“Se danzare non mi basta”, memorie di una grande artista fra Firenze e Reggio Emilia

“Non vivo perché devo vivere ma perché voglio vivere”, dice Cristina Bozzolini, tornando da una lunga camminata a Reggio Emilia dove adesso vive senza però dimenticare la sua Firenze dove negli anni sessanta nacque una stella. Ovvero lei: giovanissima prima ballerina del Maggio musicale fiorentino, votata a una carriera nazionale e internazionale non solo come danzatrice ma anche come fondatrice e direttrice di compagnie di ballo, applaudita e ancora simbolo della danza italiana, a 82 anni che non nasconde. “Considero ridicolo il detto che alle signore non si chiede l’età. L’età è quella e io la vivo con tanti interessi, perlomeno finché c’è la salute”, reclama tranquilla e fiera parlando della propria biografia uscita di recente e curata da Silvia Poletti: “Se danzare non mi basta” (edizioni Poletti).

Il libro è la storia di una passione vissuta insieme a tutte le altre che hanno animato la vita di Bozzolini che non ha tralasciato niente: danza, successo, passione politica e sociale, impegno per i diritti, la giustizia, la formazione delle giovani generazioni, la cultura intesa come opportunità per tutti, non solo per i privilegiati. E anche una figlia, un nipote “per cui ho fatto davvero la nonna”, un marito e un compagno “che non mi hanno mai ostacolato, anzi mi hanno sostenuto ed erano orgogliosi di me”. Prima ballerina del prestigioso Maggio musicale fiorentino ai suoi tempi d’oro, fondatrice del Collettivo danza contemporanea, del Balletto di Toscana poi diventato Nuovo Balletto di Toscana, direttrice di un’eccellenza nazionale e internazionale come Aterballetto e del Balletto di Roma, direttrice artistica del festival Nutida con Saverio Cona. Ora ha abbandonato le responsabilità in diretta, ma continua a seguire a Firenze la sua scuola che esiste ancora, venendo ogni tanto da Reggio Emilia: treno, albergo, ristorante preferito nel quartiere di Sant’Iacopino.

Cristina Pozzolini, rallegramenti, ma ci racconti come è andata.

“Quasi per caso. Non ero una bambina con la fissazione per la danza. Ero interessata, come adesso, a tutto. La mamma e il babbo non si sono mai sposati, non erano mai convenzionali e quando io sono nata, nel 1943, avevano già le idee che noi abbiamo avuto nel ‘68. Non circolavano molti quattrini a casa. Il babbo faceva il pittore a Parigi, la mamma dava lezioni di piano, era appena finita la guerra e non era facile. Io passavo alcuni periodi con il babbo, a Parigi, soprattutto l’estate all’isola d’Elba dove aveva preso una casa. Ebbi l’occasione di restarci a Parigi ma la politica per me è sempre stata in tutto e volevo impegnarmi per l’Italia, per un’idea sociale della danza. Alla fine, l’allora sindaco Dario Nardella, mi ha dato anche il Fiorino d’argento, il più important riconoscimento della città” .

Veniamo alla danza.

“Mi ci aveva mandato la mamma a scuola di danza e finii per appassionarmi. Mi trovai presto di fronte a una scelta e a sedici anni decisi di dedicarmi completamente al ballo. A quei tempi il mestiere di ballerina non era molto considerato, le ragazzine di buona famiglia che venivano a lezione ci venivano solo per essere graziose. Non era il mio mondo. Il Maggio musicale fiorentino cercava ballerini fiorentini e al concorso, che fu nel 1966 e venne rimandato di un mese per via dell’alluvione, mi presero e diventai quasi subito prima solista e dopo poco prima ballerina. Ero contenta di potere aiutare economicamente la mamma. Non eravamo stabili, ma avemmo la fortuna di avere un’insegnante olandese bravissima. Per sette mesi l’anno giravamo per altre città e a maggio, al momento del Festival fiorentino, tornavamo. Intanto avevamo formato un gruppo e con l’aiuto del sindacato riuscimmo a diventare un corpo stabile di ballo. Per riuscire bisogna avere un carattere molto forte, una grande passione, essere determinati. Io, quello che facevo, lo facevo con tutta me stessa e lo volevo fare bene.. Furono tempi indimenticabili, al Maggio allora c’erano i soldi, c’erano sovrintendenti stupendi, io ballavo con i più grandi – Nureyev, Baryshnikov, Amodio – ho conosciuto Carla Fracci. Ho fatto tutta la mia carriera al Comunale, l’allora teatro del Maggio musicale fiorentino”.

Finché quel corpo di ballo da voi costruito è stato eliminato.

“Una decisione secondo me orribile. Hanno sperperato tanti soldi, a cominciare da questo nuovo teatro anonimo, quando ai difetti del vecchio Comunale si poteva rimediare con un po’ di lavori. E il ballo, chissà perché, è stato sempre considerato un’arte minore. Negli ultimi tempi è un po’ migliorato ma temo accada solo perché Bolle è bello e va in Tv.”

L’ex ministro della cultura Sangiuliano aveva promesso la ricostruzione di uno o alcuni corpi di ballo in condivisione, ognuno, tra due città. Ora il progetto è tramontato e sembra che il ministro Giuli stia pensando a uno solo nazionale.

