Scandalo Neet: i giovani sempre più abbandonati alla povertà educativa

Te la butti dietro le spalle. Quella parola Neet che però da qualche tempo ti viene a cercare. La scansi. Tanto piu’ facile disinteressarsene anche perché non è immediata, ma è un acronimo inglese: not in education, employment or training. Non sono impegnati in niente. Ma ad affogare dentro il niente non è un oggetto che puoi ignorare. E’ un ragazzo o una ragazza tra i 15 e i 29 anni che non studia, non lavora, né frequenta corsi di formazione, nella maggioranza dei casi arriva direttamente dall’abbandono scolastico precoce di una scuola che per lui o lei non ha avuto incoraggiamenti e attenzioni ma solo delusioni, una scuola che non si è fermata a ascoltare le esigenze o le diversità dei ragazzi meno facili o non li ha saputi interessare: un esempio tangibile di povertà educativa. Oppure arriva da situazioni familiari in cui anche andare a scuola era difficile. E, anche dopo finita la scuola, il fenomeno è la testimonianza di un mondo del lavoro che troppo spesso offre loro solo fatica e nessuna soddisfazione.

Di abbandono in abbandono, non fanno più niente. Un niente che li ingoia ma che non è inevitabile, visto che, come ci testimonia, numeri alla mano, Openpolis che sui Neet ha condotto uno studio assai impegnato in collaborazione con l’impresa sociale ”Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa, ci sono ampie differenze tra paese e paese e tra città e città. Forse questo significa che se incontri percorsi educativi a te più vicini e capaci di captare un tuo interesse magari non omologato, se le situazioni delle famiglie sono migliori, se anche il mondo intorno ti fa più spazio, se le occasioni di un lavoro non di umiliante sfruttamento ti arrivano, se c’è insomma una qualche speranza i ragazzi e le ragazze non se ne restano lì a galleggiare. Invece in Italia i giovani che non studiano né lavorano né imparano un mestiere o un’arte sono addirittura un po’ più di uno su 10: il 13% contro la media europea dell’11%. Siamo il paese con più Neet, solo dopo Romania, Bulgaria e Grecia. Al polo opposto, i paesi che vantano meno Neet nel continente sono Paesi Bassi (5,3%), Svezia (5,9%) e Slovenia (7,6%).

Segno, tutte queste differenze, che non è scritto nel destino che una buona quantità di ragazzi e ragazze debbano scivolare nel niente ma è la conseguenza di un Paese che non fa le politiche giuste per evitarlo, e non le fa neanche per il lavoro dove troppo spesso si considerano i giovani come carne da lavoro povero, precariato, bassi stipendi, insicurezza, impossibilità di una vita dignitosa e con progetti per il proprio futuro. Chi è rimasto a scuola e ha finito gli studi emigra, chi non ha le carte per farlo resta escluso.

Dopodiché le differenze sono anche tra città e città e in Italia non stupisce che siano più malmesse, come per tutto il resto, quelle del sud. Pur non stando bene neanche le altre. A Bologna, pure universalmente riconosciuta come una città in vetta al buon vivere, i Neet arrivano al 17,3, un numero ben lontano dalla media europea e non in meglio ma in peggio. Se però vai più a Sud il discorso peggiora ancora, tanto che a Catania i niente studiando e niente facendo sono più di uno su tre, il 35,4%.

Le differenze sono anche tra quartiere e quartiere: in quelli dove si rivela un maggiore abbandono scolastico troviamo anche più Neet, vedi Bologna dove tra le 10 zone della città con più giovani Neet, 8 sono anche quelle con più abbandoni scolastici precoci. Dunque non si tratta, sottolinea Openpolis, di una condizione individuale ma un fenomeno sociale. E l’Italia è ancora in testa a quasi tutto il resto del continente, nonostante che dal 2020 la condizione sia leggermente migliorata. Uno spreco delle potenzialità della nuova generazione, tanto citata come trascurata. Come si sottolineerà il 15 luglio, giornata mondiale delle competenze giovanili, buona iniziativa ma indebolita dalla quota ancora alta di competenze lasciate andare alla deriva. Si celebra un’opportunità ma la realtà è che nel disinteresse e distrazione generale si consuma una colpevole dissipazione di quello che per natura sarebbe la risorsa più preziosa di una società. Come sottolineano Openpolis e l’impresa sociale “Con i bambini” .

Spiega l’impresa sociale: “Ci sono numerosi fattori che hanno un impatto sul fenomeno”. Per esempio, i dati europei diffusi da Eurostat, rivelano che maggiore è il grado di istruzione e minore è l’incidenza di Neet: in Europa, i giovani tra 15 e 29 anni con al massimo la licenza media che non studiano e non lavoravano sono il 12,8%, dato che scende all’11% per chi ha un titolo di scuola secondaria superiore e all’8% per chi è in possesso di una laurea . Un altro fattore, sempre secondo la ricerca di “Con i bambini” diffusa da Openpolis, che incide sul fenomeno Neet in Europa è anche il grado di urbanizzazione, seppur con delle diversità tra i vari paesi. In quelli europei in generale ci sono più Neet nelle aree rurali, dove arrivano a circa il 12,2%, seguite da periferie e città di medie dimensioni (11%), ultime le città più grandi (10,3%), che offrono maggiori occasioni. L’ Italia va al contrario: peggio stanno i centri urbani più grandi dove i Neet raggiungono addirittura il 14,2%, seguiti dalle zone rurali (12,9%) e quelle periferiche (12,8%).

Lo studio fatto da “Con i bambini” ha poi verificato una situazione molto varia anche tra le città italiane. Testimoniando che i giovani che hanno perso ogni motivazione, soprattutto perché non sollecitati da proposte o attenzioni incoraggianti, sono più numerosi nelle città “dove la situazione sociale di partenza è più difficile e dove anche il percorso scolastico risulta più critico”.

Le città peggio messe, al censimento 2021, sono Catania (35,4%), Palermo (32,4%) e Napoli (29,7%). A quota 20% circa, tra le altre, le due città italiane più popolose, Roma e Milano. La quota scende sotto il 18% a Genova, Firenze e Bologna.

Foto: Euronews.com