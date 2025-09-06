Si complica il caso Prato, tra possibili deviazioni e nuove consorterie

Firenze – Prato, la situazione della cittadina toscana sembra ormai fuori controllo. Mentre si avvicinano le amministrative, dopo l’inchiesta che ha coinvolto la sindaca neo eletta Ilaria Bugetti, autodimissionatasi velocemente, ora, in presenza del commissariamento governativo, scoppia il caso di Tommaso Cocci , il candidato di FdI che tira in ballo la massoneria. Tant’è vero che il 5 settembre 2025, la notizia che da Prato le perquisizioni si allargano alla sede di Borgo dei Greci degli Alam (Antichi liberi accettati muratori), ovvero, come titola qualche quotidiano in locandina, alla Gran Loggia, tiene banco in città. Sulla questione di possibili connessioni mafia-massoneria-politica interpelliamo il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, che da tempo aveva sottolineato il pericolo di commistioni nella città laniera.

Presidente, la questione delle prossime elezioni amministrative a Prato, a fronte della crisi che la città sta affrontando, lascia piuttosto perplessa la comunità non solo pratese. Lei che ne pensa?

“Dobbiamo fare un briciolo di cronistoria. Il 4 aprile di quest’anno, a Prato arriva la Commissione parlamentare antimafia, di cui sono consulente per le mafie italiane all’estero e le mafie straniere. E’ un passaggio fondamentale perché porta l’attenzione sul territorio. A distanza di pochi mesi, scoppia il caso della sindaca di Prato, caso che ha portato al commissariamento del Comune di Prato. Abbiamo assistitio, forse per la prima volta in Toscana, a una dimissione subito dopo un’elezione, di un sindaco per un’inchiesta giudiziaria. Auguro a tutti di essere innocenti, ovviamente, ma vuol dire che ci sono responsabilità politiche che hanno portato alla scelta dimissionaria. Durante i mesi estivi, sono poi avvenute operazioni e interventi interessanti. Mi ha colpito molto l’intervista del 14 agosto del procuratore di Firenze Filippo Spiezia, in cui in un passaggio dell’intervista rilasciata a Repubblica, ricorda in modo molto chiaro che “appartiene alla logica delle organizzazioni mafiose alimentare rapporti con esponenti delle istituzioni per consolidare posizioni di potere e ampliare la sfera del business, offrendo sostegno in occasione di competizioni elettorali”. Se poi si mette insieme tutto ciò che sta succedendo, comprese le indagini del procuratore capo Tescaroli, non può sfuggire un certo allarme, anche circa le prossime elezioni”.

Nello specifico, cosa si deve temere?

“Non dimentichiamo che si vota con il sistema delle preferenze, sia al Comune che alle regionali. Il rischio è che vengano scelti candidati che emergono grazie agli intrecci di sistemi di potentati che vengono fatalmente favoriti dal sistema delle preferenze. Potentati che possono essere semplici lobbies, ma anche potentati frutto di sistemi criminali. Del resto, chi detiene soldi sporchi solitamente è in grado di influenzare maggiormente rispetto ai detentori di soldi puliti. E’ un coefficiente di rischio che dobbiamo affrontare in modo laico, senza sottovalutazioni”.

In tutto questo, arriva anche la variabile massoneria, di cui abbiamo avuto sviluppi di indagine, con la perquisizione della Gran Loggia fiorentina. Ma che ruolo ha in un panorama dominato finora dal timore di inflitrazioni mafiose nel sistema politico pratese?

“Il vero problema, ma è così per tutte le deviazioni, sono le deviazioni della massoneria. Deviazioni che possono riguardare ogni istituto, statale e non, dalle forze dell’ordine alla magistratura. Ho sempre studiato i “deviati” perché un comportamento “deviato” può facilmente diventare mafia. Sui rapporti fra mafia e massoneria deviata, non bisogna scordare che il primo dato, noto, è che la mafia imita per certi aspetti la massoneria, e che in molte indagini risultarono mafiosi appartenenti alle Logge. La cosa importante, e a Prato e non solo, è arrivato il momento, che i “non deviati” prendano una posizione dura e chiara contro questi fenomeni. Se non succederà, partirà la caccia alle streghe. E’ necessario che i massoni non deviati non solo prendano le distanze, ma chiedano conto e ragione a chi ha deviato.

Detto questo, qual è la sua analisi sull’indagine che ha colpito Prato?

“Da ciò che risulta dalle notizie stampa e da ciò che appare, balza evidente agli occhi la presenza di una consorteria, in cui si trovrebbero insieme mafia cinese, imprenditori, massoni deviati, politici. Auguro a tutti di essere trovati senza peccato. Tuttavia, in questi casi vanno cercati i vertici delle consorterie: chi sono quelli che governano il sistema economico di Prato, coinvolgendo anche persone oneste, per poi interagire con la criminalità cinese della città. Ci sarà un gruppo di potere che tramite vari canali accoglie le istanze di tutti per poi interagire. Da analista, una nota quasi tecnica: in realtà ricche, in periodi di crisi, la presenza di consorterie è un fenomeno del tutto normale e osservabile. Quindi vanno cercati i vertici. A Prato in questo momento si rischia senz’altro la libertà economica, fra mafia cinese, mafie italiane, crisi economica, crisi politica, ecc”.

Qual è la sua idea per risolvere il nodo gordiano di Prato?

“Ritengo che la vecchia classe dirigente di Prato vada azzerata, e si debba ripartire da ciò per riportare la città alla prosperità. In altre parole: chi è coinvolto con la vecchia classe dirigente non dovrebbe essere candidato alle prossime elezioni. Appello che cadrà nel vuoto immagino. Altra cosa importante: è necessario monitorare le dichiarazioni di tutti i candidati per capire chi sminuirà la questione della mafia cinese. Chi lo farà, potrebbe mandare un messaggio, e può darsi che ne voglia i voti. Vanno vagliate le dichiarazioni in tal senso. Si chiama operazione di intelligence su dati aperti”.