione sociale, prevenzione, legalità costituzionale e collaborazione tra istituzioni e comunità locali.

E’ prevista la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio. 

Interverranno, tra gli altri:

  • Alessandro Nencini – già Presidente della Corte d’Appello di Firenze
  • Prof. Marco Boschi – Ex Vice Questore e docente di Criminologia
  • Beniamino Deidda – già Procuratore della Repubblica
  • G. Augello – Polizia di Stato
  • S. Zani – Avvocato, SAP
  • G. Rota – Guardia di Finanza (GDF – SILF)
  • A. Milone – già Assessore alla Sicurezza del Comune di Prato
  • A. Marrocco – SILP CGIL
  • M. Zetti – NSC Carabinieri
  • V. Pasqua – Presidente Nazionale ANA-UGL
  • G. Mazzarella – Comunicazione ANA-UGL
  • N. Baldini – Referente Firenze per Schierarsi

Ospite speciale della serata:Dott. Fausto Lamparelli – Questore di Firenze

Un percorso di confronto aperto al territorio.

Il convegno rappresenta una nuova tappa del ciclo di incontri dedicati alla sicurezza urbana e alla convivenza civile, con l’obiettivo di: rilanciare un modello di sicurezza basato sulla prevenzione, la partecipazione e la coesione sociale, analizzare le criticità emergenti nell’area fiorentina; valorizzare esperienze e buone pratiche già attive; promuovere un dialogo diretto tra istituzioni, operatori della sicurezza, realtà sociali ed economiche, cittadinanza;

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Scuole, no al piano nazionale di ridimensionamento

Scuole, no al piano nazionale di ridimensionamento

Spazzata l'identità pedagogica dei vari istituti, classi troppo numerose,
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0