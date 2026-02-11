“Scelti dalla Critica” con il “Premio Carabba” per il cinema del futuro

Firenze – Torna in sala allo Spazio Alfieri Scelti dalla Critica, la rassegna cinematografica ideata dal critico del Corriere della Sera Claudio Carabba e coordinata dal SNCCI – Gruppo Toscano insieme a Spazio Alfieri, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato, capace di coniugare qualità artistica, impegno civile e attenzione alle nuove generazioni di spettatori.



Cuore della rassegna Scelti dalla Critica è il “Premio Carabba”, istituito nel 2022 in collaborazione con il programma di educazione al linguaggio dell’immagine Lanterne Magiche-La Scuola con il Cinema di Fondazione Sistema Toscana, che ne rafforza la vocazione formativa, promuovendo il dialogo tra il cinema d’autore e il pubblico più giovane, chiamato a esprimere uno sguardo attivo e consapevole sui film in programma. L’iniziativa è sostenuta da Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIM e MIC.

Gli studenti delle scuole superiori e delle Università ad indirizzo Cinema e Spettacolo che partecipano al “Premio Carabba”, sono infatti chiamati a recensire i film della rassegna Scelti dalla Critica; gli autori delle quattro migliori recensioni cinematografiche, sono premiati con la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, avendo così la possibilità di vivere, per una settimana, un’esperienza immersiva nella migliore cinematografia internazionale. L’iniziativa si conferma essere un valido strumento di promozione culturale, capace di stimolare il dibattito critico e formare nuovi spettatori consapevoli. Il “Premio Carabba” è realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze. Studentesse e studenti potranno candidarsi entro il 16 febbraio, compilando il modulo di iscrizione che si trova sito www.lanternemagiche.it e inviandolo all’indirizzo info@lanternemagiche.it

I FILM DELLA RASSEGNA “SCELTI DALLA CRITICA” 2026

Selezionati dal Sindacato Nazionale Critici Cinematofrafici, gruppo toscano i “Magnifici Sette”: sei film contemporanei, espressione di una stagione cinematografica particolarmente ricca e stimolante, affiancati da un grande classico del cinema, riproposto in una nuova edizione per il grande schermo. Titoli presentati nei maggiori festival internazionali – da Cannes a Venezia – che attraversano i temi cruciali della contemporaneità: i conflitti sociali e politici, il disagio giovanile, le ferite della storia recente, ma anche la forza visionaria e poetica di un cinema capace di reinventare linguaggi e immaginari.

La rassegna in questa edizione attraversa il cinema d’autore internazionale con opere firmate da Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra), Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes con Un semplice incidente, Luca Guadagnino (After the Hunt – Dopo la caccia), Jean-Pierre e Luc Dardenne, premiati a Cannes per la miglior sceneggiatura con Giovani madri, e Yorgos Lanthimos (Bugonia), presentato in concorso alla Mostra di Venezia. Accanto ai film della stagione, la rassegna propone il grande classico La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, caposaldo della storia del cinema, e l’opera prima Orfeo di Virgilio Villoresi, presentata Fuori Concorso all’ultima Mostra di Venezia, a conferma di un programma che coniuga memoria, ricerca e nuove visioni.

Ingresso € 7,00 intero – € 6,00 ridotto soci Unicoop Firenze e studenti – www.spazioalfieri.it

Tutti i film in lingua originale con sottotitoli in italiano, saranno presentati da un socio del Gruppo Toscano SNCCI

IL PROGRAMMA – proiezioni ore 19.00

Martedì 31 marzo

Orfeo di Virgilio Villoresi

Opera prima visionaria, presentata fuori concorso a Venezia, che rilegge il mito di Orfeo attraverso un audace intreccio di linguaggi visivi.

Martedì 17 febbraio

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Un affresco grandioso e grottesco dell’America contemporanea, tra commedia surreale, dramma familiare e denuncia sociale.

Martedì 24 febbraio

Un semplice incidente di Jafar Panahi

Palma d’Oro a Cannes, un thriller travestito da black comedy che diventa un potente apologo contro l’oppressione del regime iraniano.

Martedì 3 marzo

La febbre dell’oro di Charlie Chaplin

Il classico senza tempo che torna sul grande schermo: una metafora universale in cui comico e tragico si intrecciano magistralmente.

Martedì 10 marzo

After the Hunt – Dopo la caccia di Luca Guadagnino

Un thriller psicologico elegante e disturbante che interroga l’etica e l’identità nel nostro tempo.

Martedì 17 marzo

Giovani madri di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Premiato a Cannes per la miglior sceneggiatura, un ritratto rigoroso e profondamente umano del disagio sociale contemporaneo.

Martedì 24 marzo

Bugonia di Yorgos Lanthimos

Un racconto distopico e grottesco che riflette sulla deriva complottista e sulla dissoluzione della dimensione politica.

Immagien: un fotogramma di After the hunt