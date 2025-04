Scomoda e radicale, Salomè inaugura il Maggio

Firenze – La Salomè di Richard Strauss, ispirata all’omonimo dramma di Oscar Wilde, inaugura domenica prossima 13 aprile (inizio spettacolo ore 18) il Maggio Musicale numero 87. Una scelta coraggiosa che ha il sapore della sfida. Perchè Salomè, che vide la luce alla Semperoper di Dresda il 9 dicembre 1905 salutata da un clamoroso successo che garantì al suo autore fama e onori, è opera complessa, scomoda, radicale nella sua sintesi, che si apre a vele spiegate, quasi con rabbia ermetica e destrezza stupefacente, sui confini inediti all’alba del 20esimo secolo, un’opera ardua da affrontare ed eseguire per quella dimensione sonora estrema, in bilico fra una vocalità impervia, acuta e forsennata, e una orchestrazione altrettanto smodata e incalzante. Equilibrio inquieto quanto difficile da governare.

Da quando è nato, nel 1933, il Maggio l’ha messa in cartellone solo sei volte. La prima nel 1948, poi nel 1964 alla Pergola, nel 1977 con la direzione di Zubin Mehta, nel 1991 eseguita in forma di concerto, per arrivare al 1994 nello storico allestimento firmato da Luc Bondy (ancora Mehta sul podio) e al 2010 diretta da Paolo Carignani per la regia di Robert Carsen. Ora questo nuovo allestimento sfodera ben tre debutti: la bacchetta del maestro inglese Alexander Soddy; la regia autorevole di Emma Dante con la sua squadra di fedeli collaboratori (Carmine Maringola scenografo, Vanessa Sannino costumista, Luigi Biondi creatore luci, Silvia Giuffrè coreografa); la voce della protagonista, il soprano Lidia Fridman, che subentra al posto dell’annunciata Allison Oakes. Al suo fianco, nei ruoli principali, Nikolai Schukoff come Herodes, Anna Maria Chiuri nei panni di Herodias e Brian Mulligan in quelli di Jochanaan. Alexander Soddy conosce bene Salome per averla affrontata in varie occasioni, a Vienna, Berlino, Amburgo, Londra: “Sono felice di debuttare qui al Maggio, alla guida di una orchestra straordinaria, forgiata da direttori come Zubin Mehta e Daniele Gatti. Salome è un’opera che sento particolarmente vicina a me, a cui sono artisticamente legato fin dagli inizi della mia carriera. Conosco le sfide che contiene, è uno dei primi lavori di Strauss che compone in modo giovanile e impegnativo, eccitato da tutte le opportunità che gli offre la cultura del tempo. Una musica sempre al confine delle sonorità: violenta, erotica, seducente ma anche mossa da un suo lirismo inquieto. Le voci poi devono sovrastare un’orchestra enorme. Il compito non è semplice. Come direttore devo anche essere un po’ domatore, musicalmente flessibile, passionale e possente, ma al contempo capace di mantenere un insieme sonoro il più possibile compatto e leggero”.

Sottolinea a sua volta Emma Dante: “Ho immaginato la vicenda di Salomè come un vero e proprio viaggio attraverso un sogno, anzi un incubo, capace di portare il pubblico su un’altra dimensione. Quando sono arrivata al Maggio mi è quasi sembrato di mettere piede sopra una vera e propria ‘nave spaziale’ e già questo è stato molto significativo, sia nel lavoro svolto con gli artisti sia per lo spettacolo visivo che è nato in queste settimane. Salomè è senz’altro un’opera particolare, con tratti e aspetti che potremmo definire ‘assurdi’, oltrepassa ogni soglia, non ha niente di realistico, è un’opera che ti prende alla testa più che alla pancia, un vero e proprio delirio. Come se tutti, in quei cento minuti che dura, entrassimo nella testa e nella visione del profeta Jochanaan e di Salomè stessa. Che è una creatura estremamente sensuale, carnale, torbida, dalla fisicità e dall’erotismo ingombranti, crudele e perversa, un carattere malato di cui però non è l’unica responsabile: appartiene a una famiglia disfunzionale, come diremmo oggi, lei è il risultato, figlia di un ‘triangolo’ tormentato, malsano. Il disordine della psiche trova perfetto pendant in una partitura dove la mastodontica orchestra è coinvolta in vortice tumultuoso di dissonanze e dove prevale una vocalità agitata, isterica e lontana da ogni slancio lirico. No ho paura a dire che Salomè è una grande allegoria del mondo contemporaneo”. Sono tre le repliche in cartellone: il 16 e il 23 aprile alle 20 e il 27 aprile alle 15,30.