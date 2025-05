Scomparsa Primicerio, Firenze piange il suo “sindaco di pace”

Firenze – E’ morto nella notte, a 84 anni, Mario Primicerio, uno dei sindaci più amati di Firenze, grande matematico, che ricoprì la carica di primo cittadino di Firenze dal 1995 al 1999. Un uomo che ha dato al suo ruolo politico una dimensione caratterizzata dalla ricerca del dialogo e della pace. “Lo scorso 28 aprile il Consiglio comunale gli aveva attribuito il Giglio d’oro. La notizia della scomparsa di Mario Primicerio – ricorda il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – colpisce tutta Firenze. Mario Primicerio è stato non solo Sindaco di Firenze dal 1995 al 1999 e autorevole scienziato, ma soprattutto uomo di pace. Un uomo che in ogni veste: di cittadino, di intellettuale, di uomo politico, ha testimoniato, col suo operato, di quanto è possibile fare concretamente per il bene comune, per creare legami, per costruire la pace. Firenze perde un grande protagonista della sua storia recente. Desidero esprimere, a nome di tutto il Consiglio comunale – conclude il presidente Guccione – le condoglianze alla famiglia, ai parenti ed agli amici del nostro ex sindaco”.

Profondo dolore per la scomparsa di Mario Primicerio è stata espressa dal presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini.

“Ho conosciuto Mario Primicerio fin dai tempi degli anni ‘60, della sua collaborazione con Giorgio La Pira, in quell’ambiente politico cosi significativo che era caratterizzato dalla giunta di centrosinistra Giorgio La Pira – Enzo Enriques Agnoletti – dice Spini – Con i laburisti abbiamo poi appoggiato la sua candidatura a sindaco di Firenze e lo svolgimento del suo mandato”.

“In Mario Primicerio fede, cultura e impegno politico si fondevano in una personalità così piena di umanità e di attivo intervento nella cosa pubblica. Mario Primicerio è stato sindaco negli anni difficili del trapasso dalla prima alla seconda Repubblica e in questa veste ha ben meritato verso la città dell’uomo e della città di Dio”, conclude Spini.

“Mario Primicerio è stato un mito per me fin da quando ero ragazzo, e lui si era già recato in missione con La Pira in Vietnam, fatto eccezionale – dice Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze cui anche Primicerio ha collaborato – conoscendolo in seguito, l’ho apprezzato come persona estremamente umana e cordiale. Una persona buona. Credo vada ricordato in particolare il suo impegno come sindaco di Firenze, impegno a cui si è dedicato con un’energia straordinaria e un ricco contributo di idee. Ricordo anche che Primicerio ha collaborato con la rivista Testimonianze, che si unisce al cordoglio di tutta la città. La sua amicizia con Padre Balducci era nota . Forse il suo esempio andrebbe rimeditato anche per il rinnovamento e la riforma della politica, che ha bisogno di professionalità ma anche di robusti apporti della migliore società civile”.

“Ci ha lasciato un uomo, un intellettuale, un politico che ha saputo mettersi al servizio della città quando ce ne è stato bisogno, assolvendo a questo compito sempre con sapiente pacatezza, caratteristica propria delle persone perbene”. Con queste parole la vicepresidente regionale Stefania Saccardi esprime il suo cordoglio per la scomparsa.

“Esponente del mondo cattolico – prosegue Saccardi – Primicerio ha sempre fondato il suo impegno sociale e culturale e il suo agire politico nel segno di un profondo rispetto dell’etica pubblica e della sobrietà, che sono linfa vitale della vita democratica di una comunità e le cifre distintive dell’eredità che lascia a Firenze e ai fiorentini”.

‘Si unisce alla generale tristezza, il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto. “Con Mario Primicerio scompare una delle personalità più acute, coraggiose e gentili di una generazione impegnata per il disarmo e per la coesistenza pacifica tra i popoli. Indimenticabile sindaco della città di Firenze negli anni Novanta, grande intellettuale e scienziato, allievo di Giorgio La Pira. E’ stato tra i protagonisti di tantissime iniziative diplomatiche dal basso e fino all’ultimo respiro non si è risparmiato nella costruzione di ponti di dialogo tra i paesi in conflitto. Piango la perdita di una voce insostituibile, troppo spesso poco ascoltata, portatrice di una visione concreta del pacifismo politico”.

