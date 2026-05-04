Scienza e social media: dibattito con Lorenzo Emmi

Firenze – Non è possibile pretendere la “par condicio” tra opinione e scienza come sembra sia la convinzione che circola sui social. E’ arrivata invece l’ora che gli scienziati di tutti gli ambiti di studio escano allo scoperto a spiegare come stanno le cose. Con l’avvertenza di riappropriarsi però di “quella cultura umanistica che consenta un approccio più sistemico, un minor amore per il dettaglio e una maggiore capacità di sintesi”.

In estrema sintesi questo è il messaggio contenuto nel volume “Riflessioni dal presente e dal passato per un possibile futuro”, pubblicato da Armando Editore. L’autore è Lorenzo Emmi, medico specializzato in Immunologia ed endocrinologia, che per diversi anni ha guidato il Centro di Riferimento Malattie Autoimmuni sistemiche dell’Ospedale fiorentino di Careggi.

In reazione alle tante false teorie, ai complottismi, alle innumerevoli faknews che circolano Emmi ha messo su carta le riflessioni sui vari ambiti della conoscenza umana usando come guida il metodo scientifico, per disvelare inganni e pregiudizi, i cosiddetti bias o trappole cognitive.



Delle motivazioni che lo hanno portato alla stesura del saggio e delle conclusioni alle quali è giunto parlerà nel corso di un incontro organizzato dalla Città Metropolitana nella sala Pistelli a Palazzo Medici Riccardi giovedì 7 maggio p.v. alle ore 16.

L’incontro sarà introdotto da Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze e condotto da Piero Meucci, direttore di thedotcultura.it.

In foto Lorenzo Emmi