Sfratto con minore, rinvio di due mesi meno una settimana

Firenze – Una famiglia con sfratto con forza pubblica, un minore, un padre in difficoltà. Dall’altra parte, un proprietario che vuole tornare in possesso di un bene. Situazione complicata, quella che si è svolta stamane a Firenze, nell’ambito dello stillicidio di sfratti con forza pubblica che sta continuando, sebbene in modo più sotterraneo rispetto a qualche tempo fa, nella città del giglio.

Una situazione che si basa anche su rapporti famigliari ormai usurati, a cui si aggiunge anche un problema tecnico che riguarda i temi di intervento del Comune. Presenti allo sfratto, oltre all’ufficiale giudiziario e ai due agenti di polizia in ottemperanza all’ordine di sfratto, i due avvocati delle parti, l’Unione Inquilini e la Rete Antisfratto Fiorentina.

Il caso riguarda un lavoratore di origine straniera, cognato del proprietario grazie al primo matrimonio, e la sua famiglia, ovvero la seconda moglie e un figlioletto in età di asilo. Il problema, un appartamento di tre stanze in centro storico, in cui la famiglia abita grazie a un accordo con cui la cognata, sorella della prima moglie, aveva lasciato che la famiglia abitasse nell’appartamento, secondo l’inquilino con anche qualche forma di contributo pecuniario. Il problema divampa alla morte della signora. Il nuovo proprietario vuole che la famiglia rilasci l’appartamento. Ma il nucleo famigliare non sa dove andare.

Ed ecco che il problema diventa tecnico. La notifica dell’accesso con forza pubblica alla famiglia viene rilasciato a marzo, circa un mese e mezzo fa. La famiglia, aiutata dal sindacato e dalla Rete, fa richiesta di essere inserita, visto il basso reddito, nella graduatoria dell’emergenza sfratti. Ma il rinvio dello sfratto con forza pubblica è di un mese e mezzo circa. E qui scatta l’inghippo.

“Il problema dei tempi tecnici è presto spiegato – dice Giuseppe Cazzato, Unione Inquilini e Rete – per richiedere l’accesso alla graduatoria, è necessario avere la notifica dello sfratto con forza pubblica, requisito indispensabile per poter fare la domanda. I tempi tecnici per l’inserimento e l’individuazione di un alloggio, da parte del Comune, rischiano di non bastare, se il preavviso è troppo breve. Perciò, se il rinvio non tiene conto di questi tempi, il Comune, pur con tutta la buona volontà, non riesce a intervenire”. Al di là del caso odierno, il tema è generale, dal momento che “si rischia che famiglie pur in regola con i requisiti, non riescano a ottenere il riconoscimento del proprio stato di bisogno”, finendo per strada. Inoltre, i tempi per l’esecuzione dello sfratto si fanno sempre più brevi, con preavvisi di esecuzione con forza pubblica sempre più contratti. Una situazione che non solo si risolve in una beffa per le famiglie, ma che sta diventando sempre più comune. Intanto, per il nucleo che ha visto l’accesso odierno, avvocato, sindacato e presenza della Rete sono riusciti a scongiurare l’uscita da casa senza alternative abitative, a fronte di un accordo che dovrebbe garantire la permanenza nell’alloggio fino ai primi dieci giorni di giugno. Un sospiro di sollievo, ma senza più possibilità di rinvio. Resta il fatto che il rinvio è, ancora un volta, “corto”, rispetto ai tempi tecnici di soluzione. E purtroppo, oltre al danno alla famiglia, emerge anche quello del proprietario, che ancora una volta non riesce ad ottenere la liberazione dell’immobile.