Un ricordo commosso di Rosa Maria Di Giorgi, ex parlamentare, attualmente presidente di Isia Firenze: “Un grande dolore e il senso forte di una perdita per la città impossibile da colmare. Una personalità gentile e molto forte, determinata, intelligente. Un sindaco di altissimo livello. Competente e pieno di energia. Lavoratore instancabile. Un sindaco che aveva visione e strategie chiare in testa per lo sviluppo di Firenze. Ero la sua capogabinetto e ho visto come governava giorno dopo giorno. L’ho visto in campo, con coraggio, in missioni impossibili. Ho vissuto con lui le delusioni e il senso di frustrazione quando qualche progetto non si riusciva a realizzare. Tutte le infrastrutture e il volto della “grande” Firenze è stato elaborato in quegli anni di trasformazione. Moltissime risorse in città per il Giubileo del 2000, il suo cuore grande per la città sofferente e per coloro che avevano bisogno. La sua potente laicità, da vero cattolico. La sua modernità la sua apertura alle idee e al mondo. La cultura della pace e dell’accoglienza. La disponibilità per i giovani e il rispetto assoluto per i suoi collaboratori. Il suo andare in bicicletta per le strade di Firenze. Il sindaco che ascoltava. Era molto diverso da alcuni politici del tempo e con enorme coraggio pagò anche prezzi alti per la sua coerenza e il suo alto senso civico. Palazzo Vecchio e tutti dipendenti credo che piangano sinceramente la sua scomparsa. Lo piangiamo noi che gli abbiamo voluto bene. Lo pianga la politica che da lui, sindaco di centrosinistra, ma non uomo di partito, aveva imparato molto. Ciao Mario. Non ti dimenticherò mai”.

Perdo un amico. E’ questo, che dice il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo intervento per la scomparsa dell’ex sindaco fiorentino: “E’ con profonda commozione e dolore che apprendo la notizia della scomparsa di Mario Primicerio, figura straordinaria della vita civile, politica e culturale di Firenze. Per me Mario non era soltanto un grande amministratore e un intellettuale di altissimo livello, era un amico caro, con cui ho condiviso anni intensi di impegno e di visione per la nostra città”.

“Ho avuto l’onore di essere il suo capogruppo al Consiglio comunale durante il suo mandato da sindaco (1995-1999)- ha aggiunto Giani – e da lui fui nominato presidente della Firenze Parcheggi: segni tangibili di una stima reciproca che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. Mario è stato per Firenze un punto di riferimento etico e morale, autentico discepolo di Giorgio La Pira, con cui condivideva lo spirito di servizio, il rigore morale e la visione di una città giusta e solidale”.

Giani ha ricordato la grande preparazione culturale e intellettuale di Primicerio. Fisico di formazione, uomo di scienza e di fede, è stato socio dell’Accademia dei Lincei, presidente della Fondazione La Pira fino al 2022, della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale e dell’I2T3. “La sua intelligenza- ha detto il Governatore- , il suo equilibrio e la sua dedizione al bene comune hanno lasciato un’impronta profonda nella storia fiorentina e italiana”.

Conclude Giani: “Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato e stimato va il mio abbraccio più sentito. Firenze oggi perde un maestro, un uomo giusto, un servitore della città e della cultura”.

Anche l’Università di Firenze esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Primicerio, già professore ordinario e poi emerito di Fisica Matematica.

Nato a Roma nel 1940, Primicerio ha intrapreso la carriera accademica a Firenze negli anni Sessanta. Ha insegnato come professore di prima fascia dal 1976 fino al 2011, ricoprendo importanti incarichi istituzionali: presidente del Corso di laurea in Matematica, preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, e coordinatore del Dottorato di ricerca in Matematica. Autore di centinaia di articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, è stato membro di prestigiose accademie, tra cui l’Accademia dei Lincei.

“Apprendo con profonda commozione la scomparsa di Mario Primicerio – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci –. È stato un docente appassionato, uomo di scienza e di alto impegno civile, una figura di riferimento per l’Ateneo e per la città. La sua eredità è un richiamo all’onestà intellettuale, allo spirito di servizio e alla ricerca incessante del dialogo”.

In foto, Primicerio con Mattarella