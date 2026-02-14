San Valentino: la storia inquietante delle ragazze scomparse

Il 14 febbraio dell’anno 1900. In Australia (a una cinquantina di km. da Melbourne) le allieve del Collegio femminile di Appleyard, una scuola di élite di stile vittoriano compiono il tradizionale picnic al vicino massiccio di Hanging Rock una serie di rocce di origine vulcanica. Misteriosa, considerata sacra dagli aborigeni in quanto identificata con i miti della creazione e in specie con il Tempo del Sogno va oltre le categorie occidentali di tempo e spazio.

Ma due ragazze e un’insegnante scompaiono e non saranno più ritrovate. Un evento narrato nel romanzo di Joan Lindsay Picnic a Hanging Rock del 1967 poi nell’omonimo film cult di Peter Weir del 1975.

Si tratta di un racconto di fantasia ma nel romanzo ci sono varie allusioni che pare fossero ispirate a una vicenda veramente accaduta (addirittura veniva citato un inesistente articolo di un quotidiano di Melbourne e anche nel film una scheda introduttiva parla della scomparsa di alcune persone durante il picnic e nella versione italiana un commento fuori campo dice: “Di ciò che accadde allora questo film è il resoconto”.

Invece si tratta di un romanzo. Che, peraltro, è particolarmente coinvolgente.

Qui, comunque, faccio riferimento al film che in occasione della ricorrenza dei 50 anni della sua uscita è stato restaurato ed è tornato nelle sale in versione director’s cut 4K.

Tra l’altro un film che considero uno dei più inquietanti della storia del cinema. In quanto segnato fin dall’inizio da un’indefinibile tensione, anzi da un climax determinato da un uso magistrale della macchina da presa e da una colonna sonora altrettanto suggestiva che creano un’atmosfera onirica.

Non a caso lo stesso Peter Weir ha detto: “Abbiamo lavorato molto duramente per creare un ritmo allucinato e ipnotico così da far perdere la consapevolezza degli eventi. Questo per i protagonisti del film ma anche per lo spettatore che viene tenuto lontano da ogni possibile spiegazione (Intervista a cura di Jan Dawson, Sigth and Sound 1976)”.

La vicenda prende avvio in un clima festoso con lo scambio di auguri e la lettura delle “valentine” (i tradizionali biglietti di S.Valentino). Inoltre, la gita è un momento di liberazione benché le ragazze siano ancora irrigidite dai vestiti con maniche e gonne lunghe e guanti, nonostante il caldo dell’estate australiana.

Un primo oscuro segnale è quando il gruppo, durante il picnic perde la cognizione del tempo. L’intera comitiva è presa dal torpore e questo ricorda il demone meridiano che, provocava “il timor panico” nel meriggio, l’ora della tentazione. Uno stato di smarrimento carico di sensualità. L’accidia. considerata opera di Satana si manifestava nelle ore più calde quando cessava ogni movimento dell’aria.

A questo punto quattro ragazze che avevano chiesto di poter esplorare il massiccio. risalgono le rocce che man mano che s’inerpicano appaiono sempre più alte, incombenti. E che racchiudono sentieri tortuosi, radure, angusti canyons.

Emerge il contrasto fra le rigide regole del collegio e l’immersione in una natura rigogliosa, sensuale che è stata definita “dionisiaca.” Fanno parte di questo gioco di contrasti i segnali che, nella misteriosa scomparsa, indicano una liberazione dalla repressione sessuale del collegio. Le ragazze che in silenzio salgono sulle rocce, quasi in uno stato ipnotico, si liberano della calze, delle scarpe e soprattutto degli scomodi corsetti. Inquadrate dall’alto, con i loro abiti di mussolina bianca appaiono creature diafane. Le guida, assorta, Miranda, la più bella, la leader della classe che fa un gesto di saluto.

Per Alberto Morsiani, “Ogni fase dell’ascensione ad Hanging Rock è connotata da precise simbologie, per lo più sessuali.” E aggiunge che gli sguardi dei personaggi femminili si dirigono sovente verso le guglie aguzze della roccia di cui “vengono a più riprese sottolineate dalla macchina da presa le caratteristiche falliche”. Mentre le fessure nella roccia avrebbero una precisa “connotazione uterina,”.(A,Morsiani, Peter Weir, Il Castoro, Milano 2011).

