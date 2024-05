Scontri al consolato Usa, sei indagati, nove perquisizioni

Firenze – Nove perquisizioni all’alba effettuate dalla Digos, stamane, 28 maggio, a Firenze, per i fatti svoltisi il 23 febbraio scorso , quando, nel corso di un corteo per la Palestina autorizzato ma che aveva deviato dal percorso concordato con la questura per avvicinarsi al consolato americano, ci furono tensioni e scontri con le forze dell’ordine. Sei indagati a cui sembrerebbe essere contestata la resistenza a pubblico ufficiale, fra cui 4 studenti e due esponenti sindacali. Arrivano ora, le conseguenze della manifestazione pro Palestina in cui volarono manganelli a Firenze come a Pisa, ai cortei che gli studenti avevano organizzato per protestare contro la guerra in Medio Oriente. Ci furono feriti e contusi, in particolare a Firenze una studentessa ebbe il naso rotto per una manganellata. A Pisa, l’intera città si fermò per protesta contro le modalità delle forze dell’ordine.

Fra i perquisiti, anche persone estranee ai fatti. In una nota della Procura si legge che le perquisizioni hanno riguardato anche “partecipanti alla manifestazione completamente estranei ai delitti per cui si procede ma che sono stati identificati mentre effettuavano videoriprese”. Motivo del loro coinvolgimento, secondo la nota, il fatto che “l’attività di indagine in corso è finalizzata ad acquisire elementi utili alla precisa ricostruzione dei fatti anche attraverso l’analisi di materiale informatico che possa contenere riprese della fase del contatto tra i manifestanti e le forze dell’ordine, e in particolare i frangenti in cui sono state prodotte lesioni a taluni dei manifestanti”. ai sei indagati è contestata la resistenza a pubblico ufficiale. Fra gli studenti oggetto delle attenzioni della polizia, anche una studentessa minorenne, sentita come persona informata dei fatti.

I sindacalisti Luca Toscano e Sarah Caudiero (SUDD Cobas) affidano a un post le loro riflessioni: “Stamattina siamo stati svegliati all’alba da poliziotti e carabinieri e le nostre case sono state perquisite. Abbiamo scoperto di essere indagati per aver partecipato alla manifestazione per la Palestina dello scorso 23 febbraio, quando la polizia decise di usare i manganelli contro chi voleva manifestare pacificamente sotto il consolato USA e denunciare la complicità morale e materiale del governo Biden nel genocidio in corso in Palestina. È un fatto vergognoso che il governo provi ad attaccare la libertà di dissenso esercitata da sindacati e studenti”.

“Cosa la polizia cercasse stamattina non ci è chiaro. Noi , come tutti coloro che erano in piazza, non abbiamo nulla da nascondere. Ci abbiamo sempre messo e continueremo a metterci la faccia. Siamo accusati di aver promosso uno sciopero e di aver manifestato insieme agli studenti contro il genocidio del popolo palestinese? Per noi questo, al limite, è un orgoglio. Non temiamo chi ci verrà a chiedere conto di ciò che abbiamo fatto il 23 febbraio, convinti di aver praticato il diritto a manifestare in un paese dove denunciare i crimini contro l’umanità di Israele – oggi riconosciuti anche dei Tribunali Internazionali – sembra essere diventato un reato. Se è così ce ne assumiamo la responsabilità. Ci preoccupiamo di più di chi, in futuro, ci verrà a dire “perché non avete fatto di più di fronte ad un genocidio che avveniva in mondovisione?”.

Intanto, gli studenti hanno lanciato un’assemblea per domani, alle 18 in piazza San Marco. “Si tratta di intimidazioni vergognose. Non ci faremo intimidire”, dicono .