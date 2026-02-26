Chi vincerà Sanremo? L’intelligenza artificiale ha già le idee chiare

I vincitori del Festival di Sanremo secondo Chat GPT saranno Fedez e Marco Masini. Invece, Meta AI propende per Serena Brancale. Con le intelligenze artificiali si può anche giocare, e così abbiamo provato a stuzzicare queste macchine dialoganti per conoscere il possibile vincitore del Festival. D’altronde, già da alcuni anni l’IA è consultata sul piano delle previsioni in caso di eventi popolari particolarmente seguiti. La società BCA Research rese noto che l’Argentina avrebbe vinto il Campionato del mondo di calcio del 2022, peraltro pronostico abbastanza facile. Una volta entravano in campo altri protagonisti, come svariati pappagalli. Il più famoso, Newton, azzeccò la Francia come vincitrice nel Campionato del mondo di calcio del 2018. Ben più eclatante fu l’impresa del Polpo Paul che in occasione dei Mondiali di calcio 2010 in Sudafrica, indovinò tutti gli 8 pronostici richiesti, incluse le 7 partite della nazionale tedesca e la finale Spagna-Olanda, diventando un fenomeno mediatico mondiale prima di morire nell’ottobre 2010.

Ma tornando al Festival di Sanremo, già nel 2023 diversi modelli avevano individuato Marco Mengoni come vincitore, azzeccando il pronostico. Per l’edizione in corso, il quesito lo abbiamo posto ben prima dell’inizio del Festival, il 16 febbraio. Tanto che ChatGPT in particolare, prima di sbilanciarsi, ha tergiversato non poco. Ecco come, quando abbiamo sottoposto la richiesta senza fornire la lista dei cantanti in gara:

“Fare una previsione su chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo è sempre un piccolo azzardo soprattutto prima di conoscere ufficialmente brani e cast. Posso però dirti come di solito si individua un possibile vincitore, e poi farti una previsione “ragionata”. Cosa pesa di più a Sanremo: 1. Brano forte e radiofonico (melodia immediata + testo che resta): 2. Artista già amato dal grande pubblico; 3. Performance live solida; 4. Consenso trasversale tra televoto, sala stampa e radio; 5. Narrazione mediatica durante la settimana.

Senza conoscere i nomi ufficiali, lo scenario più probabile è: Un artista già affermato, con forte fanbase e credibilità radiofonica, oppure una giovane rivelazione con brano potentissimo, capace di creare “momento” durante la settimana. Negli ultimi anni il televoto ha avuto un peso importante. Quindi, chi mobilita il pubblico social parte avvantaggiato”.

Siamo poi passati a fornire a Chat GPT l’elenco dei cantanti in gara e allora è arrivata la previsione più calibrata, sempre a sette giorni dall’inizio della gara canora, secondo una serie di parametri autonomamente selezionati dal modello di IA. Ecco la risposta del modello di IA:

“Perfetto. Ora possiamo ragionare seriamente sul possibile vincitore del prossimo Festival di Sanremo. La lista è molto eterogenea: grandi ritorni, nomi radiofonici, scena urban e alternative. Provo a fare una previsione ragionata per fasce.

I più “da podio” per storia e struttura sanremese: Ermal Meta – Ha già vinto Sanremo. È credibile, amato da stampa e radio. Se porta una ballata forte, è da top. Arisa – Sanremo è casa sua. Se trova il brano giusto può sorprendere. Malika Ayane – Qualità altissima, spesso premiata dalla critica. Francesco Renga – Esperienza e pubblico adulto forte. Questi nomi piacciono molto a sala stampa e radio.

I più forti sul televoto: Fedez & Marco Masini, coppia interessantissima: fanbase + credibilità melodica. Potenziale bomba mediatica. Elettra Lamborghini – Televoto fortissimo, ma serve un brano davvero competitivo. J-Ax – Se porta un pezzo generazionale, può fare molto bene. Mara Sattei -Radiofonica, elegante, potrebbe essere la sorpresa “di qualità pop”.

Outsider per la grande sorpresa: Fulminacci, Ditonellapiaga, Levante, Tommaso Paradiso. Se uno di loro trova “la canzone della settimana”, può scalare tutto”.

Alla fine, dopo aver argomentato secondo una propria linea di ragionamento, ecco la previsione finale: “Se devo scegliere un nome con il miglior equilibrio tra: peso mediatico, forza del televoto, rispetto della stampa, potenziale emotivo. Pronostico principale: Fedez & Marco Masini. Perché: uniscono generazioni, creano narrazione mediatica, possono intercettare sia giovani che pubblico tradizionale. Alternativa più “sanremese classica”: Ermal Meta. Sorpresa possibile: Mara Sattei“.

Vista la vena particolarmente dialettica di Chat GPT abbiamo chiesto anche l’indicazione del Vincitore del Premio della Critica:

“Ermal Meta se porta un testo forte e civile, è il profilo perfetto da Premio della Critica. Malika Ayane, molto amata dai giornalisti, elegante e sofisticata. Levante – Scrittura personale, potrebbe convincere la stampa con un brano intenso. Outsider interessante: Fulminacci. Se presenta un testo narrativo originale, può piacere molto ai critici”.

A stupire, non sono certo i nomi, che rimbalzano tra social, siti, tv, radio e giornali ormai da tempo, fornendo così agli algoritmi un buon capitale di analisi. Ma l’autonomo ragionamento che ha sostenuto il pronostico del modello di IA di OpenAI.

Alle previsioni molto argomentate di Chat GPT, ha fatto seguito il responso di Meta AI. Molto più guardinga e cauta si è limitata a riportare la lista dei favoriti secondo i Bookmakers, sempre il 16 febbraio: “Serena Brancale, che è salita in cima alle quote dopo l’ascolto in anteprima dei brani da parte della stampa, con una quota di 3.50; Fedez e Masini, la coppia inedita che si presenta con “Male necessario”, con una quota di 6.50-7.50; Tommaso Paradiso, che torna solista con un brano che potrebbe essere un successo, con una quota di 6.00-7.50; Sayf, il giovane artista che sta guadagnando attenzione, con una quota di 6.00-8.50; Ermal Meta, che torna sul palco dell’Ariston con un brano che potrebbe essere un punto di forza, con una quota di 9.00-13.00. Ma attenzione anche ad altri nomi come Arisa, Ditonellapiaga e Fulminacci, che potrebbero riservare sorprese”.

Al di là del nostro esperimento, l’agenzia italiana specializzata in analisi statistica SWJ Web Marketing ha esteso il test anche a Grok e Gemini, oltre che a Chat GPT e ha poi combinato i risultati approdati a questa classifica finale: prima Serena Brancale, seguita da Tommaso Paradiso e dalla coppia Marco Masini-Fedez. Infine, Money.it ha sottoposto la tematica anche a Copilot, che ha indicato il vincitore in Fulminacci.