E’ vero che Peter Weir, in Toward the Cente ha detto che non l’aveva interessato questo aspetto del film -rilevato da critici inglesi che avevano parlato di sessualità repressa delle ragazze – e che per lui il grande tema era la Natura, e anche la sessualità delle ragazze faceva parte di essa non meno della lucertola che si arrampicava verso la cima della roccia.“ Erano tutte parti di questioni più ampie. […] “Quello che mi interessava erano altre aree: suoni, odori, il modo in cui i capelli scendevano sulle spalle, immagini, solo immagini”(Intervista di Tom Ryan e Peter McFarlaine, Cinema Papers ,Sept-Oct, 1981).

Ma Roberto Chiesi (in “Cineforum”,n. 587, ago-sett 2019) ha fatto riferimento al rettile che striscia fra le ragazze addormentate e al carattere allusivo della musica, con il flauto di Pan suonato da Gheorghe Zamphir, incantatorio che alimenta lo strano, “languore che aleggia sul film dal momento in cui le ragazze e le insegnanti si trovano sotto ‘l’effetto’ magnetico delle rocce”. Senza dire una parola, come in trance – scrive Monica Castillo, – s’inoltrano in una fessura della roccia, i loro movimenti sono rallentati ma inarrestabili” (The New York Times”, 27 luglio 2017).

Una delle ragazze torna indietro, un’altra sarà ritrovata alcuni giorni dopo in stato d’incoscienza e non ricorderà nulla. Peraltro anche un’insegnante è scomparsa addentrandosi tra le rocce.

Da sottolineare il ruolo della fotografia, con una fluidità di movimenti della mdp. L’inquadratura ruota dai pinnacoli della guglie alle ragazze che salgono in percorsi labirintici e che, riprese dall’alto, appaiono esseri minuscoli tra due pareti di rocce.

James Monaco in Leggere un film (Zanichelli, Bologna 2002) rileva che il movimento di camera può seguire il soggetto o modificarlo. Nel primo caso enfatizza la centralità del soggetto del film, nel secondo l’interesse si si sposta dal soggetto alla macchina da presa, dall’oggetto al cineasta.

In questo film subito dopo la perdita della percezione del tempo viene inquadrato uno stormo di uccelli, sagome nere sullo sfondo di un cielo azzurro intenso che danno un senso d’inquietudine accentuata dalle successive inquadrature di alberi scheletrici, dal brulicare di larve. Sequenze che si concludono con inquadrature dei monoliti che sembrano corrucciate facce di pietra e da vicino sono sempre più incombenti.

Mi sono soffermato sugli aspetti estetici anziché sulla trama (ovvero sulla ricerca delle persone scomparse, sul ritrovamento di una delle tre ragazze che però è priva di memoria e su altri avvenimenti drammatici che si susseguono) per due motivi. Anzitutto per non spoilerare perché anche se il film ormai è un classico non possiamo togliere allo spettatore il piacere della scoperta. E inoltre, perché è prevalente l’aspetto surreale, di sensazioni non definite.

E arriviamo al punctum per dirla con Roland Barthes. Ovvero al fatto che il mistero rimane. Più che di fronte a un finale aperto ci troviamo in una vicenda senza soluzione. Questo avviene già nel romanzo anche se molti anni dopo, nel 1987, una soluzione viene data dall’autrice con la pubblicazione de Il segreto di Hanging Rock che era il capitolo XVIII del romanzo a suo tempo soppresso, perché l’editore voleva mantenere la suspense . In effetti nel guardare il film non penso al capitolo XVIII.

Tra l’altro nel corso dei decenni si sono affollate le ipotesi più disparate: dal rapimento tout court al passaggio in una dimensione parallela e via dicendo…

Il celebre anglista e critico cinematografico Guido Fink ha osservato (in “Bianco e Nero”, marzo-aprile 1977) che in un film basato sul vuoto, sull’assenza è rilevante la ricchezza quantitativa di segni, di chiavi che il film stesso dissemina, quasi a illuderci di volerci portare nel cuore del labirinto. In modo analogo Megan Abbott, (Picnic at Hanging Rock: What We See and What We Seem, “Criterion.com”, 20/6/ 2014) sottolinea che la frustrazione derivante da indizi che non portano da nessuna parte e dalla sensazione provocatoria di verità nascoste che ci vengono negate, è parte integrante del film stesso e una delle sue più grandi forze.

foto da Wikipedia , quadro di William Ford At the Hanging Rock, citato dall’autrice nel libro