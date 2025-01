Sicurezza, ius soli e rigore assoluto nel rispetto delle regole

Problema sicurezza, il tema forse è uno di quelli che più profondamente incidono sulla vita quotidiana dei cittadini italiani. In particolare, la recrudescenza sembra colpire a vari livelli, da quello psicologico a quello materiale, le città cosiddette “isole felici”, ovvero quelle dove per qualche tempo il problema della criminalità di strada (quella che a ogni buon conto, è la più impattante nella percezione della sicurezza da parte dei cittadini) sembrava una questione se non sorpassata, perlomeno declassata nel novero delle priorità. Sul punto, abbiamo posto alcune domande al presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, che ha rivestito e riveste lo scomodo ruolo di Cassandra rispetto al tema.

Criminalità e sicurezza, un tema che da qualche tempo è balzato all’ordine del giorno nelle cronache cittadine. Secondo lei, si tratta di un segnale che focalizza, oltre a un rapido cambiamento sociale in atto, anche una breccia, per così dire, culturale?

“L’inizio di tutto questo è da attribuirsi al cambiamento globale che ha percorso il mondo intero negli ultimi anni. Un cambiamento che ha un prima e un dopo, e lo spartiacque è stata la pandemia da Covid. Non è certo che, in particolare nelle città ex isole felici, le cose fossero idilliache, ma esiste un prima e un dopo. Dopo la fase di iper tranquillità conseguente alle misure prese per il covid, le situazioni sono esplose. Mi riferisco in particolare a città come Bologna e Firenze, le città delle Marche, dell’Emilia Romagna, dell’Umbria”.

Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto

Ma entrando nel merito e per fare chiarezza, qual è il concetto di sicurezza cui ci si riferisce?

“La sicurezza sostanzialmente consta di tre profili: quella percepita, quella reale, e quella che emerge dai dati. La percepita è qualcosa che può essere o in anticipo sulla situazione reale o può causare allarmismo sociale. Faccio un esempio: una zona è tranquilla, il cittadino ha paura e percepisce la tranquillità come deserto e abbandono. In questo senso, la percezione collettiva è fuorviante. A volte invece, si tratta di una sorta di anticipazione di situazioni reali, dal momento che percepire il peggioramento o il degrado di un ambiente non significa che sia già nelle statistiche; in questo caso, la sensazione collettiva anticipa e coglie segnali di criticità che si svilupperanno di lì a poco. La sicurezza dei dati, che ormai non vale più nulla, se non come indicazioni, dal momento che si basa sulle denunce. Ci sono zone d’Italia in cui non si denuncia niente e magari si spara per strada. La sicurezza dei dati può essere solo indicativa e lo è se relazionata al contesto culturale cui è legata. Aggiungo che con la legge Cartabia alcuni reati nn sono perseguibili se non attraverso la denuncia, dal momento che è stata cancellata la procedibilità d’ufficio. Questo aggiunge distorsione ai dati, rendendoli poco confrontabili in generale. La sicurezza reale infine è la risultante dei dati (con le attenzioni richiamate) e della sicurezza percepita, a cui bisogna aggiungere l’analisi. Così la fotografia della realtà cittadina diventa più attendibile”.

Un esempio?

“Come Fondazione Caponnetto, stiamo raccogliendo tutti gli accadimenti criminali di cui abbiamo notizia, su fonti aperte. Un lavoro certosino ma importante, dal momento che avere una raccolta degli accadimenti strada per strada, piazza per piazza, via per via, consente di sistemare una mappatura che è la base reale dell’analisi e riesce a raccogliere anche la percezione degli abitanti, offendo un polso piuttosto attendibile delle realtà cittadine”.

Cosa succede dunque nelle città in questo momento?

“Ciò che si rischia, in città come Bologna o Firenze, è ciò che si è verificato in alcuni Stati del Nord Europa, in particolare in Svezia, ovvero che sfugga la gestione dei minori non accompagnati o male accompagnati. La mancata inclusione nella società porta alla creazione di un maggior numero di gang che possono trasformarsi da gang di strada in criminalità organizzata. Ciò è quel che è successo in alcune zone della Svezia, che infatti ha visto un netto peggioramento dei propri indici di criminalità. Un altro rischio che si corre in questo momento nelle nostre città è la marsiglizzazione”.

Cosa significa?

“Significa avere una situazione nelle nostre periferie simile alle banlieu marsigliesi. Ad esempio, questo è un rischio che corre Milano, le cui periferie hanno rapporti con quelle della città francese. Periferie che vivono una vita a sé, in buona sostanza scollate dal resto della città, in cui si stabiliscono regole e sistemi a parte. Sistemi in cui, una volta stabilizzati, è difficile intervenire”.

A quanto sembra di capire, la situazione più critica riguarda le seconde generazioni degli immigrati?

“Seconde e terze generazioni, anche se non vanno mai fatte generalizzazioni. Tant’è vero che per quanto mi riguarda, credo che l’inclusione vera si fondi su due pilastri fondamentali, da un lato lo ius soli immediato, e dall’altro la laicità totale”

In che senso parla di laicità totale?

