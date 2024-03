Sicurezza, FdI e FI attaccano la giunta, Albanese: “Presidi fissi dei vigili, il Governo che fa?”

Firenze – Sicurezza, la polemica si trascina e i termrini continuano ad essere gli stessi: da un lato, il centrodestra ne fa una questione di istituzioni locali, dall’altro, dalla giunta comunale arrivano sproni e richiami all’operato del governo centrale.

“I presidi fissi al momento li sta facendo solo la polizia municipale”, risponde l’assessora Benedetta Albanese al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai e a quello regionale di Forza Italia Marco Stella. “Anche questa volta il centrodestra usa polemiche false, pretestuose e facilmente smentibili per gettare fumo negli occhi dei fiorentini cercando di distogliere l’attenzione dal fatto che la sicurezza deve garantirla lo Stato. Ma noi rimandiamo le accuse al mittente ricordando che la responsabilità sulla sicurezza ce l’hanno quelle istituzioni romane col loro stesso colore politico. Come Cellai e Stella sanno bene comunque, perché più volte ne ho parlato anche in consiglio comunale, al momento in città siamo i soli ad avere i presidi fissi. Ad esempio, alle Cascine abbiamo due pattuglie al mattino una fissa e una dinamica e due il pomeriggio, più una in borghese la sera e la notte. Un totale di sei pattuglie al giorno, tutti i giorni, solo in quella zona. Un presidio fisso che stiamo proseguendo da mesi”.

“L’impegno dell’Amministrazione anche sui vigili di quartiere e di prossimità è innegabile – ha aggiunto Albanese – con le tre pattuglie aggiuntive disposte in ogni quartiere. Se Stella e Cellai invece di sprecare fiato in queste accuse facilmente smentibili usassero i loro contatti col governo per chiedere il potenziamento di organici per le forze dell’ordine farebbero miglior servizio alla cittadinanza. Noi da parte nostra abbiamo appena assunto ispettori che sono in strada in tutti i quartieri ed è in corso il concorso per assumere altri 200 agenti. Ognuno faccia la sua parte per il bene della città”.