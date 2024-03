Seminare Speranza: il Purgatorio di Dante nell’arte di Ce Long

“Tutti i miei dipinti, tutti i personaggi, possono essere visti come quelli che hanno sopportato le prove spirituali del Purgatorio dantesco”. Cen Long

L’artista cinese Cen Long inizia il suo viaggio espositivo italiano con una mostra monografica a Firenze dedicata a Dante Alighieri e ospitata all’Accademia delle Arti del Disegno.

Con il titolo “Seminare Speranza: il Purgatorio nei dipinti di Cen Long” prende il via l’esposizione da venerdì 8 marzo fino al 30 marzo 2024, che mette in relazione il tema della Speranza, caro all’artista, con il Purgatorio di Dante, alla presenza di Cristina Acidini, storica dell’arte e Presidente di AADFI, Metra Lin, curatrice taiwanese e promotrice a livello mondiale della pittura di Cen Long e Laura Villani, curatrice per il tour italiano.

Nato a Guangzhou, Cen Long ha lasciato la carriera accademica per proseguire la propria opera con maggior libertà. Figurativo, dal segno originale e potente, le opere di Cen Long, non appartengono alla rappresentazione tipica dell’arte cinese contemporanea. Il suo linguaggio artistico si esprime attraverso un disegno preciso, dalla pennellata forte in una composizione rigorosa, avvolti in un inquietante, surreale, atmosfera. Ogni rappresentazione nasconde un significato profondo che aumenta la potenza e accentua la qualità pittorica nel suo insieme. I colori appartengono al sogno, delicati e distanti.

Queste tecniche conferiscono forza ai suoi dipinti; ogni opera contiene un significato più profondo sotto le varie qualità superficiali. Insieme, questi attributi esprimono valori in grado di resistere alla prova del tempo e di affascinare l’immaginazione. Le sue opere evocano un senso di chiarezza e serenità allo spettatore, incoraggiando coloro che sono oppressi dalla frenesia della vita moderna a sperimentare nuovamente l’estetica della tranquillità, per tornare a uno stato più fondamentale dell’essere. Il concetto della speranza è una parte essenziale della sua arte, così come la liberazione dalla sofferenza e dalla disperazione è legata al nostro tempo e alle difficoltà attuali.

Scrive Laura Villani, co-curatrice dell’esposizione: “Si tratta di una mostra con tele di grandi dimensioni, solide nella costruzione e libere nella pennellata fluida, dove, figure potenti dal modellato plastico, sono in costante dialogo con il Rinascimento toscano; tessiture corali dalle profonde reminiscenze occidentali; una spiritualità diffusa che, pur non collegandosi direttamente agli stilemi del cristianesimo, ne veicola contenuti che rappresentano l’essenza dell’umanità”.

Dopo la tappa fiorentina tappa la mostra di Cen Long Tour prosegue per Venezia dove esporrà a Palazzo Querini, presso la Fondazione Ugo e Olga Levi durante la 60ma Esposizione Internazionale d’Arte Biennale da aprile a novembre 2024.

La mostra di Crux Art Fundation, si fregia del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Accademia delle Arti del Disegno in collaborazione con Laura Villani e Davide Federici Studio Associato.

Seminare Speranza: il Purgatorio nei dipinti di Cen Long

Accademia delle Arti del Disegno

Via Orsanmichele 4, 50123 Firenze

Tel. + 39 055 219642 – info@aadfi.it – www.cenlong.cc