“Nel senso di rispetto delle regole. Sul rispetto delle regole da parte di tutti è necessario essere rigidissimi. Se si nasce sul suolo italiano si è italiani, ma l’essere italiani significa avere comportamenti consoni alle regole del Paese di cui sei cittadino. In altre parole, lo status di cittadino è tale in quanto in sé contiene il riconoscimento e l’adesione alle regoli comuni del Paese. Del resto, diritti e doveri condivisi sono il contenuto del concetto di cittadinanza. Ovviamente, il rispetto delle regole include il punto di vista laico, in quanto il Paese è laico, non è uno stato religioso. Invece, c’è troppa religione”

Cosa significa “c’è troppa religione”?

“Nelle periferie c’è voglia di sharia. Abbiamo precedenti illustri, nei Paesi del Nord Europa, in Gran Bretagna e via così. Da cosa deriva? Secondo le nostre analisi, se la società non include ma integra (due concetti completamente diversi), di fatto parcheggia le persone e il parcheggio rende i quartieri dei ghetti. Di fronte alla mancanza di inclusione, si ricorre alla religione, nella versione radicalizzata e integralista. Un rischio enorme, di cui bisogna parlare e dalla cui discussione tutti, mi riferisco alla politica, rifuggono. Tirando le fila: in questo concetto di inclusione sono favorevole allo ius soli, che attribuisce una cittadinanza fatta di diritti e doveri e include le persone, ma, se la persona si radicalizza, si pone fuori da sola dallo status di cittadino. Ovviamente, è importante comprendere bene che la cittadinanza non è un attributo solo nominale, ma è un coacervo di regole, doveri e diritti, basati sulla laicità, di cui bisogna essere ben consapevoli. Giungo a dire che forse, se si capisse bene in cosa consiste la cittadinanza, in una Repubblica basata sulla nostra Costituzione, qualcuno non la vorrebbe. Anche italiano”.

Ma come si affronta la questione immigrazione in Italia?

“In modo sbagliato, con uno scontro perpetuo fra buonisti e cattivisti, ovvero fra chi non pone nessun limite all’accoglienza e chi vorrebbe bloccare tutto. Due .posizioni ridicole, dove il ridicolo non è nella mia opinione, ma nei fatti, dal momento che le migrazioni dipendono da fattori geopolitici molto al di fuori della nostra portata, dalle mutazioni climatiche alle guerre. E’ un fenomeno dalla natura fluida che possiamo solo gestire, gestione che si può tentare solo abbandonando le logiche emergenziali. Ci sono due parole chiave che bisognerebbe adottare: umanità e rigore. Nel nostro Paese siamo finti umanitari e per niente rigorosi”.

In concreto?

“Un esempio lampante, i Cpr che non funzionano. Non vanno gestiti da privati. Qualunque esercizio della forza, qualunque limitazione anche temporanea delle libertà, deve essere dello Stato e deve essere pubblica. Non si può dare in gestione ad associazioni e cooperative qualsivoglia forma di restrizione delle libertà. La questione dei carceri privati che ogni tanto si affaccia, è contraria a ogni principio su cui si fonda lo Stato liberale e democratico. In secondo luogo, mancano le strutture intermedie. Nei casi delle gang giovanili, se da un lato necessita il dato punitivo, per far capire che lo stato esiste e il diritto si rispetta, dall’altro non devo incentivare le università del crimine buttando i rei nelle patrie galere dove l’evoluzione è garantita, ma in peggio. Devo riuscire a recuperare le persone ed è questo il passaggio che manca, mancando le strutture intermedie di recupero. In questo passaggio, il privato può collaborare col pubblico, a patto che sia il pubblico a mantenere la gestione e la direzione del sistema. Se no viene meno, torno a sottolinearlo, il fondamento stesso dello Stato”.

In tutto questo, che ruolo gioca il problema delle dipendenze?

“Si tratta di un problema cronico. Per trattare il tema della sicurezza è indispensabile affrontare il tema della dipendenza. Quasi tutti i reati di strada, quelli che fanno sentire maggiormente al cittadino l’insicurezza, sono legati alle droghe. Le gang hanno spesso dipendenza dalle sostanze e altrettanto spesso lo sono le vittime. Il traffico di sostanze a livello basso, e a meno che non ci sia un innalzamento che conduce la gang a trasformarsi in criminalità organizzata e mafiosa, finanza la gang. Le micropiazze di spaccio finanziano le gang. I dipendenti da crack alimentano le spaccate. Si creano gli accampamenti di consumatori di crack nei boschetti intorno alle città, ancora non è arrivato il fentanil. E’ necessario stare in strada cambiando il modo di stare in strada, il classico mediatore culturale e volontario operatore di strada è tramontato. Come starci però e in che modo affrontare queste novità è ancora una strada in parte sconosciuta. Ma è necessario fare tentativi e vedere cosa funziona e cosa no. Insomma, è necessario almeno provarci”.