Salvato canoista in difficoltà al largo dell’Elba

La sera di ieri, lunedì 3 novembre, la Guardia Costiera di Portoferraio è intervenuta per

trarre in salvo un canoista in difficoltà, a largo di punta della Zanca, comune di Marciana,

nel versante nord-occidentale dell’Isola d’Elba.

L’allarme è scattato intorno alle 17:00, in seguito alla segnalazione di un

conoscente che, non vedendo rientrare l’uomo, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La

Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio è riuscita a stabilire un contatto

telefonico con il canoista, il quale riferiva di aver rotto un remo e di trovarsi in balia del

vento e della corrente, particolarmente intensi in quel momento, senza possibilità di

rientrare a riva.

È stata quindi inviata sul posto la motovedetta CP 892, che, con condizioni

meteomarine avverse e in orario notturno, ha effettuato le manovre di avvicinamento al

naufrago con la massima perizia e cautela, in un tratto di mare reso insidioso dalla

presenza di secche e scogli affioranti.

Grazie alla professionalità dell’equipaggio, l’uomo è stato tempestivamente individuato,

recuperato a bordo in buone condizioni di salute e successivamente condotto in

sicurezza nel porto di Marciana Marina.

L’efficace intervento della Capitaneria di Porto di Portoferraio, sotto il Coordinamento

della Direzione Marittima di Livorno, ha consentito di portare a termine con successo

un’operazione di soccorso complessa e condotta in condizioni difficili.

Infine, il consiglio della Capitaneria a coloro che praticano attività nautiche o sportive, è quello “di verificare attentamente le condizioni meteo-marine prima di uscire in mare e di informare sempre qualcuno della propria rotta. È inoltre fondamentale dotarsi delle prescritte dotazioni di sicurezza e di mezzi di comunicazione efficienti, indispensabili per garantire un rapido intervento in caso di emergenza”