Sciopero taxi contro “abusivismo e illegalità”

Firenze – Un partecipatissimo sciopero dei tassisti fiorentini ha portato oggi alla ribalta le preoccupazioni della categoria, che protesta contro il dilagare di forme di trasporto abusive e irregolari. il rischio, dicono i lavoratori, è la scomparsa del servizio pubblico dei taxi.

” La protesta – spiega una nota unitaria sottoscitta da tutte le sigle sindacali Confartigianato Taxi , Sitafi Federtaxi Cisal , Ugl Taxi Unica Taxi Cgil , Uritaxi – era finalizzata a spingere le autorità e le istituzioni locali a dare seguito alle intenzioni espresse di perseguire l’abusivismo e l’illegalità in tutte le forme che siano queste di livello individuale o governate da multinazionali e algoritmi. Secondo i tassisti fiorentini i controlli effettuati sono insufficienti e le misure prospettate tardano ad essere realizzate”.



Dopo il “serpentone” di auto bianche che da via Simone Martini si è snodato fino in piazza S. Maria Novella, due delegazioni di rappresentanti dei tassisti sono state ricevute in Prefettura e in Comune.

In Prefettura i tassisti sono stati ricevuti dal Vice Capo di Gabinetto del Prefetto. I rappresentanti dei lavoratori hanno fatto presente come “in mancanza di interventi decisi in favore della legalità nel Tpl non di linea, a Firenze, la situazione tra gli operatori del settore si stia facendo sempre più tesa. I tassisti fiorentini vedono sempre più soggetti che lavorano in modo irregolare o abusivo senza vedere controlli e ciò genera frustrazione e rabbia che rischiano di sfociare in problemi di ordine pubblico”. La Prefettura è stata sollecitata a implementare i controlli anche tenendo conto delle indicazioni del Ministero dei Trasporti sulle recenti modifiche di legge.

In Comune i tassisti sono stati ricevuti dall’Assessore Andrea Giorgio, cui sono state ribadite le preoccupazioni della categoria e la richiesta di un intervento deciso contro abusivismo e illegalità. Inoltre, ile delegazioni hanno spiegato che “uno sciopero con adesione quasi totale va visto da un lato come l’espressione più alta a disposizione dei lavoratori per protestare e rivendicare i propri diritti, e dall’altro come una fase di un rapporto dialettico fra lavoratori del servizio pubblico e Istituzioni che deve portare al raggiungimento di risultati condivisi e perseguiti da tutti”.

Da parte sua, l’assessore ha ripetuto l’intenzione del Comune di “ripristinare la legalità e ha posto l’accento sulla delibera in via di approvazione su “golf car” e risciò e sull’elaborazione di un futuro regolamento sugli accessi ZTL per gli NCC per il quale sono iniziate le valutazioni tecniche”. Giorgio ha anche affermato che i controlli anti abusivi ci sono stati e continueranno e ha ricordato che sono in attuazione misure atte a consentire ai taxi di operare più agevolmente (apertura pilomat, ecc.).

I tassisti hanno espresso la necessità di far implementare i controlli, visto che le norme lo consentono, perché la base dei lavoratori vuole risultati, soprattutto dopo aver di buon grado accettato e messo in campo varie misure che incrementano il servizio taxi sia in modo ordinario che su base stagionale in una fase in cui gli eventi geopolitici ed economici rendono instabile la richiesta di servizi.

La categoria e le rappresentanze sindacali dei tassisti valuteranno i futuri sviluppi con obiettività e giudicheranno se saranno necessarie ulteriori iniziative di lotta da effettuare entro i limiti della legalità.