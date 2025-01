Scudo penale, “Lo Stato di Diritto deve essere disposto a processare se stesso”

Articolo dell’avvocato Federico Febbo, Presidente della Camera Penale di Prato

Prato – È all’ipotesi del Governo l’introduzione di una norma finalizzata ad evitare l’iscrizione automatica degli agenti appartenenti alle forze dell’ordine nel registro degli indagati per azioni compiute in servizio; iscrizione che costituisce, attualmente, un “atto dovuto”.

Ora quando si parla di scudo penale, si fa riferimento ad una misura legislativa che offre una

forma di protezione a determinate categorie di persone, impedendo che vengano sottoposte a procedimento penale per specifiche azioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni. Solitamente, si tratta di provvedimenti di natura temporanea, connessi a specifiche situazioni emergenziali (quali, ad esempio, le emergenze sanitarie affrontate dalla classe medica nel corso della recente pandemia), finalizzate a garantire che determinate azioni o decisioni possano essere assunte senza il timore di conseguenze penali immediate.

Al momento non è dato ancora sapere come sarebbe articolata, in concreto, la misura

ipotizzata. Tuttavia, si tratterebbe di una misura di natura strutturale (e, quindi, non temporanea) originata da recenti vicende di cronaca nera, le quali non costituiscono una situazione emergenziale per la specifica categoria interessata, il cui intervento al fine di garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza costituisce l’oggetto ordinario della propria attività.

È utile allora non dimenticare che uno Stato di diritto è tale non solo se ha il monopolio

esclusivo della forza ma anche (sono parole del presidente dell’Unione delle Camere Penali

Italiane) se pone dei limiti insuperabili al suo utilizzo e sia disponibile, laddove questi limiti

siano superati, a “processare sé stesso” senza interporre ostacoli e privilegi.

Con riferimento alla legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere di giudici

e pubblici ministeri, è con soddisfazione che va accolta la storica approvazione in prima lettura al Senato. Fin dall’entrata in vigore del codice accusatorio nel 1989, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha sostenuto con convinzione la necessità di questo intervento da parte del legislatore, raccogliendo nel 2017 oltre 72.000 firme per presentare in Parlamento un disegno di legge di iniziativa popolare volto a garantire maggiore indipendenza del giudice e che non ha alcun intento punitivo per la magistratura.

È l’avvio di un percorso che non potrà essere interrotto e che ci prepariamo, anche attraverso il nostro comitato referendario, a sostenere quando sarà sottoposto, per la sua definitiva approvazione, al referendum confermativo popolare.