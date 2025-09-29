Scuola, la dispersione scolastica migliora ma l’apprendimento no

A quasi un mese dal suono della campanella d’inizio dell’anno scolastico 2025-2026, tentiamo di ricostruire il quadro della situazione scolastica italiana prendendola in analisi da un doppio profilo: da un lato, la popolazione scolastica e la crisi dell’abbandono scolastico, dall’altro, quello strutturale della situazione edilizia.

La piaga dell’abbandono scolastico, ovvero la rinuncia a portare a termine gli studi dell’obbligo, conosce un insperato miglioramento, che tuttavia, come segnala Open Polis che ha messo in fila i dati, rischia di essere la fotografia di una parte, la più semplice da vedere, dell’iceberg.

Cominciando dai dati emergenti, nel 2024, segnala Open Polis, la quota di giovani che ha lasciato la scuola prima del tempo è scesa al 9,8%, ponendosi di sotto del 10% indicato negli obiettivi dell’agenda europea per il 2020 e piuttosto vicino al nuovo obiettivo del 9% per il 2030. Obiettivo che, con la risoluzione del Consiglio Europeo di febbraio 2021, è stata abbassata e fissata appunto al 9%.

Ciò che appare evidente è il miglioramento della situazione italiana, un trend positivo distribuito in oltre 10 anni. Una tendenza che tuttavia offre alcuni punti critici, a partire dal fatto che, come accennato, si coglie solo una parte del fenomeno, la più visibile, che riguarda ragazzi e ragazze che lasciano gli studi con la massimo la licenza di terza media, ma non riesce a cogliere la “dispersione implicita”, ovvero il raggiungimento del diploma senza possedere le competenze adeguate.

Un altro punto, messo in evidenza dalla ricerca di Open Polis, sono i divari territoriali, che riguardano sia le aree geografiche, approssimativamente Nord-Sud, ma anche le aree locali, come le città densamente popolate rispetto alle città medio-piccole, e le aree rurali.

Per quanto riguarda il divario geografico, il miglioramento nel Meridione è evidente. In dieci anni, le isole che nel 2015 vedevano un abbandono scolastico oltre 20% nel 2024 mostrano un calo di abbandoni di circa 10 punti percentuali,

E tuttavia non basta per gridare vittoria. In Sicilia, come si legge nei dati raccolti da Open Polis, la quota di giovani che ha lasciato gli studi prima del tempo, continua a superare il 15%; in Sardegna si attesta poco sotto il 15%, ma abbiamo subito dopo la provincia autonoma di Bolzano che presenta un 14,7%. In Campania, rispetto al 18% del 2015, si giunge a circa il 13% di abbandoni mentre si presentano vicine all’obiettivo 2030 sia la Calabria col 10,8%) che la Puglia col 9,9%.

Nel centro- nord della penisola, invece, tranne eccezioni come la già citata Provincia autonoma di Bolzano, l’incidenza è già in linea con gli obiettivi europei ovvero inferiore al 9% in Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, provincia autonoma di Trento e Umbria.

Interessante, e forse in un certo senso inaspettata, un’altra variabile che incide sul risultato, ovvero il grado di urbanizzazione del comune. Come sottolineano gli analisti di Open Polis, rispetto alla media nazionale del 9,8%, nelle città e nelle aree urbane più densamente popolate il dato dell’abbandono scolastico sfiora l’11%.

Altro problema, sotterraneo ma fondamentale, è il grado di apprendimento. I dati di Invalsi segnalano un grave pericolo, ovvero che gli studenti che arrivano comunque a un diploma non abbiano una formazione di qualità corrispondente al titolo. Alcune città si segnalano per questo dato, e a sorpresa apre la classifica una città toscana, Prato. Secondo i dati Invalsi ripresi da Open Polis, Prato è i capoluogo che ha più studenti di terza media con apprendimento inadeguato, pari, nell’anno 2022-2023, a circa il 30% della popolazione scolastica comunale in quella fascia di scolarizzazione. E’ tuttavia vero che, a parte il capoluogo toscano e Brescia, in cui gli studenti della terza media che non hanno competenze pari al titolo sono il 19.4%, per il resto fra le prime 10 città afflitte da questo problema ci sono Palermo, Trapani, Napoli, Agrigento, Catania. Se poi si allarga il ventaglio a 20 città, arrivano altre sorprese, come ad esempio Reggio Emilia.

