Sicurezza urbana, lunedì l’incontro fra associazioni, cittadini ed esponenti delle forze dell’ordine

Firenze – Un incontro per parlare di Sicurezza urbana si terrà lunedì prossimo, 1° dicembre, al Circolo ARCI Le Panche – Il Campino, organizzato dall’associazione “La piazza per Schierarsi” con il patrocinio del Consorzio Ambulanti-Storico Mercato di San Lorenzo. L’incontro, pubblico, vedrà un confronto con magistrati, forze dell’ordine, amministratori, esperti e rappresentanti della società civile.

La sicurezza urbana torna così al centro del dibattito pubblico fiorentino con iil convegno segnalato, il cui titolo è “SICUREZZA URBANA DELL’AREA FIORENTINA – Criticità, buone pratiche e prospettive”, in Via Giulio Caccini 13B, Firenze..

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare il tema della sicurezza fuori dagli slogan e dalle polarizzazioni politiche, mettendo al centro coesione sociale, prevenzione, legalità costituzionale e collaborazione tra istituzioni e comunità locali.

E’ prevista la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio.

Interverranno, tra gli altri:

Alessandro Nencini – già Presidente della Corte d’Appello di Firenze

– già Presidente della Corte d’Appello di Firenze Prof. Marco Boschi – Ex Vice Questore e docente di Criminologia

– Ex Vice Questore e docente di Criminologia Beniamino Deidda – già Procuratore della Repubblica

– già Procuratore della Repubblica G. Augello – Polizia di Stato

– Polizia di Stato S. Zani – Avvocato, SAP

– Avvocato, SAP G. Rota – Guardia di Finanza (GDF – SILF)

– Guardia di Finanza (GDF – SILF) A. Milone – già Assessore alla Sicurezza del Comune di Prato

– già Assessore alla Sicurezza del Comune di Prato A. Marrocco – SILP CGIL

– SILP CGIL M. Zetti – NSC Carabinieri

– NSC Carabinieri V. Pasqua – Presidente Nazionale ANA-UGL

– Presidente Nazionale ANA-UGL G. Mazzarella – Comunicazione ANA-UGL

– Comunicazione ANA-UGL N. Baldini – Referente Firenze per Schierarsi

Ospite speciale della serata:Dott. Fausto Lamparelli – Questore di Firenze

Un percorso di confronto aperto al territorio.

Il convegno rappresenta una nuova tappa del ciclo di incontri dedicati alla sicurezza urbana e alla convivenza civile, con l’obiettivo di: rilanciare un modello di sicurezza basato sulla prevenzione, la partecipazione e la coesione sociale, analizzare le criticità emergenti nell’area fiorentina; valorizzare esperienze e buone pratiche già attive; promuovere un dialogo diretto tra istituzioni, operatori della sicurezza, realtà sociali ed economiche, cittadinanza;