“Non sarei contraria a quello nazionale perché potrebbe andare non solo nei teatri maggiori, ma in tutti i luoghi, anche piccoli e dimenticati, che un balletto non lo hanno mai visto. Ma solo a condizione che sia un’iniziativa di qualità e qui sono abbastanza scettica visto che ci vogliono tanti soldi e che non mi sembra che l’attuale politica della cultura voli molto alto”.

Torniamo a lei.

“Beh negli anni del Maggio abbiamo fatto molte belle cose, tradizionali ma anche innovative. D’altra parte il tenere insieme patrimonio classico e lancio di opere contemporanee erano la caratteristica per cui a Firenze si veniva da tutto il mondo. Ho danzato in balletti bellissimi, da Giselle a una novità, per allora, come Les Biches. Intanto mi ero iscritta al Pci, una sera danzavo con Nureyev e la sera dopo andavo alla riunione in sezione. Con un compagno di sezione avevamo anche deciso di insegnare a ballare ai ragazzi le cui famiglie non potevano permettersi di spendere. Stendemmo un linoleum al Circolo Ferrovieri, noleggiammo un piano, la mamma suonava, noi insegnavamo”.

Ebbe anche una figlia.

“Avevo vent’anni, mi ero appena sposata con Lapo Berti, con cui ci eravamo conosciuti all’Elba tramite le famiglie amiche, quando io avevo 14 anni e lui 17. Ero felice, danzavo, avevo successo, volevo ballare per altri dieci anni e poi fare figli. Ma a quei tempi gli anticoncezionali erano ancora indietro e dopo tre mesi ero già incinta. Fu un colpo duro all’inizio, pensai anche di abortire, non lo feci e poi sono stata felicissima di avere avuto Sveva”.

Ha detto recentemente Luciana Castellina: “Sognavamo di cambiare a il mondo. Siamo arrivate ai vertici ma abbiamo rinunciato ai figli”. Lei non ha rinunciato.

“Ma ho avuto la fortuna di due nonne per mia figlia, mia madre e la madre di mio marito, più, all’inizio, una tata. Mi hanno aiutata altre donne. Mancano sostegni per le donne, gli asili sono insufficienti. Due figli non me li sarei potuta permettere. E anche io ho aiutato mi figlia, tenendo spesso mio nipote quando c’era bisogno. Ho fatto anche la nonna e ne sono felice, ora mio nipote è grande, fa il musicista e abbiamo un gran rapporto”.

Lei ha anche insegnato danza, ha diretto compagnie.

Ho fondato, con Lilia Bertelli nel 1970, il Centro Studi Danza, una scuola in una bellissima sede in piazza Signoria a Firenze che il sindacato ci aveva aiutato a trovare. Poi, nel 1983 sono andata in pensione dal Maggio e ho fondato la compagnia Balletto di Toscana”.

Aveva solo quarant’anni, non ha più ballato ?

“A 40 anni si può smettere di ballare, credo che si debba lasciare quando si è al culmine e non aspettare il declino. Io tutte le cose le voglio fare al meglio. E a quel punto desideravo avere una mia compagnia e così fondai il Balletto di Toscana che ebbe gran successo e divenne famoso a livello internazionale”

Cosa ricorda con maggiore gioia di quel periodo?

“Beh, i 30 spettacoli in USA, in particolare le 8 alzate di scena a New York. Ci aveva introdotto la giornalista e scrittrice Vittoria Ottolenghi, furono entusiasti di noi. Venne Isabella Rossellini e mi confessò: “Avevo pensato: sono italiani, si prenderanno una bella delusione. E invece vi siete presi il successo”. Ci avevano fatto cartelloni pubblicitari con due ballerini a grandezza naturale, a Los Angeles c’erano tremila persone in piedi ad applaudirci. Facevamo danza contemporanea. Da principio lo decidemmo perché volevamo girare il mondo leggeri senza tante scenografie al seguito. Ma presto capii che era giusto essere contemporanei e mi appassionai. Furono anni meravigliosi vissuti con il mio compagno, Riccardo Donnini, finché la penuria di finanziamenti e la necessità di provvedere anche con risorse nostre ci ha stroncato ”.

Comunque poi è diventata anche direttrice di Aterballetto.

“Sì una grande esperienza in una importantissima realtà nazionale e internazionale senza che neanche mi dovessi occupare di finanziamenti e dove potevo chiamare chi volevo. Mi è piaciuto moltissimo. Poi sono venuti i tempi di lasciare, come ho lasciato anche la direzione del Nuovo Balletto di Toscana. Ma la scuola di Firenze esiste ancora, in via Pellas, un po’ fuori mano ma molto bella. Io non l’abbandono, ci vengo di tanto in tanto anche se diventa un po’ faticoso e dispendioso: il treno, il taxi, l’albergo. Comunque a Reggio Emilia, dove c’è mia figlia e dove mi sono trasferita dopo la morte del mio compagno, si vive molto bene e io sono ancora piena di interessi. Sono andata subito a cercare la sede del Pdi, ma le riunioni le fanno di sera e per me non è il massimo. Ma la politica la seguo puntualmente, leggo molto, vado a teatro, all’opera. Ci sono”.