Se questo è a grandi linee il panorama della popolazione della scuola dell’obbligo indagata nel suo momento più fragile, ovvero quello dell’abbandono scolastico, è interessante mettere in fila anche i dati dell’edilizia scolastica, un tema che sta molto a cuore alle famiglie in particolare, preoccupate che i lor figli stiano tante pre in un luogo che deve essere, almeno strutturalmente sicuro. In questa analisi, ci viene incontro il XXV Rapporto di Legambiente, “Ecosistema Suola”. E non c’è da stare allegri.

Nel 2024, fa sapere l’associazione ambientalista, solo il 47% degli edifici dispone del certificato di agibilità, appena il 31,2% è stato sottoposto a indagini diagnostiche sui solai negli ultimi 5 anni e solamente il 10,9% ha ricevuto interventi di messa in sicurezza sui solai. In compenso, In compenso, gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria sono in calo, come rivela la media nazionale di 39.648€ per edificio.

Altri numeri inquietanti emergono dal report, che raccoglie i dati del 2024 di i 97 comuni capoluogo su 112 e che riguardano 7.063edifici scolastici di competenza comunale: nel 2024 appena il 45% ha il collaudo statico, meno del 15% degli edifici in zona sismica è stato progettato o adeguato secondo la normativa antisismica, ancora il 54,8% degli edifici non ha beneficiato della verifica di vulnerabilità sismica.

Piange anche il fronte sostenibilità e servizi. Efficientamento energetico, gli interventi riguardano solo il 16% degli edifici e solo il 6,5% degli edifici con certificazione energetica risulta in classe A. Il 66,6% si colloca nelle ultime tre classi energetiche (E, F, G). Gli impianti da fonti rinnovabili sono stati adottati dal 21% delle scuole (le isole sono ferme al 10,8%). Non stanno bene neppure i servizi servizi scolastici, col tempo pieno attivo nel 38% delle classi e solo nel 16,8% nelle Isole. Servizio mensa presente nel 73,7% degli edifici, ma scende al 38,8% nelle Isole. Strutture sportive disponibili solo nel 50% delle scuole ma meno della metà è accessibile in orario extrascolastico nel Mezzogiorno.

In tutto ciò, gli stanziamenti per la manutenzione delle scuole pubbliche diminuiscono: la manutenzione straordinaria vede un calo che porta la spesa effettiva a 29.061 euro. La manutenzione ordinaria è sottofinanziata, con una media di appena 8.338 euro spesi per edificio a livello nazionale.

I servizi vedono un arretramento per quanto riguarda lo scuolabus, ma segnano una pur lenta crescita delle rinnovabili. Permane il rischio amianto, che riguarda circa l 10% degli edifici nel 2024.

A fronte della situazione, Legambiente ha lanciato otto proposte al governo: potenziare l’Anagrafe dell’edilizia scolastica con dati sempre aggiornati sullo stato degli interventi e sui relativi finanziamenti; realizzare un piano strutturale e coordinato per la riqualificazione del patrimonio scolastico pubblico; definire e finanziare nuovi Livelli Essenziali di Prestazione che garantiscano, in tutte le scuole, servizi fondamentali e standard qualitativi (trasporti, mense, palestre accessibili, spazi verdi, digitalizzazione, sostenibilità; valorizzare le scuole come presìdi civici e comunitari attraverso la rigenerazione degli spazi, l’apertura extrascolastica e l’integrazione tra fondi per l’edilizia e politiche di coesione; garantire, come priorità nazionale, il completamento delle indagini diagnostiche e la messa in sicurezza dei solai in tutte le scuole, insieme all’adeguamento sismico e alle verifiche di vulnerabilità strutturale; realizzare un programma nazionale di riqualificazione energetica e comfort climatico; affrontare il tema del dimensionamento scolastico, reso urgente dalla riduzione della popolazione studentesca, attraverso una programmazione condivisa tra Ministero, Regioni e territori; sostenere piani di mobilità scolastica partecipata e co-progettata.